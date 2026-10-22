Escorpião combina com qual signo no amor? Conheça as afinidades do zodíaco

O signo de Escorpião, no amor, é intenso, profundo e extremamente emocional. Os escorpianos vivem os relacionamentos com entrega total e buscam conexões verdadeiras, baseadas na confiança e na lealdade. A paixão faz parte natural da forma como demonstram seus sentimentos, e dificilmente se contentam com algo superficial.
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No entanto, também mostram um lado reservado, preferindo se abrir apenas quando não se sentem vulneráveis. Mas, quando se sentem seguros e correspondidos, são intensos, dedicados e se entregam de corpo e alma, diz a astróloga Thaís Mariano.
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Quando estão apaixonados, protegem o parceiro com devoção e esperam reciprocidade na mesma medida, valorizando o vínculo e a cumplicidade acima de tudo. Escorpião é o signo ligado ao sexo, e a sensualidade deles é erótica e profunda. Os escorpianos conquistam o outro por meio do olhar, afirma.
A seguir, Thaís Mariano conta como é a combinação amorosa de Escorpião com os 12 signos. Confira!
Escorpião e Áries
São dois signos regidos pelo planeta Marte. Possuem aspectos em comum que podem levar a bons momentos juntos, mas que também tendem a gerar disputas de poder. Além disso, ambos gostam de liderar. O ariano é impulsivo, inquieto e está sempre atrás de algo novo. Enquanto isso, o escorpiano é mais observador e tem dificuldade para lidar com mudanças que não sejam planejadas por ele.
Escorpião e Touro
A atração costuma ser forte entre os dois. No entanto, a possessividade, o ciúme e a teimosia de ambos podem gerar conflitos. Por outro lado, são fiéis, dedicados e persistentes. Como opostos complementares, têm muito a aprender um com o outro e podem alcançar grandes objetivos juntos, tanto no amor quanto no trabalho. Para isso, é importante cultivar a tolerância e o diálogo.
Escorpião e Gêmeos
Eles têm maneiras diferentes de lidar com o mundo. Enquanto o geminiano busca reunir informações e manter várias conexões ao mesmo tempo, o escorpiano prefere se aprofundar nos assuntos e nas relações. Com dedicação de ambos, essas diferenças podem favorecer o aprendizado: Gêmeos pode ensinar a encarar a vida com mais leveza, enquanto Escorpião pode mostrar o valor da profundidade e do comprometimento.
Escorpião e Câncer
Ambos sentem as emoções com intensidade, mas tendem a esconder suas vulnerabilidades para se proteger. Para a relação avançar, é importante que aprendam a ceder. Ao lidar com as dificuldades, podem encontrar apoio um no outro e crescer juntos. Além disso, a parceria entre os signos também pode ser marcada pela sensualidade e por uma química envolta em mistério.
Escorpião e Leão
Ambos têm necessidade de controle, o que costuma gerar grandes conflitos na relação. Em parcerias de trabalho, pode haver disputas de poder, prejudicando, assim, os negócios. Além disso, o leonino gosta de se expor, celebrar e se divertir, enquanto o escorpiano demonstra um perfil mais reservado e introspectivo. Para o relacionamento funcionar, é importante aprenderem a respeitar e valorizar a individualidade do outro.
Escorpião e Virgem
Os dois costumam se mostrar muito exigentes e autocríticos. Virgem tem um senso prático e realista, o que acaba incomodando Escorpião, que é intenso, emotivo e busca profundidade características que também desafiam o virginiano. Normalmente, essa relação não apresenta muita sintonia. Todavia, com esforço de ambos, pode superar os desafios.
Escorpião e Libra
É uma relação com chance de dar certo, porém, com alguns desafios no caminho. O libriano tende a ser compreensivo, mas costuma gostar de uma vida social agitada. Por sua vez, o escorpiano é mais reservado. Nesse relacionamento, Libra ajuda Escorpião a se expressar com mais clareza, enquanto Escorpião incentiva Libra a ter mais profundidade nos aprendizados e nas parcerias.
Escorpião e Escorpião
Nessa combinação, a intensidade pode favorecer a sintonia e o comprometimento, mas a semelhança entre os dois também pode gerar conflitos. Cada um tende a reconhecer no outro características que tem dificuldade de aceitar em si. O ciúme e as disputas de poder também podem atrapalhar a relação.
Escorpião e Sagitário
A necessidade de liberdade e a busca por expansão de Sagitário costumam ser um desafio para Escorpião. Da mesma forma, a possessividade e o desejo de controle do escorpiano acabam incomodando o sagitariano. Por isso, a sintonia entre eles não ocorre com facilidade no campo amoroso. No entanto, como amigos, podem crescer e aprender muito um com o outro.
Escorpião e Capricórnio
Capricórnio e Escorpião têm estilos de vida e objetivos distintos, mas podem formar uma parceria sólida no trabalho, unindo ambição, determinação e capacidade de agir com estratégia. O capricorniano pode incentivar o escorpiano a desenvolver seu potencial criativo, enquanto este, com sua mente analítica, pode ajudar o parceiro a enxergar novas possibilidades. No amor, porém, o excesso de críticas entre os dois pode comprometer a harmonia da relação.
Escorpião e Aquário
A relação entre Aquário e Escorpião pode fluir com harmonia, mas também passar por conflitos, já que ambos guardam mistérios e nem sempre compreendem as atitudes um do outro. Nos projetos profissionais, podem se complementar ao unir a originalidade aquariana à determinação escorpiana. No amor, a curiosidade pode despertar a atração e abrir espaço para a cumplicidade.
Escorpião e Peixes
Escorpião e Peixes são sensíveis e precisam de cuidado ao lidar com os sentimentos um do outro para evitar mágoas. A busca conjunta pela evolução espiritual pode fortalecer a relação, e ambos tendem a se entregar por inteiro quando estão apaixonados. No entanto, a necessidade de controle do escorpiano pode afastar o pisciano, enquanto a dificuldade de Peixes em assumir compromissos pode incomodar Escorpião.