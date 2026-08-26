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Culinária

Esse escondidinho de mandioquinha é a receita perfeita para um jantar saudável e prático

Com ingredientes nutritivos e um preparo descomplicado, esse prato traz o aconchego da comida caseira, ideal para finalizar o dia

Esse escondidinho de mandioquinha reúne diferentes nutrientes em uma preparação cremosa, saborosa e fácil de fazer (Imagem: KseniyaBelova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Esse escondidinho de mandioquinha reúne diferentes nutrientes em uma preparação cremosa, saborosa e fácil de fazer (Imagem: KseniyaBelova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para quem busca refeições equilibradas sem transformar o jantar em uma tarefa demorada, algumas combinações podem fazer toda a diferença. O escondidinho de mandioquinha com peixe, por exemplo, reúne diferentes nutrientes em uma preparação cremosa, saborosa e fácil de fazer. Enquanto a mandioquinha fornece carboidratos, o peixe contribui com proteínas e minerais importantes para o organismo. O resultado é uma comida saudável e reconfortante.

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Abaixo, confira a receita de escondidinho de mandioquinha para o jantar!

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Travessa branca com escondidinho de mandioquinha com peixe e ervilha sobre mesa de mármore. Ao lado, recipiente branco com ervilhas, pano quadriculado e talheres
Escondidinho de mandioquinha com peixe e ervilha (Imagem: KseniyaBelova | Shutterstock)

Escondidinho de mandioquinha com peixe e ervilha

Ingredientes

Purê

  • 500 g de mandioquinha descascada e cortada em pedaços
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Recheio

  • 500 g de filé de peixe branco (tilápia ou merluza)
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de creme de ricota

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, coloque a mandioquinha, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, escorra e disponha em um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo e coloque novamente na panela. Acrescente o leite desnatado e o azeite de oliva e misture. Leve ao fogo baixo, mexendo até obter um purê cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.

Recheio

Em um recipiente, tempere o peixe com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o peixe e refogue, mexendo delicadamente, até que fique macio e se desfaça em lascas. Junte a ervilha e refogue até ficar levemente macia. Desligue o fogo e misture com o creme de ricota.

Montagem

Em um refratário, distribua o recheio de peixe e cubra com o purê de mandioquinha. Com as costas de uma colher, faça movimentos suaves sobre o purê, criando pequenas ondas e relevos na superfície. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 26/08/2026 16:39
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