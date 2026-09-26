Dia de São Cosme e Damião: 7 simpatias e orações para celebrar a data

Em 26 e 27 de setembro é celebrado o Dia de São Cosme e Damião, santos padroeiros dos cirurgiões, médicos, farmacêuticos e crianças. Cultuados em diferentes crenças no Brasil, como no catolicismo e nas religiões de matriz africana, os irmãos gêmeos ficaram conhecidos na história por operarem milagres e são homenageados por sua dedicação a Cristo e ao ofício da medicina.

Segundo a tradição cristã, Cosme e Damião exerciam a medicina e ficaram conhecidos por cuidar dos enfermos sem cobrar pelo atendimento. A eles também são atribuídos milagres, como a cura de pessoas cegas e paralíticas. A tradição relata ainda que, por meio de sua atuação e de sua fé, os irmãos teriam contribuído para a conversão de muitas pessoas ao cristianismo.

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Perseguição aos santos

Por viverem em uma época difícil para os cristãos e atribuírem todos os milagres a Jesus, Cosme e Damião foram perseguidos por Lísias, governador da Cilícia (antiga região na costa sul da Ásia Menor), que autorizou a prisão deles e os condenou à morte.

Segundo a tradição cristã, Cosme e Damião teriam sido lançados ao mar para morrer afogados, mas sobreviveram. Depois, teriam sido colocados em uma fogueira, sem serem atingidos pelas chamas. Os relatos tradicionais também afirmam que os irmãos foram crucificados, apedrejados e atingidos por flechas, mas resistiram às tentativas de execução. Por fim, teriam sido decapitados e sepultados em Ciro, na atual Síria.

Cosme e Damião nas religiões de matriz africana

No Brasil, a devoção a São Cosme e Damião passou por um sincretismo religioso (prática religiosa que provém da fusão de outras). Por isso, os santos são cultuados também pelas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé.

Simpatias com doces são tradicionais no dia de São Cosme e Damião (Imagem: Soslan B | Shutterstock)

Simpatias e orações para São Cosme e Damião

A seguir, aprenda simpatias e orações para fazer a São Cosme e Damião e atrair o que deseja!

1. Simpatia para atrair novos relacionamentos amorosos

Materiais

1 vela rosa

1 lápis

1 papel branco

Mel

Modo de fazer

Acenda a vela para São Cosme e Damião. No papel, escreva que você quer um relacionamento amoroso, sem colocar o nome de ninguém e apenas focando o amor. Dobre e coloque-o com a vela acesa. Jogue mel sobre o papel e faça uma oração pedindo para os santos um novo amor. Deixe a vela queimar até o fim, tomando cuidado para não queimar o papel. Depois, descarte normalmente o papel.

2. Simpatia para curar doenças

Materiais

1 bolo

2 refrigerantes

1 vela rosa

1 vela azul

Modo de fazer

Para pedir a São Cosme e Damião pela cura de doenças, basta fazer um bolo, focando toda a sua fé no desejo enquanto prepara o doce. Depois, entregue aos santos em uma praça ou jardim com os refrigerantes e as velas acesas com cuidado para não causar incêndios. Ofereça tudo a Cosme e Damião, pedindo pela cura da enfermidade, e depois siga sem olhar para trás.

Simpatias a São Cosme e Damião podem ser feitas para não faltar dinheiro em casa (Imagem: Leonidas Santana | Shutterstock)

3. Simpatia para não faltar dinheiro

Materiais

2 moedas

2 balas

Modo de fazer

Coloque as moedas e as balas debaixo de uma árvore, em um parque, e ofereça-as aos santos. Faça um pedido com fé e amor no coração, e reze uma Ave-Maria.

4. Simpatia para ter boa saúde e boas energias

Materiais

Doces variados

Modo de fazer

No dia de São Cosme e Damião, coloque doces como oferenda aos santos em algum lugar especial da casa e decore o seu lar como um lugar que receberá crianças. Depois, ore para os santos e peça boas energias.

5. Simpatia para proteger a casa

Materiais

1 chupeta rosa

1 chupeta azul

1 vela rosa

1 vela azul

Modo de fazer

Coloque as chupetas perto das velas. Acenda as velas e as deixe queimar até o fim, pedindo a Cosme e Damião que consagrem as chupetas para que elas atraiam sorte, proteção e prosperidade durante todo o ano.

Orações a São Cosme e Damião rogam por proteção às crianças (Imagem: New Africa | Shutterstock)

6. Oração pela intercessão de São Cosme e Damião

São Cosme e Damião, que, por amor a Deus e ao próximo, vos dedicastes à cura do corpo e da alma de vossos semelhantes. Abençoai os médicos e farmacêuticos, medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma contra a superstição e todas as práticas do mal.

Que vossa inocência e simplicidade acompanhem e protejam todas as nossas crianças. Que a alegria da consciência tranquila, que sempre vos acompanhou, repouse também em meu coração. Que vossa proteção, São Cosme e Damião, conserve meu coração simples e sincero.

Senhor nosso Deus, que dissipais as trevas da ignorância com a luz de Cristo, Vossa Palavra, fortalecei a fé em nossos corações, para que nenhuma tentação apague a chama acesa por Vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.

São Cosme e São Damião, rogai por nós!

7. Oração a São Cosme e Damião por uma graça

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cosme e Damião, assim como o galho lascou e preso ficou, Jesus Cristo deu todos os poderes, assim quero alcançar (faça o pedido) com os poderes de Deus e da Virgem Maria, rainha do céu, da terra e do mar. Amém.