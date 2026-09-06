Identidade estampada: reflexão do "humor ambulante"

As camisetas com estampas de frases estão de volta com tudo. Aparecem fazendo desde um resgate das referências pop, que representam a estética dos anos 2000, até tornando o “humor ambulante”, com piadas e frases cômicas. É claro que, mesmo com uma forte pegada de décadas passadas, as tendências se transformam para o contexto vivido nos dias atuais. É o que avalia Thiago Malva, integrante da coordenação do Brasília Trends Fashion Week: “A camiseta deixou de ser apenas uma peça casual e voltou a funcionar como ferramenta de expressão, identidade e até provocação”.

Para ele, o retorno das frases estampando a camiseta, em diversos contextos, é uma ótima representação do que significa moda. “É interessante observar como essa tendência também ganha interpretações locais, porque a moda é justamente isso: transformar o comportamento e o espírito de uma época em linguagem visual”, afirma.

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Segundo a especialista em estética e negócios de moda pela USP Laura Vicaria, esse tipo de estampa tem uma pegada despojada, adaptando-se bem em encontros descontraídos e no dia a dia casual. Para ela, o melhor deixar essas camisetas longe do ambiente corporativo. “Em locais mais formais, elas podem soar deslocadas, principalmente se a frase for engraçada ou informal demais”, justifica.

Para Thiago, a peça por si só, não define como ou quando deve ser usada, mas, sim, o conjunto completo da composição. “Quando combinada com uma alfaiataria, ela ganha elegância e pode, sim, ocupar espaços mais formais. Com jeans, a proposta fica mais casual”, avalia, reconhecendo o tom naturalmente despojado da peça.

Os dois, porém, chegam à mesma conclusão: tudo depende do ambiente de trabalho. “Existem profissões que aceitam um visual mais despojado, então a peça pode se adaptar à rotina. O meio corporativo mais tradicional costuma não ver essa estampa com bons olhos”, pontua Laura. “Depende muito da profissão e do dress code de cada ambiente”, reconhece Thiago.

Laura lembra, no entanto, que a moda está em constante mudança. “A moda está se reinventando cada vez mais rápido, e as regras vão ficando mais fluidas. Prova disso é que as camisetas com frases estão estampando supermodelos e artistas em cima do palco”, acrescenta a especialista.

Pode tudo?

Laura pensa que, na moda, não se “levar tão a sério” é sempre algo bem-vindo, mas o humor deve ser apresentado em um contexto. “Uma piada de duplo sentido pode ser super bem-vinda em um rolê com amigos, mas pode não cair bem em um ambiente familiar mais conservador. A dica é ter noção do público e do lugar antes de vestir a peça”, aconselha.

A especialista em estética e negócios de moda indica dois caminhos possíveis para se jogar na tendência. O primeiro é colocar a frase como o centro do look, simplificando tudo ao redor com uma calça jeans, um short ou uma saia lisa, para não gerar um acúmulo de informações que já são naturais desse tipo de camiseta. O segundo caminho sugere uma tendência cada vez mais em alta: o maximalismo. A proposta é adotar a peça como “só mais um elemento” em um look com várias camadas de textura, estampa e cor.

Em sua preferência, Laura utiliza as cores como mapas para atingir um resultado agradável. “Gosto de pensar na paleta de cores como fio condutor; se a frase tem uma cor de destaque, dá para 'puxar' esse tom em um acessório, tênis, bolsa ou até em outra peça do look, para criar uma sensação de conjunto”, ensina.

Ao pensar em comprar uma camiseta com escritas, é necessário cuidado para não cometer gafes e atentar à escrita. “Eu sempre oriento a se atentar para erro de tradução ou de digitação. Se o duplo sentido for muito difícil de entender, aí sim pode virar um problema, porque a mensagem não comunica o que deveria”, alerta Laura.

De modo geral, apenas coisas muito extremas e no lugar e hora errados se tornam uma problemática no look. Para a especialista, moda é expressão, e as formas como ela se apresenta fazem parte do estilo pessoal. “Às vezes uma tipografia mais funky, com estampas extravagantes, faz parte do estilo da pessoa, e isso é superválido.”

As estampas aparecem em diferentes nichos, com estéticas e intenções variadas. “Blusas com piada são voltadas para um público mais autêntico, com humor mais solto; estampas mais ácidas, com frases de duplo sentido ou um tom provocador, falam com outro perfil; assim como aquelas com letras de música, nomes de filmes e referências pop.

Na estética brasileira

Com o surgimento de novos nichos estéticos, espalhou-se pelo mundo a valorização do visual latino-americano e, especialmente, o brasileiro. Como as tendências andam juntas, isso foi refletido na onda das camisetas. No território nacional, em alguns contextos, elas ainda aparecem com o texto em inglês, porém as referências de músicas, artistas e outros elementos culturais em português têm dominado as frentes das blusas.

Para Laura Vicario, moda não é sobre exclusividade. "As blusas de frase em inglês continuam tendo espaço porque fazem parte de uma linguagem mais pop, ligada a referências de streetwear e cultura global”, afirma. De acordo com a especialista, a volta desse tipo de estampa está altamente relacionado a um “resgate geracional” feito pela geração Z, que envolve muito a estética Y2K.

Quando o estilo Y2K estava no primeiro auge, as escritas eram quase exclusivamente em inglês, mas a volta do padrão, acompanha a vida de hoje. Por isso, cantores, ditados e até mesmo piadas são referenciados pela cultura nacional, que é a forma de aparição que mais agrada a Thiago Malva. “Temos uma cultura tão rica e uma linguagem tão própria que, quanto mais a moda mergulha no que é brasileiro, regional e autoral, mais interessante ela se torna”, argumenta.

A recomendação dele é mergulhar de cara nas inspirações em gírias, frases e expressões brasileiras. “Uma camiseta que traz uma expressão nordestina, uma gíria, um jeito brasileiro de falar ou uma referência da nossa cultura pode ter muito mais personalidade do que simplesmente reproduzir uma frase em inglês.”

Na visão de Laura, a junção de elementos pode criar uma composição interessante. “Usar uma peça de frase em inglês com um acessório ou calçado que tenha uma pegada mais brasileira faz você não ficar preso a uma estética só, e o guarda-roupa fica mais rico e mais autêntico”, exemplifica.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

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