Santa Marta é a padroeira da hospitalidade, conhecida por sua devoção a Jesus e exemplo de serviço ao próximo (Imagem: hramikona | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Dia de Santa Marta, celebrado em 29 de julho, convida os fiéis a refletirem sobre a vida e o exemplo de uma das personagens mais marcantes do Novo Testamento. Irmã de Maria e Lázaro, Santa Marta ficou conhecida por sua hospitalidade, dedicação e amor ao próximo, acolhendo Jesus em sua casa com zelo e generosidade.

Sua trajetória demonstra uma fé firme e perseverante, expressa tanto no serviço ao próximo quanto na confiança em Cristo diante das dificuldades. Por isso, a data é uma oportunidade para recordar valores como a acolhida, a solidariedade, a humildade e a entrega a Deus, inspirados por sua vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Santa Marta é considerada a padroeira das donas de casa, dos cozinheiros e de todos aqueles que se dedicam a servir o próximo com amor, dedicação e generosidade. Sua vida é um exemplo de acolhimento, trabalho e fé, inspirando pessoas que exercem suas atividades com espírito de serviço e cuidado.

Abaixo, confira 6 orações para o Dia de Santa Marta!

1. Oração à Santa Marta para a proteção do lar

Ó, Santa Marta, tu que és modelo de hospitalidade e serviço, intercede por nós junto a Nosso Senhor. Que tua presença em nosso lar traga paz, amor e harmonia. Protege nossa casa de todo mal e abençoa a todos que aqui habitam. Que possamos seguir teu exemplo de fé e dedicação, servindo a Jesus com todo o nosso coração. Amém.

2. Oração à Santa Marta para estabilidade financeira

Santa Marta, minha protetora, vós que vencestes o dragão sob teus pés, peço-vos que interceda por mim para que nunca falte dinheiro em minha casa. Com tua fé inabalável e tua força divina, ajuda-me a encontrar os recursos necessários para viver dignamente e cumprir minhas obrigações financeiras. Santa Marta, peço tua proteção e benção, conceda-me a graça de prosperar e ser abençoado com abundância. Amém!

Ore à Santa Marta para superar as dificuldades (Imagem: ArtMari | Shutterstock)

3. Oração à Santa Marta para superar dificuldades

Santíssima Santa Marta, tu que enfrentaste com coragem e fé as adversidades de tua vida, ajuda-nos a superar os desafios que encontramos em nosso caminho. Dá-nos a força e a determinação para enfrentar os obstáculos com esperança e confiança na providência divina. Que, assim como tu, possamos encontrar em Jesus o conforto e o alívio para nossas angústias. Amém.

4. Oração à Santa Marta para a união familiar

Santa Marta, que em tua casa recebeste Jesus e cuidaste com tanto amor de tua família, intercede por nós para que possamos viver em harmonia e união. Que nosso lar seja um reflexo do teu, cheio de amor, compreensão e serviço mútuo. Ajuda-nos a superar as dificuldades com paciência e a celebrar juntos as bênçãos de cada dia. Amém.

5. Oração à Santa Marta para conseguir um emprego

Santa Marta, fiel seguidora de Jesus Cristo, protetora dos trabalhadores e dos aflitos, volto-me a ti com humildade e fé. Nestes tempos de desemprego e incerteza, peço tua intercessão junto a Deus Pai, para que eu encontre um novo emprego e recupere minha estabilidade financeira.

Fortalece minha esperança, querida santa, guia-me em minhas ações e decisões, que eu possa perseverar na busca por trabalho, e enfrentar com coragem os desafios que surgirem. Santa Marta, escuta meu clamor, como escutaste a Jesus em Betânia, e ajuda-me a superar este momento difícil.

Com gratidão e devoção, prometo divulgar tua bondade e proteção e louvar teu nome, querida santa, por toda a minha vida. Amém!

6. Oração à Santa Marta para obter uma graça

Ó, gloriosa Santa Marta, entrego-me confiante em vossas mãos, esperando o vosso amparo. Acolhei-me sob a vossa proteção, consolai-me nos meus sofrimentos. Em prova do meu afeto e devoção, ofereço-vos esta luz (acende-se uma vela), a acenderei todas as terças-feiras desta novena.

Pela felicidade que tivestes em hospedar em vossa casa o Divino Salvador do mundo, consolai-me em minhas penas. Intercedei hoje e sempre por mim e por minha família, para que tenhamos o auxílio de Deus Todo-Poderoso nas dificuldades da nossa vida.

Suplico-vos, gloriosa santa, que em vossa grande bondade, me consigais especialmente a graça que ardentemente vos peço e que tanto preciso (fazer seu pedido).

Rogo-vos que me ajudeis a vencer todos os obstáculos que se apresentarem em meu caminho, com a mesma sinceridade e fortaleza que vós tivestes ao transpassar o dragão que tendes em vossos pés. Santa Marta, rogai por nós. Amém.