Sinceridade e espírito aventureiro fazem de Sagitário um signo que está sempre em busca de novas descobertas e possibilidades (Imagem: Photoenthusiast82 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Ocupando a nona posição no zodíaco, Sagitário é um signo mutável, marcado pela flexibilidade e pela disposição para explorar novos caminhos. Sua regência é de Júpiter, planeta associado ao crescimento e à expansão. No mapa astral, governa a Casa 9, que representa o conhecimento, as viagens, a espiritualidade e o desejo de compreender o mundo.

Para reforçar sua vibração, aromas como malva, mirra e alfazema ajudam a ampliar a clareza e a conexão interior. Seus números da sorte são 3 e 9, enquanto a sodalita é a pedra que estimula no nativo a intuição, o equilíbrio emocional e a expansão pessoal.

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Expansivos, alegres, animados e positivos, os sagitarianos se destacam em qualquer lugar. “São ótimos incentivadores de sonhos, aquela pessoa que você quer ter por perto quando precisa de energia e otimismo. Afinal, assim como o símbolo de Sagitário, que tem a seta apontada para cima, os nativos desse signo estão sempre com um olhar além do que se pode ver, buscando novos horizontes”, detalha a astróloga Thaís Mariano.

Tipos de sagitarianos

Há dois perfis de sagitarianos: os que amam festas, viagens e momentos de descontração e aqueles que se dedicam aos estudos. Os nativos do segundo perfil podem seguir uma carreira acadêmica e se destacar como professores e pesquisadores.

“Esses dois arquétipos podem viver em conjunto no mesmo sagitariano, mas a tendência é que ele vá despertando a maturidade e encontrando o equilíbrio dessas energias internamente, vivendo então com alegria e entusiasmo em seu papel de transmitir sabedoria, buscar a verdade dentro de si e inspirar essa busca no outro”, explica a astróloga.

Simbologia de Sagitário

Sagitário é representado pelo centauro, figura metade humana e metade animal. Segundo Thaís Mariano, essa imagem retrata “a superação do homem ao seu instinto animalesco, o desenvolvimento da capacidade mental, bem como a possibilidade de adquirir e transmitir novos conhecimentos”. Ela também comenta que o signo simboliza uma mensagem de novos caminhos, aventuras, crescimento, expansão e conexão com as próprias verdades.

Desafios dos sagitarianos

Assim como os demais signos do zodíaco, Sagitário também tem aspectos a desenvolver. Segundo a astróloga, os sagitarianos tendem a exagerar na comida, na bebida, nas festas, nas viagens e na forma de expressar suas opiniões. Além disso, podem se considerar donos da verdade e ter dificuldade para se aprofundar em determinadas questões.

O otimismo, que é uma característica marcante nesse signo, em excesso, prejudica o senso de realidade. Nesse sentido, os sagitarianos podem depositar muita energia em ilusões e contar com algo que ainda nem aconteceu, alerta Thaís Mariano. Ainda, devido a isso, ocasionalmente prometem mais do que conseguem cumprir.

As viagens e a busca por aventuras, tão presentes na vida dos sagitarianos, podem representar uma tentativa de fugir de si mesmos. Por isso, segundo a astróloga, esses nativos precisam de coragem para se dedicar ao autoconhecimento. Esse processo pode ajudá-los a compreender e lidar melhor com suas insatisfações.

A mulher de Sagitário tem personalidade forte, valoriza a liberdade e expressa suas opiniões com sinceridade (Imagem: Aratehortua | Shutterstock)

Mulher de Sagitário

A sagitariana é aventureira, livre, alegre e de personalidade forte. “Suas convicções são muito importantes, porém não são fixas; podem mudar conforme ela se expande”, esclarece Thaís Mariano.

Por ser sincera e direta, ela pode acabar magoando alguém com um comentário feito no calor da emoção ou sem pensar. De acordo com a astróloga, porém, a intenção da sagitariana é ajudar o outro a se libertar da hipocrisia e a reconhecer quem realmente é.

Quanto ao amor, segundo Thaís Mariano, devido à necessidade de liberdade e movimento, a nativa de Sagitário só se mantém em um relacionamento quando há verdadeira conexão com seus ideais de vida e quando sua liberdade é respeitada.

“Com o fogo sendo o seu elemento regente, precisa de amor e paixão em todos os momentos. É uma mulher apaixonada pela vida e, por isso, dedica seu tempo e atenção somente ao que lhe desperta paixão”, complementa.

Homem de Sagitário

O homem de Sagitário é conhecido pelo grande senso de humor. “Estar na companhia de um sagitariano é garantia de boas risadas e uma dose de ironia. Aparentemente intelectual, devora livros sobre diversos assuntos e está sempre pronto para dar uma opinião sobre o que for”, conta Thaís Mariano. Todavia, esse conhecimento também pode ficar no campo da superficialidade.

Além disso, o sagitariano gosta da liberdade e tem tendência a se afastar daqueles que insistem em controlá-lo. Afinal, esse nativo é expansivo, exagerado e prefere uma vida boêmia. Ademais, o homem de Sagitário “não gosta de ser criticado e está sempre em busca de aventuras e paixões de todos os tipos”, ressalta a astróloga. Apesar disso, ele também valoriza o lado intelectual.

Sagitarianos no amor

Os sagitarianos tendem a viver o amor de forma mais livre e fora dos padrões. “Não é raro encontrar aqueles que optam por ter uma família diferente do convencional externo, mas de acordo com os seus ideais”, detalha Thaís Mariano.

Para eles, o setor pessoal e amoroso deve ser vivido de forma intensa, visto que depositam muita energia. “Desse modo, quando a relação cai na monotonia, isso lhe causa grande desconforto”, alerta a astróloga. No entanto, quando esses nativos tomam consciência da própria condição, podem se tornar flexíveis e trazer novos olhares para o relacionamento.

Apesar de toda a autoconfiança, os nativos de Sagitário gostam de se sentir seguros em um relacionamento, pois assim conseguem se abrir e construir algo concreto.