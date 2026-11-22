A varanda amplia a área de convivência da residência, com mobiliário voltado ao descanso e abertura para a paisagem externa - (crédito: Marcelo Calil)

O cheiro de carne na brasa, a mesa reunida e a conversa que se estende ao longo da tarde. Tradicionalmente associado aos momentos de confraternização, o churrasco ganhou novos espaços dentro das residências. O que antes se resumia a uma churrasqueira e uma bancada de apoio passou a incorporar cozinhas equipadas, salas de estar e ambientes integrados, dando origem às chamadas áreas gourmet.

Mais do que uma mudança estética, essa transformação acompanha uma nova maneira de aproveitar os espaços domésticos. A preparação dos alimentos deixou de ser uma atividade isolada e passou a fazer parte da própria experiência de receber. Para o arquiteto Rick Hudson, essa mudança está relacionada à transformação do hábito de cozinhar, que passou a incorporar momentos de lazer e convivência. "A área gourmet acabou se tornando uma evolução natural da cozinha com fogão de lenha, pois as pessoas foram percebendo que o ambiente precisa integrar quem estava preparando a comida com quem estava aproveitando o momento de lazer", explica.

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A diferença entre uma churrasqueira tradicional e uma área gourmet está, principalmente, na maneira como o ambiente é utilizado. Enquanto a primeira tem como prioridade o preparo dos alimentos, a segunda amplia essa experiência e incorpora elementos de outros cômodos da casa. Na avaliação dos arquitetos Luiz Paulo e Fernanda Azevedo, sócios da DUE Arquitetura, a área gourmet reúne características de cozinhas, salas de estar e de jantar, permitindo que o preparo das refeições aconteça sem afastar os moradores e convidados dos momentos de confraternização.

A proposta pode incluir televisão, equipamentos de som, mesas de jantar, sofás e até uma varanda próxima à piscina ou ao jardim. Essa versatilidade permite adaptar o projeto a diferentes configurações residenciais, desde quintais amplos até apartamentos com varandas e ambientes compactos.

Planejamento começa antes da construção

Antes de escolher os revestimentos ou definir o modelo da churrasqueira, é importante observar as características do terreno e as condições de ventilação e iluminação. Em ambientes externos, a orientação solar influencia diretamente o conforto térmico, enquanto a circulação do ar precisa ser considerada para evitar que a fumaça alcance os espaços internos ou incomode os vizinhos.

Hudson explica que, quando a prioridade é o conforto durante o uso da churrasqueira, o ideal é aproveitar a incidência do Sol da manhã e a ventilação natural. Áreas voltadas para o norte recebem maior incidência solar ao longo do ano e podem precisar de coberturas, pergolados, brises ou vegetação. Já as orientadas para o oeste ficam mais expostas ao calor da tarde, enquanto a orientação leste recebe a iluminação mais amena da manhã. As áreas voltadas para o sul, por sua vez, tendem a receber menos Sol direto.

Os arquitetos da DUE Arquitetura acrescentam que a direção dos ventos também precisa ser analisada de acordo com as características do terreno. Embora Brasília apresente predominância de ventos vindos do leste durante boa parte do ano, a topografia e as construções ao redor podem modificar sua circulação. Para Luiz Paulo e Fernanda, a orientação solar tem influência mais direta no conforto térmico, enquanto um sistema adequado de exaustão é fundamental para controlar a fumaça.

Instalações que fazem a diferença

Outro ponto que merece atenção antes do início da obra é a infraestrutura hidráulica e elétrica. Mesmo que determinados equipamentos não estejam nos planos iniciais dos moradores, prever instalações para futuras adaptações pode evitar reformas e gastos adicionais. A recomendação de Hudson é pensar no espaço como uma cozinha completa, considerando pontos elétricos para geladeiras, adegas, cervejeiras, máquinas de gelo, micro-ondas, fornos, televisores e aparelhos de som.

Nas instalações hidráulicas, é necessário considerar o abastecimento das cubas, filtros de água e equipamentos que demandam conexão com a rede, como alguns modelos de geladeira e máquinas de gelo. Também é importante prever tomadas distribuídas pelas bancadas para facilitar o uso de liquidificadores, sanduicheiras e outros eletrodomésticos.

Luiz Paulo e Fernanda reforçam que a capacidade elétrica das tomadas deve ser observada de acordo com os equipamentos escolhidos. A dupla recomenda prever pelo menos uma tomada de 20 amperes, além das convencionais de 10 amperes, para atender aparelhos que exigem maior corrente elétrica. Pontos específicos para coifas, fornos, fogões e trituradores de resíduos também devem entrar no projeto quando houver previsão de instalação.

Já a scolha dos revestimentos interfere na durabilidade e na manutenção do espaço. Como a churrasqueira está sujeita a altas temperaturas, gordura, umidade e exposição ao sol e à chuva, os materiais precisam ser adequados às condições de instalação. Entre as opções naturais, Hudson destaca rochas, barro, argila e cerâmica pela resistência ao calor. Porcelanatos e pedras sintéticas também podem ser utilizados, desde que atendam às especificações técnicas do fabricante.

Além do revestimento externo, a parte interna da churrasqueira exige cuidados específicos. Os arquitetos da DUE Arquitetura destacam a importância de utilizar materiais refratários, desenvolvidos para suportar altas temperaturas, e respeitar as orientações do fabricante durante a instalação. A primeira queima, realizada antes da aplicação do revestimento externo, permite que a estrutura passe por seu primeiro ciclo de aquecimento e ajuda a reduzir a possibilidade de fissuras futuras.

Granitos, quartzitos, tijolinhos, porcelanatos e algumas lâminas sintéticas estão entre os materiais utilizados nesses ambientes. A escolha deve considerar não apenas a estética, mas também a resistência e a facilidade de limpeza.

Carvão, gás ou eletricidade?

Em apartamentos e espaços menores, a escolha do modelo de churrasqueira pode representar um dos principais desafios do projeto. Além da área disponível, a emissão de fumaça e a possibilidade de instalação de um sistema adequado de exaustão precisam ser avaliadas antes da compra do equipamento.

As churrasqueiras a carvão preservam características do preparo tradicional, como o sabor defumado, mas tendem a produzir mais fumaça e exigem maior experiência no controle da temperatura. Já os modelos a gás e elétricos oferecem maior praticidade no acionamento e no ajuste do calor, embora também possam gerar fumaça durante o preparo dos alimentos.

Para Hudson, a decisão depende principalmente das preferências dos moradores e da experiência que desejam ter durante o churrasco. Em apartamentos pequenos, os modelos elétricos podem apresentar vantagens pela variedade de tamanhos e formatos de instalação, permitindo melhor adaptação à área disponível.

Os arquitetos da DUE Arquitetura reforçam que nenhum modelo dispensa um projeto adequado de exaustão. A dupla também destaca que boas práticas durante o acendimento e o preparo da carne ajudam a reduzir a quantidade de fumaça produzida, independentemente do tipo de churrasqueira escolhido.

Ampliando as possibilidades

Quando a proposta é transformar a churrasqueira em uma área gourmet, os equipamentos e o mobiliário passam a desempenhar um papel importante na composição do ambiente. Geladeiras, cervejeiras, adegas, chopeiras, máquinas de gelo, fornos e cooktops estão entre os itens que podem facilitar a rotina e ampliar as possibilidades de preparo.

Para Hudson, o planejamento deve considerar não apenas as necessidades atuais, mas também as possibilidades de uso futuro. Ele sugere prever instalações para equipamentos de entretenimento, como televisão, aparelhos de som, karaokê, videogame e projetores, especialmente quando o espaço também funciona como ambiente de lazer.

A escolha do mobiliário segue a mesma lógica. Mesas amplas, cadeiras confortáveis, bancos, sofás e poltronas ajudam a criar áreas de permanência e tornam o ambiente mais convidativo. Luiz Paulo e Fernanda também destacam que esses elementos contribuem para transformar o espaço em um ambiente acolhedor, que pode ser aproveitado em diferentes ocasiões.

*Colaborou Eduardo Fernandes

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte

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