6 mitos e verdades sobre a depilação masculina

A depilação masculina já faz parte da rotina de muitos homens, seja por questões estéticas, conforto, higiene ou praticidade. Apesar de ser um procedimento comum, ainda existem dúvidas sobre os efeitos da retirada dos pelos e os cuidados necessários antes e depois da depilação.

Afinal, o pelo realmente cresce mais grosso depois da remoção? A cera pode ser utilizada no rosto? Hidratar a pele ajuda a evitar pelos encravados? Para esclarecer essas e outras questões, o biomédico e embaixador da Depil Bella, Ricardo Triano, e a dermatologista Marina Bragheto Ricci, médica membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), explicam os principais mitos e verdades sobre a depilação masculina. Confira!

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1. A depilação faz o pelo crescer mais grosso

Mito. Essa é uma das crenças mais populares quando o assunto é remoção dos pelos. Embora muitos homens tenham a impressão de que os fios voltam mais grossos após a depilação, o procedimento não altera a estrutura do folículo nem determina a espessura do pelo.

“O pelo não muda de espessura porque foi removido. Quando ele é cortado com lâmina, a ponta fica reta e pode dar a sensação de que está mais grosso. Já a depilação com cera remove o fio pela raiz e, com o tempo, ele pode até nascer mais fino”, explica Ricardo Triano.

Marina Bragheto Ricci reforça que nenhum tipo de depilação altera a espessura real ou a estrutura genética do pelo. “[…] O crescimento está relacionado principalmente às características individuais e ao funcionamento do próprio folículo”, explica.

2. Preparar a pele antes da depilação reduz o risco de irritações

Verdade. A preparação da pele é uma etapa importante para diminuir as chances de vermelhidão, ardência e outros desconfortos. Higienizar corretamente a região antes do procedimento ajuda a remover suor, oleosidade e resíduos que podem interferir na depilação. “Uma pele limpa e bem preparada facilita a remoção dos pelos e diminui as chances de irritação. Esse cuidado faz diferença principalmente para quem tem pele sensível”, orienta Ricardo Triano.

Na avaliação dermatológica, entretanto, também é necessário observar as condições da pele antes de realizar o procedimento. “Uma pele bem higienizada e íntegra é uma condição importante para realizar a depilação com mais segurança. Também precisamos observar se existem lesões, foliculite, acne inflamada ou algum processo irritativo na região. Quando há uma alteração na pele, o ideal é tratar primeiro e evitar procedimentos que possam agravar a inflamação”, afirma Marina Bragheto Ricci.

3. Quem tem barba não pode usar cera

Mito. A presença de barba não significa que a cera esteja automaticamente proibida. O método pode ser utilizado em determinadas regiões, como o pescoço e o contorno facial, desde que sejam considerados o tipo de pele, a sensibilidade da região e a técnica utilizada. “O importante é respeitar a sensibilidade da pele, utilizar produtos adequados e evitar a depilação quando houver cortes, acne inflamada ou irritações”, afirma Ricardo Triano.

Marina Bragheto Ricci destaca que a região facial exige cuidados específicos, principalmente por apresentar uma pele mais delicada. “A pele do rosto é mais delicada e, por isso, não devemos tratar a depilação facial da mesma maneira que uma região corporal […]”, acrescenta.

Produtos com ação hidratante e calmante podem contribuir para uma recuperação mais confortável após a depilação (Imagem: Vershinin89 | Shutterstock)

4. Hidratar a pele depois da depilação ajuda a evitar problemas

Verdade. O cuidado após a remoção dos pelos é tão importante quanto a preparação. Como a pele pode ficar mais sensível depois do procedimento, produtos com ação hidratante e calmante podem contribuir para uma recuperação mais confortável. “Produtos com ação calmante e hidratante ajudam a reduzir a vermelhidão, aliviar o desconforto e manter a pele saudável. Quando a pele recebe esse cuidado, as chances de pelos encravados também diminuem”, explica Ricardo Triano.

Segundo Marina Bragheto Ricci, a hidratação também contribui para preservar a barreira de proteção da pele. “A hidratação ajuda a manter a barreira de proteção da pele e pode contribuir para uma recuperação mais confortável após a depilação. O ideal é optar por produtos adequados ao tipo de pele e evitar substâncias potencialmente irritantes logo após o procedimento. Se houver tendência à foliculite ou aos pelos encravados, também é importante estabelecer uma rotina de cuidados individualizada”, orienta.

5. Depilação é sempre muito dolorosa

Mito. A sensação de dor varia de pessoa para pessoa e depende de fatores como a região do corpo, a sensibilidade individual, o método escolhido e a execução do procedimento. Por isso, não é possível afirmar que toda depilação será necessariamente dolorosa. “Hoje existem ceras desenvolvidas para proporcionar mais conforto durante a depilação. Além disso, quando o procedimento é realizado corretamente, o desconforto costuma ser rápido e bem menor do que muitas pessoas imaginam”, destaca Ricardo Triano.

Além disso, Marina Bragheto Ricci explica que é importante considerar as condições da pele no momento da depilação. “[…] É importante não realizar a depilação sobre uma pele sensibilizada, porque isso pode aumentar bastante o desconforto e favorecer irritações”, afirma.

6. Cuidar da pele antes e depois da depilação faz toda a diferença

Verdade. Manter uma rotina adequada de cuidados pode ajudar a preservar a saúde da pele e reduzir problemas comuns após a remoção dos pelos, como irritação, vermelhidão e pelos encravados. “Depilar não é apenas remover os pelos. Os cuidados antes e depois do procedimento ajudam a preservar a barreira da pele, reduzem o desconforto e deixam o resultado muito melhor”, finaliza Ricardo Triano.

Marina Bragheto Ricci ressalta que a atenção deve continuar mesmo depois do procedimento. “Depilação não deve ser encarada apenas como a retirada do pelo. Precisamos pensar também na pele que está sendo submetida ao procedimento. Preparar a região, escolher uma técnica adequada, respeitar o intervalo entre as sessões e cuidar da pele no pós-depilatório são medidas que contribuem para um resultado mais seguro e confortável”, orienta.

Além disso, ela explica que alterações recorrentes na pele merecem avaliação médica. “Quando existe recorrência de pelos encravados ou inflamações, é importante procurar um dermatologista para investigar a causa e indicar o tratamento mais adequado”, finaliza.

Por Denise Bispo