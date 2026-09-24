Syrup Nails: unhas com efeito translúcido são a aposta da primavera

Se a primavera pede cores mais leves, as unhas podem entrar na estação com um efeito que parece ter saído diretamente de uma calda de frutas. As Syrup Nails são uma tendência de manicure marcada pela esmaltação translúcida, pelo brilho intenso e pela aparência quase molhada, como se uma camada fina de xarope tivesse sido aplicada sobre as unhas. O resultado é delicado, mas pode ganhar diferentes níveis de intensidade conforme a quantidade de camadas.
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Popularizada pela estética de beleza sul-coreana, a técnica se aproxima das chamadas jelly nails, mas tem como característica justamente a construção gradual da cor. Em vez de cobrir completamente a unha, o esmalte deixa parte da base natural aparente, criando profundidade e um acabamento luminoso.
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Para Geovanna Xavier, nail designer do Jacques Janine Brooklin, o charme da tendência está justamente na possibilidade de controlar o resultado. As Syrup Nails são uma ótima opção para quem gosta de unhas delicadas, mas quer sair do esmalte tradicional. A transparência permite brincar com a intensidade da cor e criar desde um efeito bem natural até uma esmaltação mais marcante, explica.
Como fazer o efeito syrup
O efeito começa com a preparação das unhas, já que a transparência da técnica deixa a superfície bastante visível. Para isso, gosto de usar a base Mava-White, da Mavala, que disfarça o efeito opaco e amarelado das unhas, recomenda a manicure. Depois, é só escolher um esmalte com acabamento translúcido ou jelly.
A cor deve ser construída aos poucos. Uma camada fina cria um resultado mais discreto; a segunda e a terceira aumentam a intensidade sem perder a transparência. O segredo é trabalhar com camadas finas e deixar cada uma secar antes da próxima. Assim, a cor fica uniforme e o efeito translúcido continua aparecendo, orienta a profissional.
Para finalizar, um top coat de alto brilho ajuda a potencializar o aspecto vitrificado e proteger a esmaltação. Quem quiser deixar o resultado ainda mais encorpado pode apostar em uma cobertura com efeito plump, que cria visual de maior volume, como o Top Gummy 3D, da Dailus, recomenda.
Da delicadeza ao colorido
Uma das vantagens das Syrup Nails é que praticamente qualquer cor pode ganhar uma versão translúcida. Para a primavera, gosto de indicar tons de rosa, vermelho, lilás e cores mais suaves, porque a transparência deixa até os tons mais vibrantes com uma aparência leve. Também dá para misturar camadas de cores diferentes e criar efeitos personalizados, comenta Geovanna Xavier.
Hoje, já existem esmaltes desenvolvidos especificamente para reproduzir esse tipo de acabamento. Entre as opções, há a coleção Gimme Gummy, da Dailus, que traz seis cores translúcidas que facilitam a construção do visual em camadas”, conta Geovanna Xavier
E se quiser deixar ainda mais divertido?
A estética das Syrup Nails também funciona como ponto de partida para experimentar. Dá para usar uma única cor em diferentes intensidades, fazer uma unha de cada tom ou combinar a transparência com acabamentos metálicos e pequenos desenhos.
Afinal, a ideia é menos sobre seguir uma regra e mais sobre brincar com a cor. Na primavera, quando flores, frutas e tons vibrantes voltam a aparecer nas referências de beleza, as unhas podem entrar na brincadeira com uma versão mais brilhante e translúcida e, por que não, com cara de sobremesa.
Por Caroline Amorim