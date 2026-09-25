Amanhã é Dia de São Cosme e Damião: conheça 2 banhos energéticos para a data

São Cosme e Damião são reconhecidos por sua proteção às crianças e por representarem cura, bondade e serviço ao próximo (Imagem: hramikona | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Dia de São Cosme e São Damião é celebrado em 26 de setembro pela Igreja Católica, enquanto, no Brasil, a comemoração popular ocorre em 27 de setembro.

Segundo a tradição cristã, os irmãos exerciam a medicina e ficaram conhecidos por cuidar dos enfermos sem cobrar pelo atendimento. A eles também são atribuídos milagres, como a cura de pessoas cegas e paralíticas. A dedicação aos mais necessitados contribuiu para que se tornassem símbolos de caridade e cuidado com o próximo.

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No Brasil, a devoção a São Cosme e Damião passou por um sincretismo religioso (prática religiosa que provém da fusão de outras). Por isso, os santos são cultuados também pelas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Na Umbanda, por exemplo, são conhecidos como Erês, os orixás que protegem as crianças.

Os dois são espíritos de felicidade, conquistas, saúde e motivação. Quem procura por eles está precisando de graça na saúde, purificação, limpeza para o filho ou, também, está à procura da felicidade, explica a taróloga Isabel Fogaça.

Práticas para o Dia de São Cosme e Damião

Tradicionalmente, no Dia de São Cosme e Damião, muitas pessoas distribuem doces, como cocada, maria-mole, doce de amendoim e doce de abóbora, além de guaraná. O costume pode estar associado ao agradecimento por uma graça alcançada ou, simplesmente, à celebração da data.

Além disso, os banhos para São Cosme e Damião são uma prática comum entre os fiéis, servindo como uma forma de canalizar energias positivas e solicitar proteção e bênçãos. Veja, a seguir, 2 banhos energéticos para atrair felicidade, amor, saúde e abrir caminhos!

O banho de açúcar pode ser feito para atrair felicidade e amor (Imagem: puha dorin | Shutterstock)

1. Banho de açúcar

Materiais

3 colheres de sopa de açúcar cristal

1 l de água morna

Modo de fazer

Para atrair felicidade e amor verdadeiro, coloque o açúcar cristal e a água morna em um recipiente. Misture bem e jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene. Os melhores dias para realizar esse banho são segunda-feira ou sábado, preferencialmente durante a Lua cheia.

2. Banho de guaraná

Materiais

250 ml de guaraná

1 l de água morna

Modo de fazer

Para abrir caminhos e obter energia e saúde, coloque o guaraná e a água morna em um recipiente. Misture bem e jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene. Os melhores dias para realizar esse banho são segunda-feira ou sábado.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.