Audição saudável: cuidados com a limpeza dos ouvidos

As hastes flexíveis são muito comuns mas não são recomendadas por especialistas - (crédito: Magnific)

A limpeza da cera do ouvido é um hábito comum, mas que frequentemente esconde riscos invisíveis à saúde auditiva. Embora a cera (ou cerume) cumpra um papel essencial de proteção, lubrificação e defesa natural do canal auditivo contra poeira e bactérias, o uso incorreto de hastes flexíveis e de outros objetos ainda lidera as causas de lesões e obstruções.

Muitas vezes tratado como sujeira por leigos, o cerume desempenha funções importantes na proteção da audição. Felipe Mauro, otorrinolaringologista e coordenador da especialidade no Hospital Albert Sabin (HAS-SP), explica quais são os papéis desse fluido corporal. “Ele é produzido pelas glândulas do canal auditivo e forma uma barreira que ajuda a reter partículas, poeira e microrganismos, além de contribuir para manter a pele do canal hidratada e protegida. O cerume também apresenta propriedades que dificultam a proliferação de alguns microrganismos.”

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O especialista afirma também que, em condições normais, o ouvido possui “um mecanismo natural autolimpante, no qual o cerume migra gradualmente para a parte externa do canal e é eliminado espontaneamente”. A movimentação da mandíbula durante a mastigação ou a fala empurra a camada de cera, aos poucos, em direção à saída da orelha.

A presença de uma pequena quantidade de cera é bem-vinda para manter a saúde do canal auricular. No entanto, o otorrinolaringologista Fernando Balsalobre alerta que algumas mudanças exigem atenção: “Algumas características podem acender um sinal de alerta, como odor fétido, consistência muito fluida ou secreção amarelada/esverdeada. Nessas ocasiões, o ouvido pode estar infectado.” Na prática, a cera de ouvido raramente precisa de intervenções. A remoção só é indicada quando o canal fica bloqueado ou diante da presença de sintomas

Sintomas gerais de problemas no canal auricular

Sensação de ouvido tampado ou cheio

Diminuição da audição em um dos lados

Zumbido ou sensação de eco na própria voz

Coceira e dor leve no canal auditivo

Tontura (quando o bloqueio é maior)

Principais problemas no canal auditivo

Otopatia por tampão de cerume: ocorre quando a cera obstrui a passagem do som. Os sintomas incluem sensação de ouvido tampado, diminuição da audição, zumbido e sensação de eco na própria voz.

Otite externa (ou “ouvido de nadador”): infecção na pele do canal auditivo decorrente da retenção de água ou do uso de cotonetes. Dor intensa (especialmente ao puxar a orelha), coceira, vermelhidão e secreção são os sintomas mais frequentes.

Otite média: infecção no ouvido médio (atrás do tímpano), normalmente associada a gripes, resfriados ou alergias respiratórias. Pode causar dor profunda, febre e perda auditiva temporária.

Perfuração timpânica: lesão provocada por traumas (objetos inseridos no ouvido), infecções graves ou barotrauma (variação brusca de pressão em viagens de avião ou mergulhos).

Micose auditiva (otomicose): infecção por fungos facilitada pela umidade excessiva e pela ausência do cerume protetor.

Os perigos do uso de objetos inadequados

Hastes flexíveis podem empurrar o cerume para regiões mais profundas do canal auditivo, favorecendo a formação de uma "rolha" de cera. Além disso, a introdução de objetos pontiagudos ou rígidos pode provocar traumas na pele do canal, inflamações e infecções. Em situações mais graves, caso o cotonete seja introduzido profundamente ou ocorra um movimento brusco, pode haver lesão ou até perfuração do tímpano.

Além disso, métodos caseiros como o uso de velas (como a vela Hopi), óleos mornos e água oxigenada não são efetivos e podem causar danos irreversíveis à audição. “A utilização de medicamentos e gotas auriculares sempre deve ser orientada por um médico otorrinolaringologista”, reforça o otorrinolaringologista Felipe Mauro.

Outro ponto importante: retirar o cerume em excesso também é prejudicial, pois elimina a proteção natural da pele do ouvido.

Como higienizar o ouvido corretamente

Para a maioria das pessoas, não é necessário limpar o interior do canal auditivo. Após o banho, o ideal é simplesmente secar a parte externa da orelha e a entrada do ouvido com uma toalha limpa, sem introduzir objetos no canal.

Se entrar água no ouvido, ela normalmente sairá de forma espontânea. Pode-se inclinar a cabeça para o lado para facilitar a saída, mas não é recomendável introduzir objetos para tentar “secar por dentro”. Para quem precisa de limpeza devido ao excesso de cerume ou a uma infecção, o procedimento deve ser realizado em consultório médico, onde o profissional remove a rolha de cera com lavagem, aspiração ou microcuretas.

Palavra do especialista

Existe alguma relação entre o uso constante de fones de ouvido (especialmente os intra-auriculares) e o aumento de problemas relacionados à cera ou a infecções?

O fone intra-auricular ocupa o conduto auditivo por várias horas e pode atrapalhar o mecanismo natural de eliminação do cerume. Além disso, ao colocar o fone repetidamente, a pessoa pode acabar empurrando a cera progressivamente para regiões mais profundas do canal. Com o tempo, isso pode contribuir para a formação de uma rolha de cerume, causando abafamento, sensação de ouvido tampado, desconforto e redução temporária da audição. Em relação às infecções, o fone isoladamente não é necessariamente o causador de uma otite. Entretanto, o uso prolongado, o excesso de umidade, a falta de higienização do equipamento e o compartilhamento de fones podem criar condições favoráveis à irritação e à proliferação de microrganismos. Por isso, além de não compartilhar fones, é importante mantê-los limpos e dar períodos de descanso para o ouvido.

Praticar natação ou esportes aquáticos com frequência altera a dinâmica da cera? A água da piscina ou do mar misturada com a cera pode causar problemas?

Depende muito de cada pessoa. Há quem nade durante anos sem ter qualquer problema e há pessoas que apresentam otites externas com muita facilidade. O conduto auditivo funciona melhor quando permanece relativamente seco. A permanência frequente de água e umidade pode alterar a barreira natural da pele do ouvido e facilitar irritações e infecções. Além disso, quando uma pessoa já possui um acúmulo de cerume, a entrada de água faz com que a cera absorva essa umidade e aumente de volume. É aquela situação bastante comum em que a pessoa entra na piscina ou no mar e sai sentindo o ouvido completamente tampado. Para quem pratica natação e já tem histórico de problemas recorrentes, podem ser indicadas medidas adicionais de proteção, como tampões próprios para natação e touca — sempre sob orientação médica. Depois da atividade, o ideal é secar somente a parte externa do ouvido, sem introduzir objetos no canal.

Stênio Ponte é otorrinolaringologista do Grupo OtorrinoDF

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte

