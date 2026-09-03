Lanche proteico: 3 receitas com poucos ingredientes para os dias mais corridos

Seja para turbinar o ganho de massa muscular ou para fazer escolhas mais saudáveis no dia a dia, os lanches proteicos são ótimos aliados, especialmente para quem tem uma rotina corrida. Práticos de preparar e muito nutritivos, eles levam poucos ingredientes e ajudam a manter o equilíbrio da alimentação sem abrir mão do sabor.

A seguir, confira 3 receitas de lanches proteicos simples para incluir na dieta.

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1. Muffin de espinafre e brócolis

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de brócolis cozido e picado

e picado 1 xícara de chá de espinafre picado

1/2 colher de chá de fermento químico em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos até ficarem homogêneos. Acrescente o brócolis e o espinafre e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Distribua a mistura em forminhas de silicone para muffin, preenchendo 3/4 de cada capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até os muffins ficarem firmes e levemente dourados. Sirva em seguida.

2. Sanduíche de frango na ciabatta

Ingredientes

1 pão ciabatta integral

100 g de peito de frango cozido e desfiado

e desfiado 1 colher de sopa de iogurte natural

1 tomate cortado em rodelas

1 colher de chá de mostarda

Azeite de oliva, folhas de alface, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o frango desfiado com o iogurte natural e a mostarda, formando um recheio cremoso e leve. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve. Corte o pão ciabatta ao meio, sem separar completamente. Distribua as folhas verdes sobre a base do pão. Acrescente o frango temperado, espalhando bem. Finalize com as rodelas de tomate e um fio de azeite. Feche o lanche e sirva em seguida.

Panqueca de banana com cacau (Imagem: Julie208 | Shutterstock)

3. Panqueca de chocolate

Ingredientes

4 bananas maduras descascadas

2 ovos

4 colheres de sopa de farinha de amêndoas

1 scoop de whey protein de cacau

Óleo de coco para untar

Mirtilo para servir

Modo de preparo

Em um recipiente, amasse as bananas. Adicione os ovos, a farinha de amêndoas e o whey protein e misture até ficar homogêneo. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje uma porção de massa na panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire com cuidado para dourar o outro lado. Repita o processo até finalizar a massa acabar. Sirva com mirtilo.