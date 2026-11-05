Bolo de iogurte proteico: aprenda a fazer essa receita rápida de liquidificador para o lanche da tarde

O bolo caseiro também pode ser uma opção proteica. Com ingredientes como iogurte natural, whey protein e farinha de aveia, é possível preparar uma receita que une sabor e valor nutricional. O preparo também é simples: basta bater os ingredientes no liquidificador, levar ao forno e esperar a massa ficar douradinha. O resultado é um bolo fofinho e perfeito para acompanhar o lanche da tarde. A seguir, confira o passo a passo para preparar essa delícia em casa!

Bolo de iogurte proteico

Ingredientes

3 ovos

170 g de iogurte natural

1/2 xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de whey protein sabor baunilha

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o iogurte natural, o leite, o óleo de coco, a essência de baunilha e o mel. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de aveia e o whey protein e bata novamente até incorporar. Adicione o fermento químico e misture delicadamente com uma espátula.

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Despeje a massa em uma forma de furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Finalize com açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.