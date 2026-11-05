Bolo de iogurte proteico: aprenda a fazer essa receita rápida de liquidificador para o lanche da tarde

O bolo caseiro também pode ser uma opção proteica. Com ingredientes como iogurte natural, whey protein e farinha de aveia, é possível preparar uma receita que une sabor e valor nutricional. O preparo também é simples: basta bater os ingredientes no liquidificador, levar ao forno e esperar a massa ficar douradinha. O resultado é um bolo fofinho e perfeito para acompanhar o lanche da tarde. A seguir, confira o passo a passo para preparar essa delícia em casa!
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Bolo de iogurte proteico
Ingredientes
- 3 ovos
- 170 g de iogurte natural
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de whey protein sabor baunilha
- 2 colheres de sopa de mel
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Açúcar de confeiteiro para polvilhar
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os ovos, o iogurte natural, o leite, o óleo de coco, a essência de baunilha e o mel. Bata até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de aveia e o whey protein e bata novamente até incorporar. Adicione o fermento químico e misture delicadamente com uma espátula.
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Despeje a massa em uma forma de furo central untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar e passar no teste do palito. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Finalize com açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.