Como escolher um perfume árabe?

A perfumaria árabe pode parecer um universo à parte: frascos elaborados, nomes pouco familiares e descrições com ingredientes como oud, âmbar, açafrão e musk fazem parte desse repertório, e entender o que existe por trás dessas palavras ajuda no momento de escolher um perfume.

Assim como na perfumaria ocidental, as fragrâncias árabes podem ser divididas em diferentes famílias e estilos olfativos. A diferença está na maneira como determinados ingredientes são combinados e na intensidade com que aparecem na composição, explica Alessandra Tucci, especialista em perfumaria e fundadora da Paralela Escola Olfativa.

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A seguir, veja os principais caminhos para explorar a perfumaria árabe!

Ambarados: para quem gosta de perfumes quentes e envolventes

O acorde ambarado está entre os mais associados à perfumaria do Oriente Médio. É uma família olfativa que transmite calor e profundidade, marcada por notas quentes, envolventes, macias e sensuais. Vale dizer que não existe uma única matéria-prima chamada âmbar, mas uma combinação de ingredientes envolventes como baunilha, resinas e madeiras. O resultado leva a fragrâncias marcantes, noturnas ou para dias de temperaturas mais amenas.

Sugestão de produto: Sahr Al Kalimat, de Sahari.

Gourmand: para quem é fã de perfumes doces

O estilo gourmand de fragrâncias é marcante. Ele remete a sobremesas como caramelo, marshmallow, chocolate, castanhas caramelizadas, algodão doce, cappuccino, resultando em perfumes surpreendentes, duradouros e adocicados.

Como os perfumes gourmand possuem grande presença olfativa, no momento da escolha, vale considerar o clima e a ocasião. Em dias muito quentes, uma aplicação mais moderada pode ser suficiente, mas, se sua intenção é marcar presença, use sem moderação, aponta Alessandra Tucci.

Amadeirados: do oud às madeiras mais suaves

Oud é um ingrediente da perfumaria conhecido pela fragrância amadeirada, intensa e marcante. Ele vem de uma resina aromática que se forma na madeira de árvores do gênero Aquilaria, também chamada de agarwood.

Seu cheiro pode ter nuances defumadas, terrosas, de couro e até levemente adocicadas. É muito associado à perfumaria árabe e imprime profundidade às fragrâncias, explica a especialista. Além do oud, sândalo, cedro, patchouli e vetiver são outras madeiras que trazem diferentes possibilidades olfativas para a família amadeirada.

Florais: quando flores ganham interpretações mais intensas

Os florais também têm seu espaço e podem aparecer combinados a ingredientes mais densos, criando fragrâncias menos óbvias. A rosa, em particular, ocupa um lugar importante na tradição da perfumaria do Oriente Médio e pode ganhar diferentes interpretações quando combinada ao açafrão, oud, âmbar ou especiarias. Mas jasmim, ylang-ylang, tuberosa e flor de laranjeira estão entre as matérias-primas que podem aparecer nessas composições. O resultado pode variar de um floral delicado e feminino a uma fragrância opulenta, quente e marcante.

Sugestão de produto: Durrat Al Aroos Love, de Al Wataniah.

Frutados: a porta de entrada para o universo da perfumaria árabe

Sim, existem fragrâncias frutadas na perfumaria oriental. Frutas vermelhas, maçã, pera, pêssego, manga, abacaxi, frutas cítricas e frutas tropicais podem aparecer tanto nas notas de saída quanto no coração das fragrâncias. Também é comum que o aspecto frutado seja combinado à baunilha, musk e flores. Nesse caso, a fruta pode funcionar como uma espécie de ponte entre a saída fresca e um fundo mais cremoso ou adocicado.

Sugestão de produto: Blueberry Musk, de Arabiyat.

As notas especiadas combinam calor e frescor, criando perfumes com diferentes nuances e muita personalidade (Imagem: marevgenna | Shutterstock)

Especiados: para quem gosta de perfumes com personalidade

Açafrão, canela, cardamomo, pimenta, noz-moscada e cravo são alguns dos ingredientes que podem aparecer em perfumes árabes, adicionando calor e complexidade à composição.

O açafrão merece atenção especial. Além de seu valor como especiaria, ele pode conferir ao perfume um aspecto de couro, levemente metálico, terroso e quente. Já o cardamomo costuma trazer uma faceta mais fresca e aromática, enquanto canela e cravo acrescentam calor, pontua Alessandra Tucci. As especiarias raramente aparecem sozinhas. É comum encontrá-las combinadas a rosas, oud, âmbar, madeiras ou baunilha.

Musk: o ingrediente entre o sensual e a sensação de pele limpa

Existem diferentes tipos de musk: alguns lembram roupa recém-lavada; outros têm um cheiro mais próximo da pele, levemente adocicado e envolvente. O musk branco costuma estar associado à interpretação mais limpa e delicada. Originalmente, o almíscar era obtido de uma fonte animal. Hoje, a perfumaria utiliza principalmente versões sintéticas. O musk é uma nota de fundo, contribuindo com a harmonia e duração da fragrância.

Cítricos e aromáticos: para quem prefere leveza

Para nós, que moramos em um país quente como o Brasil, fragrâncias cítricas e aromáticas podem ser uma alternativa interessante dentro da perfumaria árabe. Limão, bergamota, laranja, grapefruit, lavanda, alecrim e outras notas aromáticas ajudam a criar perfumes mais frescos e luminosos. Em algumas fragrâncias, esses ingredientes aparecem apenas na saída e dão lugar a um fundo amadeirado e almiscarado depois de algum tempo.

Como escolher entre tantas opções?

Depois de entender as principais famílias, a escolha fica mais simples: pense nos perfumes que você já usa e tente identificar o que existe em comum entre eles. Se você gosta de baunilha, caramelo e perfumes doces, provavelmente vai se sentir mais confortável explorando os gourmand. Se prefere perfumes amadeirados e secos, vale começar pelo oud, sândalo ou cedro. Para quem gosta de fragrâncias frescas, os cítricos, aromáticos e alguns frutais mais leves podem ser uma porta de entrada mais fácil.

E há uma última regra que vale para qualquer perfume: não escolha apenas pela lista de notas. A mesma matéria-prima pode assumir características completamente diferentes dependendo da concentração, das outras matérias-primas da fórmula e de como a fragrância se comporta na sua pele.

Por Juliana Vaz