InícioRevista do Correio
Culinária

Tem filé de frango em casa? Faça essa receita proteica com molho para o jantar

Combinado com espinafre, creme de ricota e tomate, esse prato é a opção ideal para uma refeição saborosa e equilibrada

Filé de frango cremoso com espinafre e tomate (Imagem: vkuslandia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Filé de frango cremoso com espinafre e tomate (Imagem: vkuslandia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O filé de frango costuma marcar presença nas refeições do dia a dia, especialmente quando a ideia é preparar um jantar rico em proteínas. No entanto, se você está cansado da versão tradicional, algumas combinações podem te ajudar. O espinafre, o creme de ricota e o tomate, por exemplo, trazem mais cremosidade, textura e sabor à preparação, criando uma opção equilibrada e apetitosa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Abaixo, confira receita de filé de frango cremoso e proteico!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Filé de frango cremoso com espinafre e tomate

Ingredientes

  • 4 filés de peito de frango
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado em meia-lua
  • 1 xícara de chá de espinafre
  • 1/2 xícara de chá de creme de ricota
  • 1/2 xícara de chá de leite desnatado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure os filés dos dois lados até ficarem bem cozidos. Retire e reserve. Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente os tomates-cereja e refogue até começarem a amolecer, mexendo ocasionalmente.

Junte o creme de ricota e o leite desnatado e misture até formar um molho cremoso. Adicione o espinafre e cozinhe apenas até as folhas murcharem. Volte os filés de frango para a frigideira e envolva-os no molho. Cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

  • Google Discover Icon
PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 01/09/2026 18:04
    SIGA
    x