A força do afeto: isolamento, depressão e esperança na terceira idade

O espelho reflete rugas que contam histórias, passos que exigem um pouco mais de cuidado e um tempo que parece correr por entre os dedos. Envelhecer é, antes de tudo, um exercício de despedidas. É ver partir os pais, alguns amigos de longa data, a rotina corrida de trabalho que dava contorno aos dias e, muitas vezes, a própria sensação de utilidade em uma sociedade que insiste em medir o valor humano pela produtividade. Mas quando a tristeza natural das perdas cede espaço a um vazio paralisante, o que era para ser a calmaria da maturidade transforma-se em um labirinto silencioso.

A depressão na velhice é uma das realidades mais invisíveis do mundo contemporâneo. Frequentemente mascarada pelo estigma, confundida com o "cansaço natural da idade" ou tratada com indiferença, ela atinge quem já acumulou uma vida inteira de lutas. No entanto, em meio aos lutos, às dores físicas e à solidão que ecoa nas casas vazias, há também uma força ancestral que teima em buscar a luz. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 15% das pessoas com 70 anos ou mais convivem com algum tipo de transtorno mental.

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A dimensão desse cenário ganha outros contextos quanto à subnotificação — que apresenta números alarmantes em um estudo recente conduzido pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) em parceria com a University College London (UCL). Ao analisar cerca de 6,9 mil brasileiros com 60 anos ou mais — amostra representativa da população do país —, os pesquisadores identificaram que 15,9% apresentavam sintomas depressivos. Contudo, entre os idosos sintomáticos, apenas 37,3% haviam recebido um diagnóstico médico formal.

O dado revela, ainda, que seis em cada 10 idosos que convivem com sinais da doença sequer tiveram o quadro confirmado por um profissional. Além disso, embora 12,2% dos entrevistados relatassem ter o diagnóstico, somente 8,1% realizavam o tratamento medicamentoso. Para a sociedade, o idoso triste costuma ser apenas "um velho solitário". Para a ciência, o buraco é muito mais embaixo — e infinitamente mais doloroso. "A depressão é um quadro silencioso; muitas pessoas não manifestam sintomas observáveis", explica o professor Rafael Alberto Moore, doutor em psicologia clínica e especialista em neuropsicologia do Centro Universitário Uniceplac.

O que muitos chamam erroneamente de "cansaço da idade" ou "frescura" é, na verdade, um adoecimento profundo que se mistura às dores físicas e às perdas inevitáveis da vida. Além disso, segundo o profissional, a importância de uma rede de apoio e da presença dos familiares se faz de suma importância para ajudar o idoso a envelhecer com menos solidão e mais felicidade.

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O refúgio de Silvana e Maria

Para quem assiste de fora, o trajeto até a Legião da Boa Vontade (LBV) pode parecer apenas um deslocamento rotineiro pela capital. Espaço voltado a pessoas com 60 anos ou mais que se encontram em situação de vulnerabilidade social, o Vida Plena é um serviço gratuito de convivência e fortalecimento de vínculos. Para Silvana Brandespim Lima, 62, e Maria Carponja de Souza, 67, esse lugar é um sinônimo de acolhimento e esperança. Amigas de longa data e parceiras nas atividades do centro — onde aprendem pintura em pano de prato, biscuit e participam de aulas de educação física —, elas representam a viva imagem de como o afeto e a socialização podem devolver a cor a dias que antes pareciam cinzentos.

Silvana sabe bem o que é ter o mundo encolhido pelo pânico. Antes de encontrar o projeto, ela sequer conseguia sair de casa sozinha. "Eu tinha depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso eu tinha. E venci tudo porque comecei a frequentar aqui", relata, lembrando de um trauma de infância que a marcou profundamente. "Eu não vinha de jeito nenhum, não tinha quem fizesse eu sair sozinha de casa. Medo de me perder. Uma vez, quando eu era pequena, eu me perdi da minha mãe. Acho que fiquei com esse trauma, e nunca mais esqueci."

Vencer essa barreira exigiu coragem diária, mas os frutos vieram. Hoje, ela transita com mais autonomia e encontrou no espaço não apenas um refúgio para as angústias, mas uma segunda família. "Não me vejo envelhecendo fora daqui, nem pensar. Aqui a gente faz terapia, né? A gente aprende a fazer as atividades manuais. E a conversa também, a amizade, a união entre nós, é muito gostoso isso", detalha Silvana.

A história de Maria Carponja é igualmente atravessada por cicatrizes profundas. Moradora de Samambaia, ela carrega a dor imensurável da perda de um filho aos 44 anos — vítima de uma tragédia que a deixou destroçada —, além de ter enfrentado o peso de cuidar da família a distância e de lidar com a ociosidade. "Eu me sentia assim, meu filho era um pedaço do meu coração", desabafa Maria, com a saudade ainda latente. "Muita saudade ainda, a gente se acostuma, mas nunca esquece", desabafa.

O sofrimento acumulado abalou sua autoestima e a empurrou para o fundo de um poço de tristeza. Foi por meio de um convite providencial que ela chegou à LBV, onde encontrou escuta, acolhimento e um propósito para as manhãs de terça-feira. "A mente deixou de ter tanta tristeza, ela foi bem reduzida", conta Maria. "Aqui é um lugar onde você se sente bem. Você é bem recebida. A professora é muita gente boa, a psicóloga também é um anjo." Juntas, rindo das memórias e compartilhando as pequenas conquistas cotidianas, Silvana e Maria transformaram a velhice de uma fase de reclusão em um tempo de reencontro.

E, diante da pergunta sobre o que diriam a outros idosos que passam os dias sozinhos em casa, o chamado delas é direto, afetuoso e urgente: "Venham para cá, é bom para todas que ficam em casa sozinhas. Quem tem acima de 60 vem viver conosco aqui, esse projeto é bom. Muita bênção de verdade", convida Maria. Silvana arremata. "Quem participa disso aqui é que sabe como é bom. Eu sou bem recebida e volto em paz."

O véu do silêncio

Muitas vezes confundida com o próprio processo natural do envelhecimento, a depressão em idosos age nas sombras. O psicólogo Rafael Alberto Moore afirma que o quadro costuma ser, por vezes, praticamente invisível. "A depressão é um quadro silencioso, muitas pessoas não manifestam sintomas observáveis. E os sintomas chamados vegetativos, ou seja, fadiga, alterações de sono e apetite, que costumam já ser alterados em pessoas idosas, podem tornar difícil verificar o que é uma alteração esperada (de apetite, cansaço e padrão de sono) do que seria um quadro de adoecimento", compara o especialista.

Diferentemente dos mais jovens, o idoso nem sempre relata a tristeza em prantos. O sofrimento se manifesta em queixas físicas, lapsos de memória e comportamentos de retração. Segundo Moore, a patologia exige a presença de tristeza persistente (que pode surgir como irritabilidade) ou perda de interesse e motivação, acompanhadas por sintomas cognitivos, alterações de sono, fadiga, isolamento social e, em casos mais graves, ideação suicida. Esses sinais, muitas vezes, geram confusão diagnóstica com a demência, reforçando a urgência de uma avaliação especializada. A essa vulnerabilidade psicológica somam-se os impactos físicos do corpo.

O médico geriatra Thiago Nogueira, do programa Cuidar do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, destaca que diversas condições orgânicas podem simular ou desencadear a depressão. "É fundamental realizar uma investigação detalhada e minuciosa (anamnese exames complementares) para ver se tem alguma condição contribuindo para o quadro. Doenças como hipotireoidismo, anemia, deficiência de vitamina B12, alterações dos níveis de sódio, infecções, doenças cardiovasculares, distúrbios do sono e doenças neurológicas podem provocar sintomas semelhantes aos da depressão ou favorecer seu aparecimento", alerta o geriatra.

O sofrimento físico crônico, como a artrose ou a fibromialgia, fecha um ciclo cruel. De acordo com ele, a dor persistente alimenta o humor deprimido, enquanto a depressão amplia a percepção da dor. O manejo, segundo Nogueira, exige um olhar integrativo que envolva controle analgésico, reabilitação, psicoterapia e, quando necessário, medicamentos específicos como os antidepressivos duais, que atuam em ambas as frentes para devolver a funcionalidade ao paciente.

"Hoje eu sou mais alegre"

No meio disso tudo, diante de tantos pensamentos nebulosos, há quem tenha encontrado em algum lugar uma maneira de arranjar outra perspectiva para a vida. Aos 70 anos, Maria das Graças da Rocha Oscar afirma viver uma fase diferente da própria história. Depois de conviver com a depressão durante décadas, ela conseguiu recuperar parte da autonomia e da independência que havia perdido ao longo da vida. Hoje, consegue sair sozinha, pegar ônibus e realizar atividades que, antes, pareciam impossíveis. A melhora, segundo ela, é resultado de um acompanhamento contínuo com psiquiatra e psicóloga, além do uso de medicamentos.

Os primeiros sinais apareceram ainda na adolescência. Aos 15 para 16 anos, depois do nascimento do filho André, Maria das Graças teve eclâmpsia e, a partir daquele período, começou a enfrentar problemas de saúde mental. As dificuldades, no entanto, tinham raízes ainda mais antigas. Durante a infância, ela presenciou episódios relacionados ao adoecimento psíquico da mãe, experiência que considera marcante em sua trajetória. "Tive uma infância muito difícil, porque eu era menina, a minha mãe tinha problemas de cabeça e via aquelas coisas acontecerem com ela", relembra.

Ao longo dos anos, Maria das Graças passou por diferentes momentos de agravamento do quadro. Em uma das fases mais difíceis, chegou a apresentar problemas de memória e crises frequentes de nervosismo, que descreve como episódios em que ficava fisicamente debilitada. A busca por ajuda, inicialmente, partiu dos familiares, que perceberam a necessidade de acompanhamento profissional. Com o tempo, ela passou a assumir o próprio tratamento.

Atualmente, mantém consultas com psiquiatra e psicóloga, faz terapia e utiliza medicamentos, que podem ser ajustados conforme a orientação médica. Embora ainda tenha episódios pontuais de tristeza e choro, afirma que consegue atravessá-los de maneira diferente. Para Maria das Graças, a chegada à velhice não representou um agravamento da depressão. Pelo contrário, foi nesse período que percebeu uma melhora significativa. "O envelhecimento me fez melhorar. Quando era mais jovem, eu era muito pior", afirma. A transformação também aparece nas pequenas conquistas do cotidiano.

Hoje, ela consegue pegar um ônibus sozinha e realizar tarefas fora de casa, mesmo que ainda encontre dificuldades em atividades que exigem deslocamentos maiores, como viagens. "Para mim, mudou tudo, porque eu era nada, era um trapo. Agora, não. Hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa alegre", diz. Ao olhar para a própria trajetória, destaca a importância de reconhecer os sinais da depressão e procurar acompanhamento. "É muito importante aceitar ajuda. É muito importante ter o diagnóstico no começo, porque aí o tratamento fica muito melhor, é muito mais rápido", aconselha.

11.11.2026 Carlos Vieira CB/DA Press. Depressão em idosos. Maria das Graças (foto: Carlos Vieira CB/DA Press)

O amor que cruza o tempo

A história de Romildo Donizete Marques, 67, e Sandra Maria da Costa, 66, prova que o amor pode surgir de um clique no Facebook e atravessar quilômetros — ele de Ituporanga, em São Paulo, e ela de Brasília. Casados há oito anos, eles dividem a rotina e os desafios da maturidade. Mas, por trás da cumplicidade do casal, a velhice também escancara feridas profundas, como a ociosidade forçada e as barreiras cruéis do mercado de trabalho. Para Romildo, que sobrevive com um benefício de perícia médica e não pode arriscar perder o amparo sob o risco de não conseguir mais trabalhar, o dia a dia exige disciplina de ferro.

Para espantar o sedentarismo e a ansiedade, ele acorda às 4h, faz café, caminha com o cachorro catando latinhas na rua e faz dezenas de flexões e barras na porta de casa. "Tem que fazer para não ficar parado, porque se encostou ali e não mexeu mais, a hora que vai pegar, ele não destrava", resume aos risos. Sandra, aposentada por idade com um valor baixo, revela o sentimento que revolta muitos idosos na capital. "A coisa que eu acho mais triste em Brasília é o etarismo. Os empresários acham que, por a gente ter 60 anos ou mais, nos tornamos completamente inválidos física e mentalmente".

A chegada à Legião da Boa Vontade (LBV) aconteceu em um momento difícl, após Sandra perder o último emprego como cuidadora de idosos e ver sua autoestima desabar. "Eu ficava recebendo ligação, porque fazia doações para o pessoal daqui, até que um dia eu disse: quem está precisando de ajuda agora sou eu", lembra ela, que chorava com a sensação de se sentir inútil. Ao conseguir atendimento, ela logo tratou de incluir Romildo na rotina para salvá-lo da ociosidade e da ansiedade.

Nas conversas, nas atividades físicas e nas oficinas de artesanato, a mente de ambos encontrou alívio. Sandra relata como a convivência diminuiu a tristeza: "A mente deixou de ter tanta tristeza. A autoestima estava muito baixa, por achar que eu era uma pessoa inútil, que não era capaz. Aqui, você vai aprendendo que sua vida não é a pior de todas, aprende a ter mais paciência e a dividir".

Superando as perdas

O peso da vida, contudo, traz marcas severas. Romildo carrega o luto dilacerante por ter perdido três filhas mulheres — duas delas falecidas com apenas sete dias de diferença em novembro de 2002, uma vítima de acidente de carro e outra de câncer. Para ele, a dor faz parte do ciclo implacável da vida, enfrentada com a sobriedade de quem sabe que o amanhã não pertence a ninguém. Mesmo assim, não nega o sofrimento. "Tudo passa, você tem que levantar a cabeça e sobreviver àquilo. Não tem outra alternativa", ressalta.

Enfrentando as cicatrizes do passado e as dificuldades financeiras do presente, o casal encontrou na LBV um ponto de ancoragem e uma rede de afeto. Convidando outros idosos a quebrarem o isolamento, eles deixam um recado direto: "Tem que vir pelo menos a primeira vez, porque vindo, não vai mais querer sair. Vai notar a mente aliviada, aquela pressão no peito diminuindo grandemente. Procurem uma entidade, um apoio desse, porque faz muito bem para a saúde mental da gente", finaliza.







