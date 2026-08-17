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Pão de queijo: 6 receitas fáceis para fazer em casa, do tradicional ao recheado

Veja como preparar diferentes versões desse alimento tão amado pelos brasileiros

Pão de queijo tradicional mineiro (Imagem: 2amrlo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Pão de queijo tradicional mineiro (Imagem: 2amrlo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O pão de queijo é um dos alimentos tradicionais mais amados pelos brasileiros. Com sabor marcante, textura macia por dentro e uma deliciosa casquinha por fora, ele é uma ótima opção tanto para o café da manhã quanto para o lanche da tarde, conquistando o paladar de diferentes gerações. E, apesar de a receita clássica já fazer sucesso por si só, também é possível preparar diversas variações, combinando ingredientes e sabores diferentes para deixar esse quitute ainda mais especial.

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Abaixo, confira receitas incríveis e fáceis de pão de queijo!

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1. Pão de queijo tradicional mineiro

Ingredientes

  • 500 g de polvilho azedo
  • 250 ml de leite integral
  • 100 ml de água
  • 100 ml de óleo
  • 1 colher de chá de sal
  • 2 ovos
  • 250 g de queijo meia-cura ralado
  • Óleo para untar

Modo de preparo

Coloque o polvilho azedo em uma tigela grande e reserve. Em uma panela, adicione o leite, a água, o óleo e o sal. Leve ao fogo até começar a ferver. Despeje a mistura quente sobre o polvilho e mexa bem com uma colher. Esse processo, chamado de escaldar o polvilho, ajuda a proporcionar a textura característica do pão de queijo. Espere a massa amornar. Acrescente os ovos, um de cada vez, misturando bem após cada adição. Junte o queijo meia-cura e amasse com as mãos até obter uma massa homogênea, macia e levemente pegajosa. Unte as mãos com um pouco de óleo e modele bolinhas do tamanho desejado. Disponha os pães de queijo em uma assadeira, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até que estejam crescidos e dourados. Sirva ainda quente.

2. Pão de queijo frito

Ingredientes

  • 1 1/5 de xícara de chá de polvilho doce
  • 1 colher de sopa de fermento biológico em pó
  • 3 ovos
  • 400 g de queijo meia-cura ralado
  • Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, o polvilho doce, o fermento biológico e o queijo meia-cura e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma escumadeira, aos poucos, disponha os pães de queijo no óleo e frite até dourar. Escorra o excesso de óleo em papel-toalha e sirva em seguida.

Pães de queijo com calabresa em cesta de palha
Pão de queijo com calabresa (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

3. Pão de queijo com calabresa 

Ingredientes 

  • 150 ml de leite 
  • 150 ml de água 
  • 150 ml de óleo 
  • 500 g de polvilho azedo 
  • 3 ovos 
  • 200 g de queijo muçarela ralado 
  • 3/4 de xícara de chá de calabresa picada
  • Sal a gosto 
  • Manteiga para untar 

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque o leite, a água e o óleo e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue o fogo. Reserve. Em um recipiente, coloque o polvilho azedo e o sal e misture. Aos poucos, despeje o leite sobre o polvilho e mexa para incorporar. Acrescente os ovos, o queijo muçarela e a calabresa e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida. 

4. Enroladinho de pão de queijo 

Ingredientes 

  • 500 g de polvilho doce 
  • 2 xícaras de chá de água 
  • 1 xícara de chá óleo 
  • 2 ovos 
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado 
  • 10 salsichas aferventadas e cortadas ao meio 
  • Sal a gosto 
  • Farinha de trigo para polvilhar 
  • Manteiga para untar 

Modo de preparo 

Em uma panela, coloque a água, o óleo e o sal e leve ao fogo médio para aquecer. Em um recipiente, coloque o polvilho doce, despeje a mistura de água e óleo e mexa para incorporar. Acrescente os ovos e o queijo muçarela e mexa até obter uma massa homogênea. Reserve. Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra com o auxílio de um rolo.

Coloque um pedaço de salsicha sobre a massa e dobre, juntando as duas laterais. Repita o processo com toda a massa e disponha os enroladinhos em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida. 

Pão de queijo recheado com carne desfiada servido sobre uma tábua de madeira
Pão de queijo recheado com carne desfiada (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock)

5. Pão de queijo recheado com carne desfiada

Ingredientes

Pão de queijo

  • 2 xícaras de chá de polvilho doce
  • 1 xícara de chá de polvilho azedo
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • 1/3 de xícara de chá de óleo
  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de queijo meia-cura
  • 1/2 colher de chá de sal
  • Manteiga para untar

Recheio

  • 500 g de coxão mole
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 pimentão verde sem sementes e picado
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 xícara de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela de pressão, coloque a carne, cubra com água e cozinhe por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, retire a carne e espere amornar. Desfie e reserve. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o pimentão e refogue até começar a murchar. Junte a carne desfiada, o molho de tomate e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até formar um recheio úmido e encorpado. Desligue o fogo e reserve.

Pão de queijo e montagem

Em uma panela, coloque o leite, o óleo e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Despeje a mistura ainda quente em um recipiente com os polvilhos e mexa bem até obter uma massa. Espere amornar e acrescente o ovo e o queijo meia-cura. Misture até obter uma consistência homogênea e macia.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue uma quantidade generosa de massa e modele no formato de um pão de hambúrguer. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 40 minutos. Retire do forno e espere amornar. Com a ajuda de uma faca, faça um corte horizontal no meio do pão de queijo e recheie com a carne desfiada. Sirva em seguida.

6. Pão de queijo com gotas de chocolate

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado
  • 4 xícaras de chá de polvilho azedo
  • 1 1/2 xícara de chá de creme de leite
  • 1 xícara de chá de gotas de chocolate
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o queijo e o polvilho azedo e misture. Aos poucos, junte o creme de leite e mexa até obter uma massa homogênea. Acrescente as gotas de chocolate e misture. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 17/08/2026 15:01
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