Cardápio saudável: 5 saladas leves e ricas em proteínas para o almoço da semana

Variar o almoço durante a semana fica mais fácil quando os ingredientes certos se encontram no mesmo prato. Nesse sentido, as saladas se destacam pela combinação de versatilidade e sabor. Preparadas com fontes de proteínas, vegetais frescos, grãos e até mesmo frutas, elas deixam de ser simples acompanhamentos e se transformam em refeições nutritivas, coloridas e leves. Além disso, trazem praticidade para a rotina e ajudam a complementar a alimentação de quem busca melhores resultados nos treinos.

Abaixo, confira 5 receitas de saladas leves e proteicas para você incluir no cardápio!

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1. Salada de atum com feijão-branco e aipo

Ingredientes

120 g de atum em água escorrido e desfiado

escorrido e desfiado 1 xícara de chá de feijão-branco cozido e escorrido

2 talos de aipo fatiados

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o feijão-branco e o atum. Acrescente o aipo e a cebolinha e misture delicadamente. Tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por alguns minutos e sirva em seguida.

2. Salada de grão-de-bico com quinoa e frango

Ingredientes

150 g de peito de frango

1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 8 tomates-cereja cortados ao meio

2 colheres de sopa de salsinha picada

Suco de 1/2 limão

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o frango até ficar completamente cozido. Desligue o fogo, aguarde amornar e corte em tiras. Em uma saladeira, misture o grão-de-bico, a quinoa, os tomates-cereja e a salsinha. Acrescente o frango e tempere com azeite de oliva, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.

3. Salada de edamame com tofu grelhado

Ingredientes

150 g de tofu firme cortado em cubos

1 xícara de chá de edamame cozido e escorrido

1 cenoura descascada e ralada

1/2 pepino cortado em cubos

cortado em cubos 1 xícara de chá de repolho-roxo fatiado

1 colher de chá de sementes de gergelim

1 colher de chá de óleo de gergelim torrado

Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e gengibre em pó a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o tofu com azeite, óleo de gergelim, sal, pimenta-do-reino e gengibre em pó. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e grelhe o tofu até ficar dourado de todos os lados. Reserve. Em um recipiente, coloque o edamame e adicione a cenoura, o pepino e o repolho-roxo. Acrescente o tofu grelhado e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Finalize com as sementes de gergelim e sirva em seguida.

Salada de espinafre com lentilha, ovo e nozes (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

4. Salada de espinafre com lentilha, ovo e nozes

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha cozida e escorrida

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

2 ovos

50 g de queijo branco esfarelado

esfarelado 1/4 de cebola-roxa descascada e fatiada

3 colheres de sopa de nozes picadas

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e cozinhe os ovos por 10 minutos. Desligue o fogo e escorra. Descasque-os e corte-os ao meio. Reserve. Em uma saladeira, distribua as folhas de espinafre e acrescente a lentilha, a cebola-roxa e o queijo branco. Adicione as nozes e acomode os ovos por cima. Tempere com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Misture delicadamente e sirva em seguida.

5. Salada de rúcula com frango e amaranto

Ingredientes

150 g de peito de frango

1 maçã sem sementes e cortada em tiras

e cortada em tiras Suco de 1/2 limão

1/2 maço de rúcula

1/2 xícara de chá de amaranto em grãos

1 xícara de chá de nozes picadas

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a maçã e regue com o suco de limão. Reserve. Em uma peneira fina, lave o amaranto em água corrente e coloque-o em uma panela com a água. Leve ao fogo médio até ferver. Reduza o fogo e cozinhe até os grãos ficarem macios e absorverem a água. Desligue o fogo e espere esfriar.

Enquanto isso, em um recipiente, tempere o peito de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o frango até ficar completamente cozido. Desligue o fogo, aguarde amornar e corte em tiras. Em uma saladeira, coloque as folhas de rúcula, o amaranto, as nozes e a maçã e misture levemente. Tempere com sal e sirva em seguida.