Esta quiche de alho-poró é a receita fácil e saudável que faltava para o seu lanche da tarde

Além de ser leve e saborosa, essa quiche de alho-poró fornece nutrientes importantes ao organismo (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Se a ideia é preparar um lanche da tarde prático, saudável e cheio de sabor, esta quiche de alho-poró é uma ótima escolha. Com recheio cremoso, massa leve e um sabor delicado, ela transforma ingredientes simples em uma receita que agrada em qualquer ocasião. Além disso, o alho-poró é fonte de fibras, vitaminas e minerais importantes para uma alimentação mais equilibrada.

Segundo dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), a cada 100 g de alho-poró são encontrados 224 mg de potássio, 36,5 mg de fósforo, 33,6 mg de cálcio e 14,1 mg de vitamina C. Esses nutrientes desempenham diferentes funções no organismo, contribuindo para a saúde dos ossos e músculos e para o funcionamento adequado do sistema imunológico.

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A seguir, confira como preparar uma receita fácil e saudável de quiche de alho-poró:

Quiche saudável de alho-poró (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Quiche saudável de alho-poró

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 ovo

3 colheres de sopa de água gelada

1 pitada de sal

Azeite de oliva para untar

Farelo de aveia para enfarinhar

Recheio

2 talos de alho-poró cortado em rodelas finas

3 ovos

1/2 xícara de chá de iogurte natural sem açúcar

sem açúcar 1/2 xícara de chá de ricota amassada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 colher de chá de noz-moscada

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture o farelo de aveia e o sal. Acrescente o azeite de oliva e o ovo e misture até formar uma massa. Adicione a água gelada aos poucos, apenas até dar liga. Forre o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível untada com azeite de oliva e enfarinhada com farelo de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio e montagem

Em um recipiente, misture os ovos, o iogurte natural, a ricota, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Despeje esse creme sobre a massa pré-assada e disponha as rodelas de alho-poró por toda a superfície, pressionando-as levemente para que fiquem parcialmente envolvidas pelo recheio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até o recheio firmar e o alho-poró ficar macio e levemente dourado. Retire do forno e espere esfriar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.