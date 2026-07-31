Quantas vezes se deve lavar a garrafinha de água? Especialista explica

Especialista explica quando a lavagem precisa ser imediata e quais cuidados ajudam a manter o recipiente seguro para o uso diário - (crédito: Pexels/cottonbro studio)

Levar uma garrafa reutilizável para o trabalho, a academia ou a faculdade faz parte da rotina diária de milhões de pessoas. Além de ajudar na hidratação, ela reduz o consumo de plástico descartável e acompanha o usuário durante todo o dia. O que muita gente não percebe é que, mesmo quando é usada apenas para água, a garrafa precisa ser lavada com frequência para evitar a proliferação de microrganismos.

Isso acontece porque, a cada gole, bactérias presentes naturalmente na boca entram em contato com o bocal e o interior do recipiente. Em um ambiente úmido e fechado, esses microrganismos podem se multiplicar com facilidade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também reforça que recipientes usados para armazenar água devem ser mantidos limpos para preservar a qualidade microbiológica da água e reduzir o risco de contaminação.

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Segundo a nutricionista Ana Clara Cruz, a recomendação é simples e deve fazer parte da rotina de higiene.

“Mesmo que a garrafa seja usada apenas para água, o ideal é lavá-la diariamente. Ao beber diretamente no bocal, transferimos bactérias naturalmente presentes na boca para a garrafa. A umidade e o ambiente fechado favorecem essa proliferação".

Sucos e shakes exigem ainda mais atenção

O cuidado deve ser redobrado quando a garrafa é utilizada para bebidas como sucos, vitaminas, leite ou shakes. Diferentemente da água, esses líquidos deixam resíduos ricos em carboidratos e proteínas, criando um ambiente ainda mais favorável para o crescimento de bactérias e fungos.

Por isso, a orientação é fazer a lavagem logo após o consumo, sem esperar o fim do dia.

“Quanto maior o tempo que esses resíduos permanecem na garrafa, principalmente em temperatura ambiente, maior é o risco de proliferação de microrganismos”, explica Ana Clara.

Esse comportamento é amplamente conhecido pela microbiologia de alimentos, já que bebidas ricas em nutrientes favorecem o crescimento de bactérias quando permanecem armazenadas por muito tempo.

O que pode acontecer se a garrafa ficar dias sem limpeza

Esquecer de lavar a garrafa por alguns dias pode parecer inofensivo, principalmente quando ela contém apenas água. No entanto, a falta de higienização favorece a formação de biofilmes, uma camada de microrganismos que se fixa nas superfícies internas do recipiente e dificulta a remoção apenas com enxágue.

Segundo a nutricionista, pessoas saudáveis nem sempre desenvolverão doenças, mas o risco de contaminação aumenta, principalmente entre crianças, idosos, gestantes e pessoas com baixa imunidade.

“Dependendo do microrganismo presente, podem surgir gastroenterites, com sintomas como diarreia, náuseas e dor abdominal.”

Além disso, uma garrafa mal higienizada pode alterar o cheiro e até o gosto da água, sinais de que resíduos e microrganismos já começaram a se acumular.

Água e detergente resolvem o problema

Apesar da preocupação, a limpeza não exige produtos caros ou desinfetantes específicos.

Na maioria das situações, água corrente, detergente neutro e uma escova própria para alcançar o fundo da garrafa são suficientes para remover resíduos e reduzir significativamente a quantidade de microrganismos.

“A escovação é uma das etapas mais importantes porque rompe os biofilmes aderidos à superfície. Não há necessidade de utilizar produtos desinfetantes diariamente, desde que a limpeza seja feita corretamente e a garrafa seja deixada secar completamente antes de ser fechada novamente”, afirma Ana Clara.

Especialistas também recomendam atenção especial à tampa, ao bocal, às roscas e aos canudos, quando existirem, já que essas partes costumam acumular mais sujeira e umidade do que o restante da garrafa.

Com alguns minutos de limpeza por dia, é possível manter a garrafa reutilizável segura para o consumo e preservar a qualidade da água durante toda a rotina. A recomendação vale para qualquer material, seja plástico, inox ou vidro, já que o principal fator para evitar a proliferação de bactérias não é o tipo de garrafa, mas a frequência e a forma correta de higienização.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes