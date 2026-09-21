Librianos são mesmo indecisos? Veja 4 mitos e verdades sobre o signo de Libra

Nem todas as afirmações sobre o signo de Libra são verdadeiras (Imagem: Akane1988 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Libra geralmente é associado a equilíbrio, harmonia e diplomacia, já que esse signo é regido por Vênus e costuma valorizar relacionamentos e justiça. No entanto, a imagem dos nativos muitas vezes é simplificada demais, dando origem a diversos equívocos. Há quem acredite, por exemplo, que os librianos são sempre indecisos ou superficiais, quando, na verdade, sua forma de lidar com emoções e situações é muito mais complexa.

Por isso, confira 4 mitos e verdades que ajudam a compreender melhor a natureza dos librianos!

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1. Librianos são indecisos

Mito. Na verdade, os librianos são bastante decididos. No entanto, devido ao desejo de agradar a todos e evitar conflitos, muitas vezes acabam optando pelo que consideram melhor ou deixando que o outro decida.

2. Librianos são compreensivos

Verdade. Os nativos de Libra têm uma grande habilidade para compreender diferentes pontos de vista, sem julgamento e com acolhimento.

Os nativos de Libra apreciam o autocuidado e são considerados vaidosos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

3. Librianos são vaidosos

Verdade. Regidos por Vênus, os librianos tendem a se cuidar e a valorizar o próprio corpo, assim como a imagem que transmitem.

4. Librianos são racionais

Verdade. Apesar de ser regido por Vênus, Libra é um signo de Ar. Portanto, os nativos tendem a ponderar os acontecimentos de maneira mais racional, conseguindo assim compreender melhor o lado de todos os envolvidos.