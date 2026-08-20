O que mais envelhece a pele do rosto? Veja 7 hábitos comuns para evitar

Pequenas mudanças na rotina podem contribuir para preservar a saúde da pele e reduzir os impactos de fatores que favorecem o envelhecimento precoce (Imagem: Rido | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Embora o envelhecimento da pele seja comumente relacionado à passagem do tempo ou à exposição solar, outros fatores também podem prejudicar sua saúde e aparência. Alguns comportamentos comuns da rotina podem favorecer o aparecimento de rugas, manchas, flacidez e perda de viço de maneira gradual, muitas vezes sem que a pessoa perceba.

Segundo a dermatologista Ana Carolina Sumam, pequenas escolhas diárias podem causar um impacto significativo na saúde da pele ao longo do tempo. “O envelhecimento cutâneo é resultado da combinação entre fatores genéticos e ambientais. Cerca de 80% do envelhecimento visível da pele está relacionado ao que chamamos de expossoma, ou seja, tudo aquilo a que somos expostos durante a vida, desde a radiação solar até hábitos de alimentação, sono e estresse”, explica.

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A boa notícia é que muitos desses fatores podem ser modificados, contribuindo para preservar a qualidade da pele por mais tempo. A seguir, confira 7 hábitos que aceleram o processo de envelhecimento!

1. Dormir pouco ou dormir mal

Durante o sono ocorre uma intensa atividade de reparação celular. Quando esse processo é interrompido de forma frequente, a pele perde parte da capacidade de produzir colágeno, reparar danos e manter a hidratação natural. “O sono é um dos momentos mais importantes para a regeneração da pele. A privação crônica favorece o envelhecimento precoce, aumenta a inflamação e pode deixar a pele mais opaca e cansada”, afirma a especialista.

2. Esquecer o protetor solar nos dias nublados

Mesmo quando o céu está encoberto ou a pessoa permanece boa parte do dia em ambientes fechados, a radiação ultravioleta continua presente e contribui para o envelhecimento precoce. “A radiação UV é uma das principais responsáveis pela degradação do colágeno e da elastina. Além disso, a luz visível emitida por telas e lâmpadas também pode contribuir para manchas em pessoas predispostas. A proteção solar deve fazer parte da rotina todos os dias”, orienta a médica.

Uma alimentação equilibrada ajuda a proteger a pele dos efeitos que favorecem o envelhecimento precoce (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

3. Alimentação rica em açúcar e ultraprocessados

O excesso de açúcar favorece um processo conhecido como glicação, no qual moléculas de glicose se ligam às fibras de colágeno e elastina, tornando-as mais rígidas e menos funcionais. “Esse processo acelera a perda da firmeza da pele e favorece o aparecimento de rugas. Uma alimentação equilibrada também é uma forma de cuidar da pele“, destaca Ana Carolina Sumam.

4. Viver sob estresse constante

O estresse crônico aumenta a produção de cortisol, hormônio que pode favorecer processos inflamatórios e comprometer a renovação celular. “A pele responde diretamente ao estado emocional. Não é raro observar piora da qualidade da pele, aumento da oleosidade e até agravamento de doenças dermatológicas em períodos de estresse intenso”, diz.

5. Fumar e consumir álcool em excesso

O cigarro reduz a circulação sanguínea da pele, diminui a oxigenação dos tecidos e acelera a degradação do colágeno. Já o consumo excessivo de álcool favorece a desidratação e processos inflamatórios. “Esses hábitos comprometem tanto a saúde quanto a aparência da pele. Com o tempo, é comum observar perda de elasticidade, rugas mais profundas e aspecto envelhecido”, comenta Ana Carolina Sumam.

6. Não remover a maquiagem antes de dormir

Dormir com maquiagem ou sem realizar uma limpeza adequada favorece o acúmulo de resíduos, poluição, oleosidade e células mortas, prejudicando a renovação natural da pele. “Esse hábito pode contribuir para obstrução dos poros, acne e aumento do estresse oxidativo, que também participa do envelhecimento cutâneo”, alerta a especialista.

7. Negligenciar a hidratação

A hidratação não impede o envelhecimento, mas ajuda a preservar a função de barreira da pele e melhora sua aparência. “Uma pele bem hidratada apresenta melhor luminosidade, textura e resistência às agressões externas. Além da ingestão de água, o uso de hidratantes adequados faz diferença”, afirma.

Importância de manter os cuidados diários com a pele

Embora o envelhecimento seja um processo natural, diversos fatores que aceleram esse processo podem ser evitados com mudanças simples na rotina. Alimentação equilibrada, proteção solar diária, sono de qualidade, controle do estresse e cuidados adequados com a pele formam a base de uma estratégia eficaz de prevenção.

“Não existe uma fórmula capaz de impedir o envelhecimento, mas existe a possibilidade de envelhecer com uma pele mais saudável. Pequenas mudanças de hábito, quando mantidas ao longo dos anos, produzem resultados muito significativos”, conclui a dermatologista Ana Carolina Sumam.

Por Yohana Guimarães