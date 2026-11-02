Dia de Finados: aprenda 4 simpatias e banhos para renovação espiritual

Celebrado em 2 de novembro, o Dia de Finados é um feriado nacional dedicado à memória daqueles que faleceram. Nesta data, muitas pessoas costumam visitar cemitérios para homenagear familiares, amigos e outros entes queridos que partiram. Entre as tradições mais comuns, está o costume de levar flores aos túmulos, como forma de demonstrar respeito, amor, carinho e saudade.
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Embora tradicionalmente ligado à religião católica, a origem da data remonta às antigas tradições dos povos indígenas mexicanos. No México, os mortos são lembrados com festas, música e fantasias, durante o Día de los Muertos, uma celebração alegre que valoriza a memória dos que se foram.
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No Brasil, a data costuma ser vivida de forma mais introspectiva. É um momento de reflexão e de conexão espiritual, como explica Yara Vieira, consultora esotérica da Astrocentro. “Em ocasiões como essa, nossa ligação com o plano espiritual se intensifica. Oferecer flores ou cuidar dos túmulos simboliza respeito e, também, um chamado para que as almas sintam que nosso amor persiste, mesmo após a despedida”, diz.
Kélida Marques, consultora espiritual, acrescenta que a data também serve para celebrar aqueles que partiram. “Independentemente das crenças, o Dia de Finados é uma ponte que nos aproxima de quem já partiu. É uma oportunidade de recordar, honrar e enviar amor, reforçando que, embora a vida seja transitória, o amor e as memórias permanecem eternos”, ressalta.
Abaixo, veja simpatias e banho propícios para o Dia dos Finados, segundo as especialistas!
1. Simpatia para atrair paz e proteção
Materiais
- 1 vela branca
- 1 lírio ou rosa-branca
Modo de fazer
Acenda uma vela branca em um lugar tranquilo e coloque ao lado uma flor, como um lírio ou uma rosa-branca. Ofereça essa vela em intenção de paz e proteção, pedindo que os espíritos iluminados cuidem do seu lar. Faça uma oração em silêncio, reforçando seus desejos de paz para você e para os seus.
2. Simpatia para purificação e renovação espiritual
Materiais
- 1 recipiente de vidro
- Essência de lavanda ou sal grosso
- 1 vela roxa
- Água
Modo de fazer
Encha um recipiente com água e coloque algumas gotas de essência de lavanda ou um punhado de sal grosso. Acenda uma vela roxa ao lado do recipiente e deixe por alguns minutos. Depois, use essa água para lavar as mãos e o rosto, pedindo purificação e renovação das energias. Essa simpatia ajuda a liberar sentimentos pesados e renovar o espírito.
3. Simpatia para conforto e superação de perdas
Materiais
- 1 papel branco
- 1 caneta
- 1 vela branca
Modo de fazer
Em um papel branco, escreva o nome do ente querido que você quer homenagear. Ao lado de uma vela branca acesa, leia o nome e agradeça por todos os momentos vividos. Deixe a vela sobre o papel até que ela apague sozinha. Essa prática ajuda a trazer conforto e a aliviar a dor da perda, mantendo a memória da pessoa querida.
4. Banho para sair da depressão
Materiais
- 2 l de água
- 1 punhado de folhas de boldo
Modo de fazer
Para esse banho, basta preparar um chá com as folhas de boldo. Deixe amornar e coe. Banhe-se da cabeça aos pés após seu banho higiênico. Durma com ele. O que sobrar do boldo, jogue na natureza ou no lixo comum, conforme sua preferência.
Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,3 M de seguidores na rede. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.
Por Alice Veloso