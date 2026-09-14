Muito além do peixe grelhado: veja 3 receitas com pescada-branca para um jantar leve e saudável

Leve e de sabor delicado, a pescada-branca pode ganhar diferentes versões e tornar o jantar muito mais interessante. Com alguns acompanhamentos e temperos, como molho de manga, tomate, mariscos, salsinha e dill, é possível criar pratos irresistíveis. Pensando nisso, abaixo, selecionamos 3 receitas para você incluir no cardápio. Confira!

1. Pescada-branca grelhada ao molho de manga

Ingredientes

4 filés de pescada-branca

Polpa de 1 manga madura cortada em cubos

madura cortada em cubos 1 xícara de chá de tomates-cereja

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1/2 xícara de chá de água

Suco de 1/2 limão

Folhas de coentro para finalizar

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de pescada-branca com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Reserve. Depois, espalhe os tomates-cereja em uma assadeira, regue com um fio de azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200 °C até murcharem. Retire do forno e reserve.

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Em uma panela, aqueça um pouco de azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até ficarem perfumados. Acrescente a manga e a água e cozinhe em fogo médio até ficar macia. Desligue o fogo e aguarde amornar. Transfira para um liquidificador e bata até obter um creme liso. Tempere com uma pitada de sal e reserve.

Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e grelhe os filés de pescada-branca até dourar dos dois lados e cozinhar por completo. Desligue o fogo e monte o prato com o molho de manga na base, os filés grelhados e os tomates assados por cima. Finalize com o coentro e sirva em seguida.

Bolinho de pescada-branca assado (Imagem: A. Zhuravleva | Shutterstock)

2. Bolinho de pescada-branca assado

Ingredientes

500 g de filé de pescada-branca

1 ovo

1/2 cebola descascada e ralada

1 dente de alho descascado e picado

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 batata descascada, cozida e amassada

Sal, pimenta-do-reino moída, dill e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em uma panela com água fervente, cozinhe os filés de pescada-branca até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra e desfie, retirando eventuais espinhas. Em um recipiente, misture o peixe desfiado com o ovo, a cebola, o alho, a batata e a farinha de aveia. Tempere com sal, pimenta-do-reino, dill e salsinha. Misture até obter uma massa homogênea que permita moldar.

Após, modele no formato de pequenos bolinhos, achate com as mãos e disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem dos dois lados. Sirva em seguida.

Dica: se a massa ficar mole, acrescente um pouco mais de aveia até dar liga.

3. Pescada-branca ao molho de tomate com mariscos

Ingredientes

4 postas ou filés de pescada-branca

300 g de mexilhões limpos (com ou sem casca)

4 tomates sem pele e sem sementes picados

1 xícara de chá de vagem cortada

1/2 cebola descascada e picada

descascada e picada 2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de caldo de peixe

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e gergelim a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a pescada-branca com sal, pimenta-do-reino e metade do alho. Reserve. Em uma frigideira funda, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o restante do alho até ficarem perfumados. Acrescente os tomates e refogue até formar um molho encorpado, adicionando o caldo de peixe aos poucos.

Junte a vagem e cozinhe até ficar macia. Acomode os filés de pescada-branca sobre o molho, tampe e cozinhe em fogo baixo até o peixe ficar macio. Adicione os mexilhões e cozinhe até aquecerem e incorporarem o sabor do molho. Desligue o fogo e finalize com a salsinha e gergelim. Sirva em seguida.