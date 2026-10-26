Decoração tropical: veja como usar plantas, cores e materiais naturais em casa

Alegria, conforto e frescor são algumas das palavras que resumem as sensações transmitidas pelo estilo tropical. Esse tipo de decoração faz referência justamente à região dos trópicos, que possui uma grande diversidade de fauna e flora, temperaturas mais elevadas e praias incríveis.

É uma tendência que, de certa forma, possui características bem brasileiras. Um projeto de interiores tropical tem como conceitos a boa energia, o alto astral, o frescor, a sensação de liberdade e de estar em meio à natureza, pois remete a um clima quente, normalmente de praia, despojado, sem formalidades, conta Juliana Cararo, arquiteta de projetos de interiores.

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Características do estilo tropical

No estilo tropical, elementos naturais, ou que lembrem a natureza, ganham bastante destaque. Além da vegetação que remete aos trópicos, destacam-se materiais como madeira (principalmente a de demolição), pedras em tonalidades de areia e terracota, fibras e tecidos naturais, como algodão e linho.

Itens ligados às raízes brasileiras, como artesanato local e tramas manuais, também têm espaço. Além disso, Juliana Cararo explica que as cores nesse tipo de decoração remetem à energia, ao calor e à alegria, mas são utilizadas em tons claros para iluminar o ambiente.

Para criar a sensação de aconchego e proximidade com a natureza, vale utilizar nos ambientes móveis de madeira, vime ou bambu sendo possível combinar diferentes tipos de materiais. Dá para apostar, por exemplo, em uma mesa de madeira com cadeiras revestidas em fibra.

Cores para mais energia e frescor

O tropical é um estilo de decoração que permite explorar bastante as cores. Com elas, é possível transmitir aos espaços sensações de energia e frescor ao mesmo tempo. Para isso, é possível utilizar tonalidades claras (branco e bege) e vibrantes (verde, amarelo, vermelho, laranja, lilás, rosa e azul).

Juliana Cararo explica que essas cores podem ser utilizadas em paredes, elementos decorativos e até mesmo no mobiliário. No entanto, para não carregar os ambientes, é preciso tomar bastante cuidado na escolha e utilizá-las de maneira equilibrada.

As estampas com imagens de folhas são quase que uma marca registrada do estilo tropical (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Estampas para mais personalidade

Entre todos os elementos que caracterizam a decoração tropical, a estampa é quase uma marca registrada do estilo. A mistura de estampas pode dar muita personalidade à decoração e à composição do espaço, conta Juliana Cararo.

Segundo ela, estampas com imagens de folhas, flores tropicais (como hibisco), frutas tropicais (como banana e abacaxi) e listras coloridas ganham espaço nesse estilo. As estampas podem estar em almofadas, estofados e, até mesmo, em uma pintura de parede personalizada, sugere.

Valorização da iluminação

No estilo tropical, a iluminação natural é bastante valorizada, pois ajuda a criar ambientes aconchegantes, leves e conectados à natureza. Nesse sentido, aproveitar a entrada de luz natural é uma das principais características dessa proposta. Para isso, o uso de cortinas leves, janelas amplas e espaços integrados pode favorecer a luminosidade.

Para dar um clima à noite, use uma luz mais amarelada, aconchegante, bem dimensionada e projetada com possibilidades de gerar os cenários mais sociais ou de relaxamento, indica a arquiteta. Além disso, segundo a profissional, para criar uma luz suave para o relaxamento, é possível apostar em abajures e luminárias de chão. “Luminárias decorativas com materiais mais naturais (com a presença da madeira, de fibras naturais ou de concreto), são muito apropriadas”, aponta.

Priscila Tressino, arquiteta e especialista em design de interiores e paisagismo, acrescenta que, nesse estilo de decoração, alguns modelos de arandelas inspirados em tochas e lampiões são muito utilizados. É como se fosse a iluminação noturna antiga, que remete ao fogo.

Incluir plantas na decoração promove conexão com a natureza (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Plantas e mais plantas

O uso de plantas é outra característica forte desse estilo. Afinal, trata-se de uma maneira fácil de se conectar com a natureza. Para isso, Juliana Cararo sugere utilizar espécies que remetem ao tropical, mas sempre adequadas ao clima local e com atenção à iluminação e ventilação natural dos ambientes. O importante é que a vegetação se adapte bem ao clima do ambiente.

Priscila Tressino recomenda o uso das plantas monstera (costela-de-adão), pacová e todas as espécies de palmeiras. Ela também indica as flores hibisco, alpina e helicônia ou bananeira-ornamental. Há a possibilidade de trabalhar o paisagismo, para quem tem mais espaço, assim como o cultivo em vasos para quem tem espaços mais enxutos, acrescenta.

Objetos decorativos

Para compor o estilo tropical em um ambiente, há a opção de itens decorativos em madeira ou pedra, por fazerem referência à natureza. Juliana Cararo recomenda utilizar artesanato e elementos que remetem à cultura dos trópicos, como almofadas, mantas, cerâmicas rústicas e obras de arte.

Priscila Tressino sugere outros tipos de objetos decorativos: jogos de talheres com cabos de bambu, ventiladores de teto com acabamento em vime, quadros, almofadas e objetos decorativos com estampas e referências a animais (golfinhos, estrelas do mar etc.), flores, frutas e folhagens.