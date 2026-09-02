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Culinária

Quer um jantar leve e rico em proteínas? Veja 3 receitas de sopas saudáveis

Práticos e reconfortantes, estes pratos mostram que uma refeição equilibrada também pode ser cheia de sabor

Sopa de frango com legumes (Imagem: anmbph | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Sopa de frango com legumes (Imagem: anmbph | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Para aquecer a noite sem deixar a refeição pesada, as sopas são uma ótima opção para o jantar. Além de práticas, saborosas e reconfortantes, elas permitem combinar diferentes ingredientes nutritivos em uma única preparação, como legumes, verduras, grãos e fontes de proteína. Quando preparadas com alimentos ricos nesse nutriente, podem ajudar a prolongar a saciedade e contribuir para a manutenção da massa muscular.

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A seguir, confira 3 receitas de sopas saudáveis para variar o cardápio.

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1. Sopa de frango com legumes

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 300 g de peito de frango cortado em cubos
  • 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 150 g de vagem cortada em pedaços
  • 1,2 l de caldo caseiro de frango
  • Sal, pimenta-do-reino moída e endro a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o frango e refogue, mexendo de vez em quando, até a carne mudar de cor e começar a dourar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a batata, a cenoura e o caldo de frango. Cozinhe até os legumes começarem a ficar macios. Acrescente o pimentão e a vagem. Cozinhe por mais 10 minutos e desligue o fogo. Finalize com endro e sirva em seguida.

2. Sopa de lentilha com batata-doce

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 batata-doce descascada e cortada em cubos
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1,2 l de água
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • 1/2 colher de chá de cominho
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho, o tomate, a páprica defumada, o cominho e a pimenta-do-reino e misture. Adicione a lentilha, a cenoura, a batata-doce, a folha de louro e a água. Tampe e cozinhe até a lentilha e os legumes ficarem macios. Tempere com sal e desligue o fogo. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Tigela de sopa com grão-de-bico, abóbora e espinafre, finalizada com gergelim preto, sobre uma tábua de madeira rústica
Sopa de grão-de-bico com espinafre e abóbora (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)

3. Sopa de grão-de-bico com espinafre e abóbora

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
  • 2 xícaras de chá de abóbora-japonesa descascada e cortada em cubos
  • 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Gergelim preto para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e a pimenta-do-reino e misture rapidamente. Junte a abóbora-japonesa e o caldo de legumes, tampe e cozinhe até o vegetal ficar macio. Adicione o grão-de-bico cozido e cozinhe por mais 5 minutos. Por último, coloque o espinafre e cozinhe até as folhas murcharem. Desligue o fogo e finalize com as sementes de gergelim preto. Sirva em seguida.

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 02/09/2026 17:06
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