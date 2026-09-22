Estilo Brasília reúne nomes da moda, design e comportamento

Brasília recebe, nos dias 24 e 25 de setembro, a terceira edição do Estilo Brasília, evento que reúne programação gratuita sobre moda, design, arquitetura, comportamento, gastronomia e criação autoral. Entre os convidados estão nomes como Glória Kalil, Maria Prata, Michel Alcoforado e Alice Salazar. As atividades ocorrem no Brasília Shopping e têm participação mediante inscrição pelo aplicativo do centro de compras, a partir desta quarta-feira (23/9).

Com o tema “O que permanece”, a edição deste ano propõe discussões sobre referências que atravessam gerações e ajudam a construir a identidade da capital. A programação inclui talks, oficinas, desfiles e a abertura da exposição “Territórios Criativos do Brasil para o Mundo”, dedicada às 15 cidades brasileiras integrantes da Rede de Cidades Criativas da Unesco.

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Na quinta-feira (24/9), a programação começa às 11h, com o talk “Brasília Cidade-Design: 10 anos de cidade criativa Unesco”. Às 13h, o público poderá participar da oficina “Crie sua Tote Bag”, do Senai. Alice Salazar conduz, às 14h, a conversa “Empreender com identidade: beleza, coragem e negócios”. A programação de oficinas segue às 15h, com “Moda em Aquarela”.

Às 16h, Glória Kalil e Cleuza Ferreira, fundadora da Magrella, participam do talk “O que permanece é o estilo: memória, referências e identidade”, com mediação de Rosa Guimarães. Às 18h, o antropólogo Michel Alcoforado fala sobre comportamento, identidade e consumo. O primeiro dia termina com os desfiles da Lofty Style, às 19h, e da Dane-se, com estilistas convidados de Brasília, às 20h. No mesmo horário, será aberta a exposição “Territórios Criativos do Brasil para o Mundo”.

Na sexta-feira (25/9), a programação começa às 11h com um debate sobre design e regulamentação da profissão. Às 13h, o Senai promove novamente a oficina “Crie sua Tote Bag”. Duda Maia e Nathy Abi-Ackel comandam, às 14h, o encontro “Minds in progress”, com participação de Luiza Daher, Bia Borja e Juliana Santana.

Às 15h, a ilustradora Arielle Martins ministra a oficina “Meu quintal afetivo”. Na sequência, às 16h, Carol Rosignoli e Ale Farah discutem o futuro do estilo sustentável, com temas como tecnologia e consumo. O encerramento dos talks fica por conta de Maria Prata, às 18h, com a conversa “A moda passa, mas tem sempre o futuro”. Os últimos desfiles serão da Le Lis, às 19h, e da Adidas, às 20h.

Durante os dois dias, o Brasília Shopping também terá ativações de lojas, com experiências para o público, além de um desfile digital exibido nos telões do centro de compras durante os intervalos da programação. A participação no evento é gratuita, mas as atividades estão sujeitas a inscrição pelo aplicativo do shopping.