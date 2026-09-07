7 de Setembro: 5 filmes e documentários para entender a Independência do Brasil

Em 7 de setembro, é celebrado nacionalmente o Dia da Independência do Brasil, data que relembra um dos principais marcos da história do país. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro, futuro imperador Dom Pedro I, teria proclamado a separação política do Brasil em relação a Portugal.

Segundo a narrativa tradicional, o episódio ocorreu às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, onde ele teria pronunciado o famoso grito Independência ou Morte!. O acontecimento ficou conhecido como “grito do Ipiranga” e se tornou um dos principais símbolos do processo de independência brasileira.

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Durante muito tempo, essa foi a versão tradicionalmente contada nos livros e retratada em filmes, séries e documentários. No entanto, embora o episódio às margens do Ipiranga tenha ocorrido, estudiosos apontam que a cena provavelmente não aconteceu exatamente como ficou eternizada no imaginário popular, especialmente na famosa pintura Independência ou Morte, de Pedro Américo.

Além disso, a separação do Brasil de Portugal não se resumiu a um único grito ou acontecimento: a Independência foi resultado de um processo político complexo, marcado por disputas, articulações e negociações que se estenderam para além do 7 de setembro de 1822.

Em vista disso, selecionamos 5 filmes e documentários que contam como aconteceu o processo da Independência do Brasil. Confira!

1. Independência ou Morte (1972)

Independência ou Morte retrata a trajetória de Dom Pedro I e os acontecimentos que levaram à separação entre Brasil e Portugal (Imagem: Reprodução digital | Cinedistri)

Produzido por Oswaldo Massaini, o filme tem como ponto de partida o dia da abdicação de D. Pedro I (Tarcísio Meira) ao trono de Portugal. A partir disso, a trama narra a história do monarca desde a sua chegada ao país, enquanto a sua família fugia das tropas de Napoleão Bonaparte, até a ascensão como Príncipe Regente do Brasil, quando D. João VI (Manoel da Nóbrega) retornou para Portugal.

Além disso, a obra retrata a conturbada situação política que o rapazinho, como era chamado D. Pedro I pelas Cortes portuguesas, teve que enfrentar no país, situação que, com o tempo, tornou-se insustentável e contribuiu para o processo que levou à Proclamação da Independência.

Onde assistir: YouTube.

2. Caminhos da Independência: o Grito nas Ruas (2012)

Caminhos da Independência: o Grito nas Ruas mostra a mobilização popular e as disputas políticas que marcaram o processo de Independência (Imagem: Reprodução digital | TV Brasil)

Produzido pela TV Brasil com a colaboração de três professores especialistas, o documentário conta como ocorreu o processo de separação entre Brasil e Portugal. A partir de uma série de pesquisas realizadas ao longo de 15 anos em bibliotecas do Brasil, de Portugal e dos Estados Unidos, a trama destaca algumas personalidades que foram representantes do povo na independência e mostra a importante atuação de grupos do recôncavo baiano para a conquista histórica.

Onde assistir: YouTube.

3. Bonifácio: O Fundador do Brasil (2018)

Bonifácio: O Fundador do Brasil revisita a trajetória de José Bonifácio, uma das principais figuras do processo de Independência (Imagem: Reprodução digital | IVIN Films)

José Bonifácio de Andrada e Silva foi um cientista, filósofo, estrategista e uma das personalidades mais importantes no processo de emancipação do Brasil. É exatamente isso que a produção “Bonifácio: O Fundador do Brasil” retrata. Dirigido por Mauro Ventura, a trama conta a trajetória de vida do “Patriarca da Independência”, como ficou conhecido, a partir de uma série de entrevistas com historiadores. Além disso, revela algumas de suas aventuras de forma inovadora e diferente dos formatos literários.

Onde assistir: YouTube.

4. A Viagem de Pedro (2021)

A Viagem de Pedro acompanha Dom Pedro I em sua viagem à Europa e revisita momentos marcantes de sua trajetória no Brasil (Imagem: Reprodução digital | Vitrine Filmes)

Estrelado por Cauã Reymond e Luise Heyer, o filme apresenta uma visão mais intimista sobre a vida e os acontecimentos históricos vivenciados pelo primeiro imperador do Brasil, principalmente em relação à independência. Após abdicar do trono do Brasil sob condições arbitrárias, em 1831, e voltar à Europa, Dom Pedro I começa a refletir sobre os seus erros e acertos na administração do país, desde o momento em que chegou ao território com sua família.

Durante essa viagem autorreflexiva, o monarca toca em assuntos delicados de sua vida, como problemas de saúde, suspeitas sobre sua condição e a instabilidade emocional ao deixar o país e seu filho, então com 5 anos. Por meio dessa representação mais pessoal, também é possível observar como Dom Pedro I lidava com o sentimento de distanciamento de Portugal e com a sensação de ser alguém sem pátria definida.

Onde assistir: Telecine, YouTube, Apple TV e Google Play Filmes e TV.

5. A Independência do Brasil Narrada pelos Arquivos (2022)

A Independência do Brasil Narrada pelos Arquivos apresenta documentos históricos e relatos que ajudam a reconstruir o processo de independência do país (Imagem: Reprodução digital | FAPERJ)

Lançado durante as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, em 2022, o documentário dirigido e roteirizado por Walmor Pamplona narra a história da independência por meio de manuscritos, imagens em movimento e entrevistas com historiadores, como Eliezer Pires da Silva e Renata Vale.

A partir de relatos e documentos raros, a obra conduz o público a fatos fascinantes da história, como o juramento da Imperatriz Maria Leopoldina à Constituição do Império, e traz imagens de campanhas comemorativas da data, além de cenas de como era o Rio de Janeiro, então capital do Império no período.

Onde assistir: YouTube.