Prova de português: 10 classes gramaticais e como utilizá-las

As 10 classes gramaticais são divididas em variáveis e invariáveis (Imagem: Fizkes | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As classes gramaticais são categorias que agrupam as palavras da língua portuguesa de acordo com a função que desempenham nas frases. Elas são fundamentais para compreender a estrutura do idioma, interpretar textos, escrever com clareza e aplicar corretamente as regras da gramática.

As 10 classes gramaticais são divididas em variáveis e invariáveis, conforme a possibilidade de sofrerem flexões. As classes gramaticais variáveis são aquelas que podem sofrer alterações de gênero, número, grau, pessoa, tempo ou modo. Fazem parte desse grupo o substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As classes gramaticais invariáveis não sofrem flexões e mantêm a mesma forma independentemente do contexto. São elas o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Essa divisão facilita o estudo da gramática e ajuda a compreender como as palavras se comportam na construção das frases e dos textos.

Abaixo, conheça as classes gramaticais e aprenda a utilizá-las!

Variáveis

1. Substantivo: designa os seres

Variações: número (singular e plural) e gênero (masculino e feminino): o menino, a menina, os meninos, as meninas.

Atenção aos substantivos próprios, que designam seres em particular: João, José, Maria. Eles também podem aparecer como substantivos comuns, que designam seres em geral. Exemplo: Ele é um joão-ninguém.

2. Adjetivo: caracteriza os seres (substantivos)

Variações: número (singular e plural) e gênero (masculino e feminino): menino bonito, menina bonita, meninos bonitos, meninas bonitas.

3. Artigo: especifica ou generaliza os seres (substantivos)

Variações: número (singular e plural) e gênero (masculino e feminino): o menino, umas meninas.

4. Numeral: indica números

Variações: número (singular e plural) e gênero (masculino e feminino): um, dois, quíntuplo, sétimos, sétimas.

5. Pronome: substitui ou modifica substantivos

Variações: número (singular e plural) e gênero (masculino e feminino): eles, elas, aquele, aquelas.

6. Verbo: localiza acontecimentos, fatos, no tempo

Variações: número (singular e plural), pessoa (1ª, 2ª, 3ª), tempo (presente, pretérito, futuro) e modo (indicativo, subjuntivo, imperativo): amo (verbo amar 1ª pessoa do singular do presente do indicativo).

Compreender as classes gramaticais é essencial para aumentar as notas em vestibulares e concursos públicos (Imagem: Monkey Business Images | Shutterstock)

Invariáveis

1. Advérbio

Caracteriza o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Exemplo: chegou atrasado.

2. Preposição

Relaciona uma palavra à outra. Exemplo: cadeira para descanso.

3. Conjunção

Relaciona uma oração à outra. Exemplo: Alice saiu, mas não tem hora para voltar.

4. Interjeição

Exprime sentimento repentino. Exemplo: viva! Mais um trabalho de Norma!

Por Tao Consult com colaboração do Prof. Dermes