Quem é o par ideal de Virgem? Astróloga revela a compatibilidade com os 12 signos

Quando o assunto é amor, Virgem se mostra reservado, prático e leal. Os virginianos prezam pela estabilidade e pela confiança no relacionamento, demonstrando afeto principalmente por meio de ações cuidadosas e gestos de apoio, em vez de grandes demonstrações de paixão.

Embora possam parecer críticos ou exigentes, esse comportamento reflete o desejo de aperfeiçoar a relação e manter a harmonia. Virgem busca uma conexão profunda e significativa, baseada na honestidade e no respeito mútuo, sendo parceiro dedicado e empenhado em construir um relacionamento sólido e duradouro.

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A seguir, veja como Virgem se relaciona com os demais signos do zodíaco!

Virgem e Áries

Virgem e Áries são práticos, favorecendo um bom desenvolvimento da relação (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Ambos os signos são práticos, favorecendo um bom desenvolvimento da relação, especialmente em parcerias que envolvem conexões profissionais. Áries se destaca pela iniciativa, enquanto Virgem se sobressai na execução das tarefas. A personalidade realista do virginiano pode trazer direcionamento às múltiplas ideias do ariano. Nos relacionamentos amorosos, porém, a energia calorosa do ariano nem sempre se alinha à cautela virginiana, exigindo equilíbrio e compreensão mútua para harmonizar a relação.

Virgem e Touro

Virgem e Touro são dois signos de Terra que combinam muito (Imagem: azarnov | Shutterstock)

São dois signos de Terra que combinam muito bem. Ambos valorizam segurança, são trabalhadores, pé no chão e buscam construir relacionamentos pautados em companheirismo, respeito e confiança. Ainda assim, há diferenças: Touro é mais tranquilo e paciente, enquanto Virgem tende a ser mais exigente. Com respeito e compreensão mútua, podem encontrar um equilíbrio na relação.

Virgem e Gêmeos

Virgem e Gêmeos são adaptáveis e gostam muito de conversar (Imagem: azarnov | Shutterstock)

São regidos por Mercúrio e, portanto, possuem características em comum. Ambos são adaptáveis e gostam muito de conversar. Todavia, a leveza e a inconstância de Gêmeos tendem a ser desafiadoras para o virginiano. Em uma relação de trabalho, a combinação pode dar certo. Em um relacionamento amoroso, no entanto, a situação pode sair do controle.

Virgem e Câncer

Virgem e Câncer podem superar os desafios da relação com muito respeito (Imagem: azarnov | Shutterstock)

O canceriano possui uma natureza mais emotiva e sensível, em contraste com o lado prático de Virgem. Ainda assim, consegue suavizar o virginiano, ajudando-o a expressar sentimentos e a revelar sua vulnerabilidade. Câncer também encontra segurança na lealdade e no comprometimento de Virgem. Os desafios podem surgir da tendência à cobrança, mas, com respeito e diálogo, a dupla consegue superar obstáculos e fortalecer a relação.

Virgem e Leão

Virgem e Leão são signos de natureza distinta (Imagem: azarnov | Shutterstock)

São signos de natureza distinta. Virgem é prático, racional e objetivo, enquanto Leão é pura emoção e exibicionismo. No entanto, se houver o desejo de dar certo, as diferentes características podem se somar. O leonino pode ser um ótimo incentivador para o virginiano. Por sua vez, Virgem pode ajudar o leonino a ser mais prático e a se estruturar melhor.

Virgem e Virgem

A relação entre duas pessoas do signo de Virgem pode ser de confiança e respeito (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Um encontro inclinado à identificação e à afinidade. O desafio da relação pode ser marcado por crítica, autossabotagem e insegurança de ambos os signos. Todavia, se conseguirem harmonizar essas características, o relacionamento pode ser baseado em muita confiança, lealdade e respeito. A conexão entre eles pode gerar produtividade nas tarefas e aumento da autoestima.

Virgem e Libra

Virgem e Libra são prudentes, inteligentes e ponderados (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Ambos são prudentes, inteligentes e ponderados. Porém, a conexão tende a fluir melhor em um relacionamento de trabalho ou em uma amizade. Isso porque, na questão afetiva, a instabilidade libriana tende a acionar a insegurança de Virgem, que entra no modo defensivo e acaba se afastando. Entretanto, se ambos estiverem realmente dispostos, um caminho é encontrado.

Virgem e Escorpião

Virgem e Escorpião costumam ser muito exigentes e autocríticos (Imagem: azarnov | Shutterstock)

Os dois costumam ser muito exigentes e autocríticos. Porém, Virgem tem um senso prático e realista, o que pode incomodar a natureza emotiva e intensa de Escorpião. Além disso, a busca do escorpiano por profundidade no relacionamento pode também incomodar o virginiano. É uma relação em que normalmente não existe muita sintonia. Todavia, caso haja esforço de ambos, os desafios podem ser superados.

Virgem e Sagitário

Virgem e Sagitário podem aprender muito juntos (Imagem: azarnov | Shutterstock)

A tendência é que ocorra admiração mútua. Afinal, ambos são intelectuais, o que pode gerar uma ótima parceria nos estudos e nos programas culturais. Contudo, os dois signos podem lidar com suas personalidades de maneiras diferentes. Virgem é mais prudente e racional, enquanto Sagitário é mais expansivo e aventureiro. Apesar disso, eles podem aprender muito juntos.

Virgem e Capricórnio

Virgem e Capricórnio funcionam bem nas relações profissionais (Imagem: azarnov | Shutterstock)

A praticidade se faz muito presente nos dois signos. É uma excelente combinação para relações profissionais. Nos relacionamentos afetivos, contudo, essa união pode se tornar um pouco monótona. Isso porque a praticidade de ambos dificulta a demonstração de sentimentos. No entanto, caso invistam no aprimoramento da relação, é possível equilibrá-la.

Virgem e Aquário

Virgem e Aquário pode fluir muito bem no aspecto intelectual (Imagem: azarnov | Shutterstock)

A combinação entre Terra e Ar pode fluir muito bem no aspecto intelectual, rendendo boas conversas e ideias. Por outro lado, Aquário é adepto ao caos e a grandes mudanças, enquanto Virgem sempre busca por organização. Se bem trabalhadas, essas diferenças são benéficas para ambos. O aquariano pode auxiliar Virgem a ser mais criativo em sua organização. Por sua vez, o virginiano pode ajudar Aquário a trazer mais ordem para o seu caos.

Virgem e Peixes

Virgem e Peixes são signos opostos complementares (Imagem: azarnov | Shutterstock)

São signos opostos complementares. Ou seja, ao mesmo tempo em que podem aprender um com o outro, também podem apresentar muitas divergências. O pisciano vive em seu mundo de fantasias; o virginiano está sempre pronto para deixar tudo mais realista e funcional. Contudo, Peixes pode trazer mais leveza para Virgem, enquanto este pode ajudar a concretizar os sonhos do pisciano.