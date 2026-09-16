Esse bolo de cenoura proteico é uma opção prática e saborosa para o lanche da tarde e fica pronto em poucos minutos

O bolo de cenoura pode ganhar uma versão mais nutritiva e proteica com a combinação de ingredientes simples. Nesta receita, o iogurte ajuda a deixar a massa macia e leve, enquanto as nozes acrescentam crocância ao preparo. O resultado é uma opção saborosa para acompanhar um café ou chá no lanche da tarde. Para completar, o preparo é simples e rápido, ideal para quem busca variar o cardápio sem passar muito tempo na cozinha.

Abaixo, aprenda a preparar uma receita deliciosa de bolo de cenoura proteico com esses ingredientes:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Bolo de cenoura proteico com nozes (Imagem: New África | Shutterstock)

Bolo de cenoura proteico com nozes

Ingredientes

2 cenouras descascadas e raladas

descascadas e raladas 3 ovos

1/2 xícara de chá de iogurte natural

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 xícara de farinha de aveia

1/2 xícara de whey protein sabor baunilha

1/2 xícara de chá de adoçante culinário

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/3 de xícara de chá de nozes picadas

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os ovos, o iogurte natural, o óleo de coco e a cenoura ralada. Acrescente a farinha de aveia, o whey protein, o adoçante culinário e o sal. Misture até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento químico e mexa delicadamente. Por último, coloque as nozes e misture. Transfira a massa para uma forma de bolo inglês de silicione. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até que o bolo fique dourado e, ao espetar um palito no centro, ele saia limpo. Retire do forno e aguarde amornar. Desenforme e sirva em seguida.