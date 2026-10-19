Dia de São Pedro de Alcântara: 3 orações para fortalecer a fé e buscar proteção

São Pedro de Alcântara é um exemplo de austeridade e humildade (Imagem: joserpizarro | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 19 de outubro, é comemorado o Dia de São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. Nascido em Alcântara, Espanha, em 1499, o frade franciscano ficou famoso entre os fiéis da Igreja Católica por sua devoção religiosa e práticas voltadas para a elevação espiritual. É lembrado por sua influência na Ordem Franciscana e pela defesa de uma vida mais contemplativa entre os frades.

Antes de ser canonizado em 1669 pela Igreja Católica, São Pedro de Alcântara foi um frade franciscano. O padroeiro ficou muito conhecido pela humildade e por suas ações destinadas ao desenvolvimento espiritual das pessoas. O santo teve papel fundamental na reforma da Ordem Franciscana na Igreja Católica.

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Em 1826, a pedido do imperador Dom Pedro I, o Papa Leão XII declarou São Pedro de Alcântara o padroeiro do Brasil. A escolha foi uma forma de homenagear o santo, que era objeto de grande devoção da Família Real Portuguesa. Além disso, a decisão também estava relacionada ao nome dos imperadores brasileiros, Dom Pedro I e Dom Pedro II, ambos batizados como Pedro de Alcântara em homenagem ao religioso.

Orações a São Pedro de Alcântara são ideais para quem busca elevação espiritual (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Orações para São Pedro de Alcântara

Seja para agradecer, fortalecer a fé ou pedir uma graça especial, o importante é rezar com calma, atenção e o coração aberto. Confira, a seguir, três orações para rezar a São Pedro de Alcântara.

1. Oração a São Pedro de Alcântara para fortalecer a vida espiritual

Ó, Deus, que ilustrastes São Pedro de Alcântara com os dons de admirável penitência e de altíssima contemplação, concedei, por seus méritos, que, mortificados na carne, mereçamos participar dos bens celestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

2. Oração a São Pedro de Alcântara para pedir sua intercessão

Do alto trono de glória, onde estais na mansão de Deus, ó, São Pedro de Alcântara, volvei, benigno, o olhar sobre vossas filhas que humildemente se prostram diante de Vós, para implorar a vossa poderosa intercessão. Nós vos suplicamos que, obtende-nos do Senhor a graça de poder, dignamente, servi-lo nesta vida e possuí-lo em vossa companhia, eternamente, na outra. Amém.

3. Oração a São Pedro pelo Brasil

Ó, grande amante da Cruz e servo fiel do divino Crucificado, São Pedro de Alcântara; à vossa poderosa proteção foi confiada a nossa querida Pátria brasileira com todos os seus habitantes. Como Varão de admirável penitência e altíssima contemplação, alcançai aos vossos devotos estes dons tão necessários à salvação. Livrai o Brasil dos flagelos da peste, fome e guerra e de todo mal. Restituí à Terra de Santa Cruz a união da fé e o verdadeiro fervor nas práticas da religião.

De modo particular, vos recomendamos, excelso Padroeiro do Brasil, aqueles que nos foram dados por guias e mestres: os padres e religiosos. Implorai numerosas e boas vocações para o nosso país. Inspirai aos pais de família uma santa reverência a fim de educarem os filhos no temor de Deus, não se negando a dar ao altar o filho que Nosso Senhor escolher para seu sagrado ministério.

Assisti, ó, grande reformador da vida religiosa, aos sacerdotes e missionários nos múltiplos perigos de que esta vida está repleta. Consegui-lhes a graça da perseverança na sublime vocação e na árdua tarefa que, por vontade divina, assumiram.

Lá dos céus, onde triunfais, abençoai aos milhares de vossos protegidos e fazei-nos um dia cantar convosco a glória de Deus na bem-aventurança eterna. Assim seja!