Dia de Santa Teresa de Calcutá: 5 orações inspiradas na fé e no amor ao próximo

Orações dedicadas à Santa Teresa de Calcutá são uma ótima maneira de se conectar com a devoção e a compaixão (Imagem: Vivida Photo PC | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Agnes Gonxha Bojaxhiu, conhecida mundialmente como Madre Teresa de Calcutá, nasceu em 26 de agosto de 1910, na atual Macedônia. Com apenas 18 anos, sentiu o chamado para a vida religiosa e se tornou freira, mudando-se para a Índia, onde se dedicou ao ensino. Porém, foi nas ruas de Calcutá que encontrou sua verdadeira vocação: ajudar os mais necessitados. Em 1950, ela fundou as Missionárias da Caridade, uma ordem que se espalhou por todo o mundo, sempre focada no cuidado dos pobres, doentes e moribundos.

Madre Teresa de Calcutá tornou-se oficialmente santa em 4 de setembro de 2016, quando foi canonizada pelo papa Francisco, em uma cerimônia realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano. A canonização ocorreu 19 anos após sua morte, em 5 de setembro de 1997.

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Abaixo, confira orações para o Dia de Santa Teresa de Calcutá, que trazem à tona sua devoção, fé e compromisso inabalável com os mais vulneráveis.

1. Louvor à Santa Teresa de Calcutá

Quero louvar a vós, Madre Teresa de Calcutá, por olhar pela minha família, pelos meus amigos, parentes, colegas de trabalho, de escola, de passeio, pelo meu amado e por todas as pessoas que necessitam de uma bênção urgente. Vossa caridade e bondade são tão abençoadas que purificam o meu coração e a minha alma. Faz-me um fiel cristão, cheio de amor para oferecer, assim como vós, Madre Teresa, pois serei eternamente grato por essa luz divina. Madre Teresa de Calcutá, olhe por mim, para que eu seja digno de vossa misericórdia. Amém!

2. Oração de intercessão à beata

Beata Teresa de Calcutá,

tu permitiste ao sedento amor de Jesus na Cruz

tornar-se uma chama viva dentro de Ti.

Chegaste a ser luz do Seu amor para todos.

Obtém do coração de Jesus (pedir aqui a graça).

Ensina-me a deixar Jesus penetrar e possuir todo o meu ser,

tão completamente que a minha vida também possa irradiar

a Sua luz e amor para os outros.

Amém!

3. Oração de agradecimento e pedido de intercessão

Deus, Pai de misericórdia e de todo o bem, agradecemos-Vos pelo dom da vida e do carisma de Santa Madre Teresa. Na Vossa infinita Providência, a chamastes para dar testemunho do Vosso amor entre os mais pobres da Índia e do mundo. Ela soube fazer bem aos mais necessitados porque reconheceu em cada homem e mulher o rosto do Vosso Filho. Dócil ao Vosso Espírito, tornou-se a voz suplicante dos pobres e de todos aqueles que têm fome e sede de justiça.

Acolhendo o grito de Jesus na cruz tenho sede, Madre Teresa dessedentou a sede de Jesus na Cruz, realizando as obras do amor misericordioso. Pedimo-vos, Santa Madre Teresa, mãe dos pobres, a vossa particular intercessão e a vossa ajuda, aqui, na cidade do vosso nascimento, onde era a vossa casa.

Aqui recebestes o dom do renascimento nos sacramentos da Iniciação Cristã; aqui ouvistes as primeiras palavras da fé na própria família e na comunidade dos fiéis; aqui começastes a ver e a conhecer as pessoas necessitadas, os pobres e os humildes; aqui aprendestes com os próprios pais a querer bem aos mais necessitados e a ajudá-los; aqui, no silêncio da igreja, ouvistes a chamada de Jesus para O seguir, como religiosa, nas missões.

Daqui, vos pedimos: intercedei junto de Jesus para que também nós obtenhamos a graça de estar vigilantes e atentos ao grito dos pobres, daqueles que estão privados dos seus direitos, dos doentes, dos marginalizados, dos últimos. Alcançai-nos a graça de vos ver nos olhos de quem nos olha porque precisa de nós.

Orações à Santa Teresa de Calcutá ajudam a renovar a fé e a esperança nos corações (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Oração para servir com amor e alegria

Bendita Teresa, madre que prometeu levar continuamente a luz do amor àqueles que estão na terra! Ore por nós, que também desejamos satisfazer a sede de Jesus, amando-O ardentemente, dividindo os seus sofrimentos alegremente e servindo-O do fundo do coração, servindo a nossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que não são amados ou queridos.

5. Oração de Santa Teresa de Calcutá para qualquer necessidade

Senhor, quando eu tiver fome,

dá-me alguém que necessite de comida.

Quando tiver sede,

dá-me alguém que precise de água.

Quando sentir frio,

dá-me alguém que necessite de calor.

Quando tiver um aborrecimento,

dá-me alguém que necessite de consolo.

Quando minha cruz parecer pesada,

deixa-me compartilhar a cruz do outro.

Quando me achar pobre,

põe ao meu lado alguém necessitado.

Quanto não tiver tempo,

dá-me alguém que precise

de alguns dos meus minutos.

Quando sofrer humilhação,

dá-me ocasião para elogiar alguém.

Quando estiver desanimada,

dá-me alguém para lhe dar novo ânimo.

Quando sentir a necessidade

da compreensão dos outros,

dá-me alguém que necessite da minha.

Quando sentir necessidade de que cuidem de mim,

dá-me alguém que eu tenha de atender.

Quando pensar em mim mesma,

volta minha atenção para outra pessoa.

Torna-nos dignos, Senhor,

de servir nossos irmãos

que vivem e morrem pobres e com fome

no mundo de hoje.

Dá-lhes, através das nossas mãos,

o pão de cada dia e dá-lhes,

graças ao nosso amor compassivo,

a paz e a alegria.