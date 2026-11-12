Resultado do exame de sangue pode mudar por causa de uma noite mal dormida? Entenda

Uma noite de sono insuficiente pode interferir em alguns indicadores analisados nos exames de sangue (Imagem: RossHelen | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Dormir pouco na véspera de um exame de sangue pode parecer um detalhe sem importância, mas o organismo responde à privação de sono com mudanças hormonais e metabólicas que podem se refletir em alguns resultados laboratoriais. Glicose, cortisol, marcadores inflamatórios e até a contagem de células de defesa estão entre os parâmetros que podem sofrer alterações em decorrência de mudanças no padrão de descanso.

Conforme Rachel Jones, coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, isso não significa que uma noite ruim de sono vá necessariamente invalidar um exame, mas é uma condição que merece ser considerada na interpretação dos resultados.

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“Nosso organismo não funciona da mesma maneira durante todas as horas do dia. Sono, horário em que acordamos, alimentação, atividade física e estresse podem influenciar determinados marcadores. Uma noite mal dormida provoca respostas fisiológicas que, dependendo do exame realizado, podem aparecer nos resultados”, explica.

Privação de sono pode afetar a glicose

Uma das áreas mais sensíveis à privação de sono é o metabolismo da glicose. Períodos de descanso insuficientes podem estar associados à redução da sensibilidade à insulina e a alterações na regulação da glicemia. Por isso, uma noite atípica pode ser uma informação relevante, principalmente quando os resultados estão próximos aos valores de referência.

“A glicose não depende exclusivamente do que a pessoa comeu antes do período de jejum. O organismo possui mecanismos hormonais que regulam sua concentração no sangue, e o sono participa desse equilíbrio. Por isso, cumprir o jejum solicitado é importante, mas não é o único aspecto do preparo que merece atenção”, esclarece Rachel Jones.

Cortisol também é influenciado pelo relógio biológico

O cortisol apresenta um ritmo circadiano, com concentrações que variam ao longo do dia e em relação ao ciclo de sono e vigília. Uma noite sem dormir ou a inversão do período de descanso, como pode ocorrer com trabalhadores noturnos, pode interferir nesse padrão e dificultar a comparação de determinados resultados com os valores esperados para um horário convencional de coleta.

“Em exames hormonais, o horário da coleta pode ser tão relevante quanto outros cuidados de preparo. Por isso, quando há orientação para realizar o exame em um horário específico, ela deve ser respeitada. Pessoas que trabalham durante a madrugada ou tiveram uma alteração importante na rotina de sono também devem comunicar essa informação ao profissional de saúde”, orienta Rachel Jones.

Uma noite mal dormida não determina, por si só, o resultado dos exames, que levam em consideração outros aspectos de saúde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Uma noite ruim pode mexer com marcadores inflamatórios

O sono também mantém relação com o funcionamento do sistema imunológico. Evidências associam a privação dele a alterações em marcadores inflamatórios e em componentes do hemograma, como a contagem de células de defesa.

Isso não significa, entretanto, que toda alteração em um exame possa ser atribuída simplesmente a uma noite mal dormida. “É importante não tentar interpretar o resultado isoladamente nem assumir que uma alteração ocorreu apenas porque a pessoa dormiu pouco. Exames laboratoriais fazem parte de uma avaliação mais ampla e devem ser analisados levando em consideração histórico, sintomas e outras informações clínicas”, ressalta a coordenadora.

Quando uma noite mal dormida exige adiar o exame?

A influência do sono varia conforme o exame solicitado, a intensidade da privação de sono e as condições individuais. Por isso, em vez de decidir sozinho pelo cancelamento da coleta, o paciente deve seguir as instruções fornecidas pelo laboratório e pelo profissional responsável pela solicitação dos exames.

“Se ocorreu algo muito diferente da rotina, como passar a noite inteira acordado, é interessante informar antes da coleta. A equipe poderá orientar se o exame pode ser realizado normalmente ou se, naquele caso específico, é mais adequado reagendá-lo”, afirma.

Preparo do exame exige outros cuidados além do jejum

A preparação adequada depende do tipo de exame solicitado. Além do jejum quando indicado, fatores como horário da coleta, medicamentos, atividade física, consumo de álcool e rotina de sono podem precisar ser considerados. A recomendação é seguir exatamente as orientações recebidas e não suspender medicamentos por conta própria.

“Quando falamos em exame de sangue, detalhes podem ser importantes para que o resultado represente da forma mais fiel possível o estado do organismo. O melhor caminho é seguir as orientações específicas para cada exame e comunicar qualquer situação fora da rotina antes da coleta”, conclui Rachel Jones.

Por Leticia Zuim Gonzalez