Dia de Santa Helena: orações para pedir paz, encontrar um amor e obter respostas em sonhos

Em 18 de agosto, é celebrado o Dia de Santa Helena, uma ocasião de profundo significado na tradição cristã. Também conhecida como Helena de Constantinopla, ela foi uma imperatriz romana e mãe do imperador Constantino, o Grande. Viveu no século III d.C., sendo lembrada por ser uma das primeiras cristãs de destaque no Império Romano.

A vida de Santa Helena representa a devoção e a perseverança em sua busca pela Verdadeira Cruz e outros objetos sagrados relacionados à história de Jesus Cristo. Assim como Ele ressuscitou e trouxe salvação, ela é um exemplo da busca sincera pela espiritualidade e da dedicação à fé.

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Sua determinação em descobrir os lugares santos e relíquias sagradas fortalece a ligação com a história do cristianismo e a devoção à causa divina. E, nesse cenário, o legado como pioneira da fé cristã e a busca pelo sagrado continuam a inspirar e orientar as pessoas em busca de direção espiritual e proteção divina.

A seguir, confira algumas orações para o Dia de Santa Helena!

1. Oração para afastar maus pensamentos e aflições

Gloriosa Santa Helena, mãe do imperador Constantino, vós recebestes do céu a valiosa graça de descobrires o local onde tinha sido oculta a Santa Cruz, onde Nosso Senhor Jesus Cristo derramou o seu sagrado sangue pela redenção da humanidade.

Tiveste um sonho, no qual vistes a Santa Cruz nos vossos braços. Descobristes a cruz de Nosso Senhor, a Sagrada coroa de espinhos, os sagrados cravos com que os seus algozes pregaram as suas mãos e os seus pés no madeiro. Destes um cravo ao vosso irmão. Ficastes com outro e o terceiro atirastes ao mar, para amainar a tempestade que ameaçava afundar o barco em que conduzíeis à Santa Cruz.

Pela cruz que descobristes, pela coroa de espinhos e pelos cravos, eu vos peço, Santa Helena, sede a minha advogada, junto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Defendei-me, Senhora, das tentações, dos perigos, das aflições, dos maus pensamentos, dos pecados. Guiai-me nos meus caminhos, dai-me a força de suportar as provas que me forem impostas por Deus, livrai-me do mal. Assim seja.

(Reze um Credo, um Pai-nosso, uma Ave-Maria e uma Salve Rainha).

2. Oração para obter respostas em sonho

Oh, minha Santa Helena dos Gentios, vós viste Cristo a favor do mar, vós fizeste uma cama debaixo de um pé de junco verde e, nela, deitou-se, dormiu e sonhou que o vosso filho Constantino era Imperador em Roma.

Assim, pois, minha nobre Senhora, como o vosso sonho foi verdadeiro, vós mostrai-me em sonho (pergunte o que quer saber). Se isso tiver de acontecer, vós mostrai-me casa clara, igreja aberta, mesa bem ornada, campo verde e florido, luz acesa, água limpa e corrente ou roupa lavada. Se isso não tiver de acontecer, vós mostrai-me casa escura, igreja fechada, mesa desarrumada, campo seco, luz apagada, água turva ou roupa suja.

O legado de Santa Helena continua a inspirar e guiar aqueles que buscam orientação espiritual (Imagem: Nastyaofly | Shutterstock)

3. Oração para encontrar paz

Santa Helena, que tantas provações passou em sua vida, nos ajude em nossos momentos de angústia, de baixa estima, de depressão e falta de vontade de viver. Seja piedosa conosco e nos fortaleça a ponto de nos iluminar na riqueza divina, dando-nos energia para encontrar a paz, a força e a perseverança para lutar contra todos os males que se apoderam do meu corpo físico, mental e espiritual. Santa Helena, tenha piedade de nós e nos console por todo o sempre. Amém!

4. Oração para encontrar o verdadeiro amor

Oh, Santa Helena, que encontraste a verdadeira Cruz de Cristo, ajuda-me a encontrar o meu verdadeiro amor. Que ele esteja em algum lugar deste mundo e que a sua alma esteja em sintonia com a minha. Que eu possa sonhar com ele esta noite e que ele possa sonhar comigo também. Que o nosso encontro seja abençoado por Deus e que o nosso amor seja eterno. Amém!

5. Oração para intercessão de Santa Helena

Nós lhe pedimos, Santa Helena, que interceda por nós diante de Deus, enchendo nossas vidas de plenitude, dando soluções para nossos problemas e carências, abençoando nossas famílias, instituições e suas atividades.

Precisamos da força do Espírito Santo para viver a palavra de Deus em nossos lares, até que a luz do Amor Cristão brilhe em nossas famílias por meio da presença viva de Cristo.

Dê-nos a unidade que nos tornará fortes ao trilharmos os caminhos do amor, da justiça, da liberdade e da paz, para que todos possamos viver como irmãos e irmãs sob sua santa proteção. Amém.

6. Oração a Santa Helena para sabedoria e perseverança na fé

Santa Helena, mãe dedicada e fervorosa serva de Cristo, que em tua busca pela verdade encontraste a sagrada cruz de nosso Senhor, dirijo a ti esta prece, pedindo que intercedas por mim em minhas necessidades espirituais. Assim como percorreste distâncias em tua peregrinação à Terra Santa, movida pelo desejo ardente de encontrar os sinais da paixão de Cristo, rogo que me ajudes a buscar com a mesma dedicação os caminhos da verdade e da justiça em minha vida.

Helena, cuja fé inabalável te levou a descobrir e preservar relíquias sagradas que hoje são veneradas por milhões de fiéis, peço que infundas em meu coração a coragem de seguir os passos de Cristo, mesmo diante dos desafios e provações. Que eu possa, com tua intercessão, manter a fé firme e a esperança viva, mesmo quando a dúvida e o desânimo tentarem tomar conta de meu espírito.

Rogo ainda que, assim como transformaste tua posição de poder em um instrumento de propagação da fé cristã, eu também possa usar as oportunidades que Deus me concede para testemunhar sua verdade e seu amor ao mundo. Concede-me, Santa Helena, a sabedoria para discernir o que é justo e a força para perseverar na fé, até o dia em que, pela graça divina, eu possa contemplar a face de Cristo, que tanto amaste e serviste.

Ao encerrar esta prece, confio minha vida em tuas mãos maternais, pedindo que me guies sempre nos caminhos da cruz, fonte de nossa salvação. Amém.