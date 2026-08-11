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4 coisas que você precisa saber antes de fazer um preenchimento facial

Dermatologista explica os principais cuidados para reduzir riscos e evitar resultados que descaracterizem os traços do rosto

Conhecer o histórico de procedimentos, avaliar o rosto e evitar técnicas padronizadas são cuidados essenciais para resultados naturais e seguros (Imagem: Anatoliy Cherkas | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Conhecer o histórico de procedimentos, avaliar o rosto e evitar técnicas padronizadas são cuidados essenciais para resultados naturais e seguros (Imagem: Anatoliy Cherkas | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A procura por procedimentos estéticos tem seguido uma tendência mais natural, com menos exageros e maior valorização dos traços individuais. Mas, para alcançar resultados discretos e harmoniosos, é fundamental priorizar a segurança.

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Abaixo, o dermatologista Dr. Humberto Ponzio, professor da Afya Educação Médica de Porto Alegre, lista os cuidados essenciais para quem deseja fazer um preenchimento facial e prevenir riscos. Confira!

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1. O seu passado importa (e muito!)

Se você fez algum procedimento estético há 10, 20 ou 30 anos, avise seu médico. Produtos antigos e permanentes utilizados no passado, como o PMMA (polimetilmetacrilato) ou silicone, continuam na sua pele e podem reagir mal a novas aplicações de ácido hialurônico.

2. O perigo dos produtos definitivos

Substâncias permanentes como o PMMA podem apresentar complicações e rejeições até 10 anos após a aplicação. O preenchedor fica lá para sempre, mas o seu rosto continua mudando, o que pode deformar o resultado com o tempo.

Uma médica idosa, de jaleco branco, realiza um procedimento estético facial em uma paciente deitada. Ela segura um transdutor de ultrassom na testa da paciente, enquanto uma máquina branca com tela está sobre um carrinho ao lado.
Mapear vasos e procedimentos antigos antes da aplicação de um preenchimento pode ajudar a aumentar a segurança do procedimento (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

3. Exija um “raio-x” do seu rosto

Hoje já é possível realizar uma ultrassonografia dermatológica de alta frequência antes de injetar qualquer agulha ou cânula. Esse ultrassom mapeia onde estão as suas artérias, veias e preenchimentos antigos, evitando que o médico perfure locais perigosos e cause necroses.

4. Fuja da “receita de bolo”

Uma boa harmonização deve estudar a sua estrutura facial e restabelecer o volume que você perdeu com os anos, preservando os seus traços originais. Desconfie de técnicas que deixam todas as pessoas com a mesma aparência (a chamada uniformização).

Por Grazieli Binkowski

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    Por Redação EdiCase
    postado em 11/08/2026 15:36
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