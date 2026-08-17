Macarrão proteico com pesto de amêndoas e frango grelhado: aprenda receita rápida e saudável para o jantar

Para quem busca um jantar saudável e fácil de preparar, o macarrão proteico com pesto de amêndoas e frango grelhado é uma boa opção. Além de contribuir para o aporte de proteínas, a receita combina ingredientes que ajudam a tornar a refeição mais equilibrada.

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g de amêndoas fornecem cerca de 21,2 g de proteínas, além de fibras alimentares, vitamina E e minerais. Esses nutrientes, quando aliados a uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis, favorecem a sensação de saciedade, a manutenção da saúde cardiovascular e o fortalecimento dos ossos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A seguir, confira como preparar a receita de macarrão proteico com pesto de amêndoas e frango grelhado!

Macarrão proteico com pesto de amêndoas e frango grelhado (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

Macarrão proteico com pesto de amêndoas e frango grelhado

Ingredientes

Frango e macarrão

200 g de macarrão tipo penne integral

300 g de peito de frango

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 colher de chá de páprica doce

Suco de 1/2 limão

Água para cozinhar

Pesto de amêndoas

1 xícara de chá de folhas de manjericão

2 colheres de sopa de amêndoas sem sal

1 dente de alho descascado e amassado

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de água

Sal a gosto

Modo de preparo

Frango e macarrão

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e suco de limão. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e disponha os filés de frango. Grelhe por 5 minutos de cada lado. Retire do fogo, deixe descansar por alguns minutos e corte em fatias.

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão integral e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo e escorra, reservando um pouco da água do cozimento.

Pesto de amêndoas

Em um liquidificador, bata as folhas de manjericão, as amêndoas, o alho, o azeite de oliva, a água e uma pitada de sal até obter um molho cremoso e levemente rústico. Misture o macarrão ainda quente com o pesto. Se o molho estiver muito espesso, acrescente pequenas quantidades da água do cozimento até alcançar uma textura cremosa. Após, sirva o macarrão com as fatias de frango por cima. Finalize com um pouco de pesto sobre o frango.