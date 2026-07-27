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Culinária

6 receitas de sopas vegetarianas para se aquecer nos dias frios

Veja como utilizar ingredientes simples para preparar opções equilibradas e saborosas

Sopa de abóbora e quinoa (Imagem: Losangela | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Sopa de abóbora e quinoa (Imagem: Losangela | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As sopas vegetarianas são uma excelente opção para quem busca uma alimentação mais saudável e equilibrada. Com uma variedade de ingredientes frescos e nutritivos, elas oferecem sabores ricos e uma diversidade de texturas. E mais: são uma alternativa econômica e prática para espantar o frio. Por isso, separamos algumas opções deliciosas para você preparar em casa. Confira!

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1. Sopa de abóbora e quinoa

Ingredientes

  • 500 g de abóbora-moranga descascada e cortada em pedaços
  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora-moranga e a quinoa e refogue por 3 minutos. Após, junte o sal, a pimenta-do-reino e a água. Cozinhe até que a quinoa e a abóbora-moranga fiquem macias. Adicione o espinafre e cozinhe apenas até murchar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

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2. Sopa de chuchu, abobrinha e batata

Ingredientes

  • 3 chuchus descascados e cortados em cubos
  • 2 abobrinhas cortadas em cubos
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 alho-poró fatiado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho-poró e refogue por 3 minutos. Após, acrescente o chuchu, a abobrinha e a batata e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com água e cozinhe a sopa por 20 minutos. Desligue o fogo, salpique o cheiro-verde e sirva em seguida.

3. Sopa de feijão-branco e couve

Ingredientes

  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 160 g de couve cortada em tiras
  • 1 cenoura descascada e picada
  • 2 xícaras de chá de feijão-branco cozido
  • 500 ml de água
  • Sal, pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o alho, a cebola e a água e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, adicione a cenoura e cozinhe por 5 minutos. Acrescente a abobrinha e cozinhe por mais 5 minutos. Junte o feijão-branco e misture delicadamente para incorporar os ingredientes. Adicione a couve, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 5 minutos, até que os legumes estejam macios e a couve murche. Desligue o fogo, finalize com a salsa e sirva em seguida.

Recipiente branco com sopa de lentilha e cenoura em cima de uma mesa de madeira com garfo e colher ao lado e recipiente com pedaços de pão
Sopa de lentilha com legumes (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

4. Sopa de lentilha com legumes

Ingredientes

  • 250 g de lentilha
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 100 g de quiabo fatiado
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a lentilha, a cenoura, o quiabo, o molho de tomate e a água. Tampe a panela e cozinhe por 15 minutos após pegar pressão. Depois, desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela. Acrescente o sal e a pimenta-do-reino e leve novamente ao fogo baixo. Cozinhe por mais 5 minutos, desligue o fogo e sirva em seguida.

5. Sopa de cebola

Ingredientes

  • 500 g de cebola descascada e fatiada
  • 1 colher de sopa de creme vegetal
  • 1 colher de sobremesa de azeite
  • 60 ml de vinho branco seco
  • 2 colheres de chá de molho de soja
  • 1 l de caldo de legumes
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o creme vegetal e o vinho branco e cozinhe até secar. Reduza o fogo, acrescente o molho de soja e o caldo de legumes e cozinhe por mais 15 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

6. Sopa de brócolis com ervilha

Ingredientes

  • 1 brócolis separado em floretes
  • 1 xícara de chá de ervilha fresca
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue por 3 minutos. Acrescente os floretes de brócolis e refogue por mais 2 minutos. Junte a ervilha e a água e cozinhe por cerca de 15 minutos, ou até que os legumes estejam macios. Tempere com sal e pimenta-do-reino, misture delicadamente e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo, finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 27/07/2026 19:21
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