Decoração moderna e contemporânea: saiba como diferenciar cada estilo

Embora os termos “moderno” e “contemporâneo” possam se sobrepor dependendo do contexto, parecendo até sinônimos, na decoração e na arquitetura eles estão longe de transmitir o mesmo conceito. O primeiro é marcado por linhas retas, funcionalidade e ausência de excessos, o segundo acompanha as tendências atuais e está em constante transformação.

É muito comum usar o termo moderno quando queremos nos referir a algo que é atual. Porém, na arquitetura e na decoração, utilizamos o termo ‘contemporâneo’ para definir um estilo que esteja de acordo com o momento atual, esclarece a arquiteta Ana Bortone.

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Decoração moderna

O moderno é o estilo precursor do contemporâneo. Esse tipo de decoração surgiu durante o século XX, inspirada no movimento modernista. Mesmo após tanto tempo, continua em alta, prezando pela simplicidade, praticidade e funcionalidade. Esse estilo também foca a função e a integração entre os ambientes com plantas livres e vãos generosos, valorizando materiais como o concreto e o aço, acrescenta Ana Bortone.

Decoração contemporânea

A decoração contemporânea preza pela simplicidade, mas também pela sofisticação sutil, pelo conforto e pela funcionalidade. Apresenta uma estética minimalista, evidenciando mais o espaço e menos os objetos. Além disso, é um estilo que está em constante transformação, uma vez que utiliza ideias e tendências que estão em alta no momento.

A arquiteta e urbanista Marina Belotto explica que no contemporâneo tudo muda muito rápido e não há muitas regras. Isso está atrelado à pouca durabilidade das coisas, com a tecnologia. Isso permite viver com mais fluidez. Há permissão para tudo, aponta.

Diferentemente da decoração moderna, a contemporânea não está limitada a um período específico (Imagem: BM_27 | Shutterstock)

Do moderno ao contemporâneo

A designer de interiores Larissa Santo conta que a decoração moderna tinha como maior proposta o minimalismo. “Com a evolução, veio a contemporânea, que permite o uso de outros elementos que completam a decoração. Por exemplo, conseguimos usar pontos de cores, tirando um pouco do monocromático, explica.

Além disso, diferentemente da decoração moderna, a contemporânea não está limitada a um período específico. Esse estilo pode ser definido pela palavra que lhe dá o nome contemporâneo, que significa do momento, ou seja, o que está acontecendo no design hoje, explica o arquiteto e urbanista Francesco Torrisi.