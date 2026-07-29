Quer surpreender no Dia dos Pais? Veja 7 sobremesas irresistíveis para o almoço

O almoço de Dia dos Pais é um momento especial de celebração e união familiar, no qual a comida é uma das formas mais carinhosas de expressar amor e gratidão. Para tornar essa ocasião ainda mais memorável, nada melhor do que finalizar a refeição com uma deliciosa sobremesa, que acrescenta um toque doce e especial à data.
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Abaixo, confira receitas de sobremesas incríveis para o almoço de Dia dos Pais!
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1. Torta de morango
Ingredientes
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 gemas de ovo
- 200 g de manteiga sem sal cortada em cubos
- 4 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de sopa de fermento em pó
Recheio
- 350 ml de leite
- 2 colheres de sopa de amido de milho
- 1 gema de ovo
- 395 g de leite condensado
Cobertura
- 250 g de morango fatiado
Modo de preparo
Massa
Em uma batedeira, coloque a farinha de trigo, a gema de ovo, a manteiga, o açúcar, o fermento e bata até a massa ficar homogênea. Depois, distribua a massa no fundo e nas laterais de uma forma de fundo removível e fure o fundo com um garfo para não inflar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar.
Recheio
Em uma panela, coloque o leite e o amido de milho e misture até dissolver. Adicione os demais ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar.
Montagem
Coloque o recheio sobre a massa assada e decore com os morangos. Leve à geladeira por 3 horas e sirva em seguida.
2. Musse de chocolate de corte
Ingredientes
- 1 l de leite integral
- 300 g de chocolate meio-amargo picado
- 1 xícara de chá de açúcar refinado
- 1/2 xícara de chá de creme de leite fresco
- 4 colheres de sopa de amido de milho
- 4 colheres de sopa de cacau em pó 100%
- Chocolate granulado para decorar
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque metade do leite, o creme de leite, o cacau em pó, o amido de milho e o açúcar. Misture até ficar homogêneo. Leve ao fogo baixo, adicione o restante do leite e continue mexendo. Quando começar a ferver, mexa por mais 15 minutos. Adicione o chocolate e mexa por mais 30 minutos. Desligue o fogo. Unte uma forma para bolo inglês com óleo de coco e adicione a musse. Leve à geladeira por 12 horas. Depois, desenforme e cubra com o chocolate granulado. Sirva em seguida.
3. Moça gelada
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 1/2 xícara de chá de leite em pó
- 200 g de creme de leite sem soro
- 400 g de chantili gelado
- 140 g de chocolate granulado
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó. Leve ao fogo médio e misture até obter o ponto de brigadeiro. Adicione o creme de leite e misture. Reserve. Na batedeira, bata o chantili até ficar consistente. Depois, misture delicadamente o brigadeiro com o chantili e o granulado. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 4 horas antes de servir.
4. Gelatina colorida
Ingredientes
- 30 g de gelatina sabor morango
- 20 g de gelatina sabor laranja
- 500 g de creme de leite
- 395 g de leite condensado
- 10 g de gelatina em pó sem sabor, hidratada conforme a embalagem
- Água
Modo de preparo
Prepare as gelatinas com sabor conforme explicado na embalagem. Leve à geladeira para endurecer. Após, em um liquidificador, coloque o creme de leite, o leite condensado e a gelatina sem sabor hidratada e bata até ficar homogêneo. Reserve. Retire as gelatinas com sabor da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Coloque em uma forma para pudim e despeje o creme reservado. Leve à geladeira por 2 horas. Retire da geladeira, desenforme com cuidado e sirva em seguida.
5. Pudim de avelã na taça
Ingredientes
- 200 g de chocolate ao leite picado
- 2 gemas de ovo
- 2 claras de ovo
- 1 xícara de chá de creme de avelã
- 250 g de creme de leite
- 10 g de gelatina em pó sem sabor
- 5 colheres de sopa de leite
- 2 colheres de sopa de açúcar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o chocolate e leve ao fogo médio para derreter em banho-maria. Peneire as gemas sobre ele e misture. Acrescente o creme de avelã e o creme de leite e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque o leite e a gelatina e leve ao fogo médio até dissolver completamente, sem deixar ferver. Retire do fogo e reserve. Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve, adicionando o açúcar aos poucos para formar um suspiro. Delicadamente, misture a gelatina e as claras em neve ao creme de avelã e despeje em taças. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.
6. Crumble de maçã e aveia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1 xícara de chá de castanha-do-pará triturada
- 3 colheres de sopa de amido de milho
- 3 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 3 colheres de sopa de manteiga
- 3 maçãs sem sementes e fatiadas
- 200 ml de suco de maçã
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de canela em pó
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque a aveia, a castanha-do-pará, o amido de milho, o açúcar e a manteiga e mexa até obter uma textura de farofa. Reserve. Em uma travessa, coloque as maçãs, regue com o suco de maçã e de limão e polvilhe com canela. Depois, cubra com a mistura reservada e leve ao forno preaquecido a 200ºC até dourar. Sirva em seguida.
7. Pavê de paçoca
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 300 g de creme de leite
- 4 gemas de ovo
- 1/4 de xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de sopa de essência de baunilha
- 200 g de biscoito do tipo maisena
- 1 xícara de chá de paçoca esmigalhada
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite, o creme de leite, as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Junte a essência de baunilha, misture e retire do fogo. Em um refratário, alterne camadas de biscoito, creme e paçoca até terminarem os ingredientes. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida.