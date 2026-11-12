Conheça mitos e verdades sobre o melasma

O melasma é uma condição crônica da pele que exige cuidados contínuos, especialmente nos períodos mais quentes do ano (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A cerca de 40 dias do início do verão, os dias mais longos, o sol mais forte e o calor começam a mudar a rotina de cuidados com a pele. É nessa época que muita gente se preocupa mais com as manchas escuras que podem surgir no rosto. Entre elas, está o melasma, uma condição comum entre as brasileiras e ainda cercada de mitos e de “fórmulas” que prometem resolver o problema em poucas semanas.

“Na época do calor, a pele fica mais vulnerável devido à exposição ao sol, o melasma fica mais evidente e muitos querem correr atrás de uma solução rápida. No entanto, a mancha que é vista na pele é consequência de algo que acontece na parte de dentro, na estrutura da pele. Se o tratamento for feito apenas superficialmente, a mancha volta”, explica a Dra. Tereza Scardua, pesquisadora e especialista em melasma.

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Um estudo recente da Faculdade de Medicina de Botucatu (Universidade Estadual Paulista – Unesp), de 2024, examinou 303 mulheres de 18 a 60 anos no interior de São Paulo e encontrou melasma facial em 36,3% delas, mais de uma em cada três.

“O consenso latino-americano sobre o tratamento do melasma, publicado em 2024 no International Journal of Dermatology por dermatologistas de nove países, reforça que a condição é crônica e que as recaídas são comuns, o que torna a prevenção tão importante quanto o tratamento”, alerta a especialista.

Pensando nisso, a Dra. Tereza Scardua destaca o que é mito e o que é verdade sobre o melasma. Confira!

1. Melasma é só uma mancha na pele

Mito. As manchas escuras, que costumam aparecer principalmente nas maçãs do rosto, acima do lábio e na testa, são o sinal visível de uma condição crônica da pele. “Quando o tratamento se concentra apenas na cor, o resultado tende a ser passageiro. O cuidado precisa considerar a pele por baixo da mancha”, afirma a especialista.

2. O calor pode piorar o melasma

Verdade. O sol não é o único vilão do verão. A pesquisa publicada em 2024 nos Anais Brasileiros de Dermatologia, com 1.878 brasileiras com melasma, associou a exposição direta ao calor, como em saunas, a manchas mais extensas, assim como a exposição ao sol durante o trabalho. “Quem passa horas perto do fogão ou em ambientes muito quentes também precisa de atenção, mesmo longe da praia”, diz a Dra. Tereza Scardua.

3. Só aparece em quem toma muito sol

Mito. O sol é um gatilho importante, mas divide espaço com os hormônios. Um estudo com 302 brasileiras com melasma, publicado em 2013 no Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, mostrou que as manchas surgiram, em média, aos 27 anos. Entre os gatilhos apontados pelas pacientes estavam a gravidez (36,4%), a exposição intensa ao sol (27,2%) e o uso de anticoncepcional (16,2%).

4. Quem tem casos na família tem mais chance de ter melasma

Verdade. A genética pesa. No mesmo estudo de 2013, 56,3% das pacientes tinham casos de melasma na família. Na pesquisa da Unesp de 2024, 49,1% das mulheres com a condição tinham mãe, irmã ou outra parente de primeiro grau com as manchas. “Quem tem histórico familiar pode começar a prevenção mais cedo, antes de a condição aparecer”, orienta a Dra. Tereza Scardua.

5. É coisa de grávida

Mito. A gravidez é um gatilho conhecido, mas o melasma também aparece fora dela. Uma pesquisa publicada na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia com 109 mulheres atendidas no pré-natal em Curitiba encontrou melasma em 22,9% delas. No estudo da Unesp, mulheres com mais de uma gestação tinham quase três vezes mais chance de ter a condição, o que mostra o peso dos hormônios, mas a maior parte dos casos não depende de uma gravidez para aparecer ou voltar.

O protetor solar deve fazer parte da rotina diária de quem tem melasma, mesmo em dias nublados ou dentro de casa (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

6. Protetor solar só é necessário na praia

Mito. Para quem tem melasma, a proteção é diária, inclusive em dias nublados e dentro de casa, perto de janelas. O hábito ainda é pouco difundido. Na pesquisa feita em Curitiba, 73,4% das gestantes não usavam protetor todos os dias, e a maioria citou falta de costume. “O protetor precisa ser reaplicado ao longo do dia. Uma aplicação pela manhã não acompanha a rotina de quem sai, trabalha e pega luz o tempo todo”, orienta a especialista.

7. Protetor com cor protege mais o melasma

Verdade. Além dos raios ultravioleta, a luz visível também estimula a produção de pigmento. Por isso, o consenso latino-americano recomenda protetores com óxido de ferro, o ingrediente que dá cor ao produto e ajuda a bloquear esse tipo de luz. “O protetor com cor não é só maquiagem. Para a pele com melasma, ele faz parte do cuidado”, explica a Dra. Tereza Scardua.

8. Homem não tem melasma

Mito. O melasma é bem mais frequente entre as mulheres, mas os homens não estão livres. Um levantamento com 515 funcionários da Unesp em Botucatu, publicado em 2014 nos Anais Brasileiros de Dermatologia, identificou melasma em 34% das mulheres e em 6% dos homens. “Muitos homens convivem com as manchas por anos sem saber que existe um nome e um cuidado para isso”, diz a especialista.

9. Pele morena não pode fazer peeling

Mito. A pele morena e a negra têm mais facilidade para produzir pigmento, e no estudo da Unesp as mulheres de fototipos IV e V tiveram o dobro da frequência de melasma em relação às de pele mais clara. É fato que peles com predisposição a manchas precisam de atenção especial quando submetidas a peeling e só pode ser realizado por profissionais experientes em regeneração de pele.

Na África do Sul, uma pesquisa publicada em 2025 no International Journal of Women’s Dermatology com 40 pacientes de fototipos IV a VI também mostrou redução do melasma, sem cicatrizes. Escurecimentos temporários apareceram em parte dos casos e regrediram em até quatro semanas.

10. Depois que clareou, o problema acabou

Mito. Por ser uma condição crônica, o melasma pode voltar quando os gatilhos reaparecem, seja o sol, o calor, uma nova gestação ou alterações hormonais. “O objetivo é a remissão sustentada, ou seja, manter a pele estável ao longo do tempo. Por isso, o acompanhamento não termina quando a mancha some”, afirma a Dra. Tereza Scardua.

11. Melasma tem tratamento

Verdade. Com diagnóstico, um plano individual e acompanhamento adequado, é possível controlar o melasma e manter a pele estável por longos períodos. Entretanto, a Dra. Tereza Scardua oferece a opção de um tratamento mais profundo e resolutivo. “O primeiro passo é procurar um profissional habilitado, entender o que está por trás das manchas na sua pele e não cair em promessas de resultado rápido”, conclui.

Por Mateus Decker