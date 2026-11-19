Para os sagitarianos, a vida deve ser vivida intensamente e, da mesma forma, precisam ser suas relações (Imagem: Marija Jokic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Sagitário, no amor, é um signo marcado por entusiasmo, leveza e muita sinceridade. Os nativos vivem os relacionamentos com espírito aventureiro, buscando conexões que ampliam seus horizontes e despertam novas experiências. Gostam de trocar ideias, explorar novidades e manter a relação sempre dinâmica e divertida.

Não é raro encontrar aqueles que optam por não se casarem ou por terem uma família diferente do convencional externo, mas de acordo com seus ideais. A necessidade de liberdade é inerente aos sagitarianos; por isso, quando se sentem controlados e presos, logo tendem a se afastar, conta a astróloga Thaís Mariano.

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Para eles, a vida deve ser vivida intensamente e, da mesma forma, precisam ser suas relações, pois depositam muita paixão e energia nelas. Porém, quando a relação cai na monotonia da rotina, o que é natural, lhes causa grande desconforto, alerta.

Quando isso acontece, a pessoa de Sagitário costuma ir em busca de novas aventuras. Mas, quando despertam o autoconhecimento e ficam conscientes desta própria condição, podem trazer novos olhares dentro do que já vivem, ao invés de se aventurarem em algo diferente, acrescenta a astróloga.

A seguir, Thaís Mariano explica a combinação amorosa de Sagitário com os 12 signos do zodíaco!

Sagitário e Áries

A relação de Sagitário e Áries é cheia de aventuras (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

Esses dois signos de Fogo valorizam a liberdade e adoram se aventurar, o que pode render grandes histórias quando estão juntos. Ao compartilharem interesses, o relacionamento tende a fluir bem. Caso contrário, podem surgir conflitos. A intensidade também marca essa combinação, tanto nos momentos de sintonia quanto nos desafios da convivência.

Sagitário e Touro

Com respeito e equilíbrio, Sagitário e Touro podem manter um relacionamento estável (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

Dois signos bem diferentes. Enquanto Touro está sempre em busca de estabilidade e conforto, Sagitário deseja se aventurar. Além disso, o sagitariano não costuma se importar muito com questões materiais, algo que o taurino dificilmente compreende. Além disso, ambos podem ter dificuldade para aceitar opiniões diferentes. Ainda assim, com respeito e equilíbrio, essas diferenças podem abrir espaço para o aprendizado e o crescimento de cada um.

Sagitário e Gêmeos

Sagitário e Gêmeos são signos que valorizam a liberdade e, quando sabem respeitar o espaço de cada um, podem aproveitar essa afinidade ao máximo na relação (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

Sagitário e Gêmeos são signos opostos complementares: o que falta em um, o outro naturalmente oferece. Essa relação pode fluir bem, mas também enfrentar incompatibilidades quando ambos insistem em defender as próprias ideias sem ouvir o outro. Os dois valorizam a liberdade e, quando sabem respeitar o espaço de cada um, podem aproveitar essa afinidade para construir uma convivência mais leve.

Sagitário e Câncer

Com dedicação e compreensão, Sagitário e Câncer podem encontrar um bom caminho no relacionamento (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

O canceriano é introspectivo, apegado e emotivo, enquanto o sagitariano é expansivo, sociável e não lida bem com chantagens emocionais. Essas diferenças podem gerar irritação e afastamento, mas, com dedicação e compreensão, os dois podem encontrar um caminho para a relação. Câncer oferece acolhimento a Sagitário, que, por sua vez, ensina o canceriano a encarar a vida com mais otimismo e leveza.

Sagitário e Leão

A generosidade está bem presente na relação entre Sagitário e Leão; juntos, eles têm a chance de brilhar ainda mais (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

Essa combinação pode render experiências marcantes, novidades e uma explosão de sentimentos. A generosidade está presente nos dois signos e, juntos, eles têm a chance de brilhar ainda mais. Por outro lado, ambos são orgulhosos e impetuosos, o que pode gerar conflitos. Com disposição para um diálogo sincero e respeito às verdades de cada um, podem construir uma bela relação.

Sagitário e Virgem

Sagitário e Virgem são intelectuais e podem ter uma ótima parceria nos estudos (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

A tendência é que haja grande admiração. Ambos os signos são intelectuais e podem formar ótimas parcerias nos estudos e programas culturais, além de aprender muito juntos. Contudo, as personalidades tendem a ser bem diferentes. Virgem é mais prudente, cauteloso e racional, o que não combina muito com a coragem e o desejo por aventura e expansão de Sagitário.

Sagitário e Libra

Sagitário e Libra são signos que apreciam a beleza, o conhecimento, as artes e a vida social (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

Ambos procuram algo novo. Além disso, apreciam a beleza, o conhecimento, as artes e a vida social. O libriano está sempre pronto para dar novas ideias, o que combina com a busca sagitariana por expandir horizontes. Entretanto, Libra gosta de fazer tudo em casal, enquanto Sagitário necessita de liberdade. Caso cultivem um bom senso de justiça, podem se entender.

Sagitário e Escorpião

Com conversa e respeito, a relação entre Sagitário e Escorpião pode funcionar (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

Há uma grande atração inicial entre estes dois signos. No entanto, é pouco provável que consigam manter a relação. O escorpiano é intenso, gosta de se relacionar de forma profunda e de controlar o outro. Enquanto isso, o sagitariano tem necessidade de liberdade, dificuldade para se aprofundar em algo e não aceita ser controlado. Para que tudo funcione, precisam conversar e se respeitar.

Sagitário e Sagitário

A relação entre os sagitarianos é regada por viagens, aventuras e novas experiências (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

Aqui temos uma combinação muito divertida, regada por viagens, aventuras e novas experiências. Um alimenta no outro o entusiasmo, assim como a busca por expandir os horizontes e conhecer novos lugares e culturas. Todavia, a tendência é que o exagero de ambos ganhe um grande espaço. Ademais, os dois podem se colocar como os donos da verdade. Apesar disso, com diálogo e respeito, a relação costuma fluir bem.

Sagitário e Capricórnio

Entre Sagitário e Capricórnio há a possibilidade de aprendizado, amadurecimento e crescimento (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

Aqui temos a jovialidade de Sagitário em conflito com o excesso de responsabilidade de Capricórnio, o que pode resultar em grandes desafios. Porém, existe a possibilidade de aprendizado, amadurecimento e crescimento. Afinal, o sagitariano tende a trazer mais leveza e entusiasmo. Por sua vez, o capricorniano ensina sobre a importância da disciplina e da organização.

Sagitário e Aquário

Sagitário e Aquário são signos que apreciam a liberdade, o que pode prejudicar a fluidez da relação (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

A liberdade, a independência e a busca por conhecimento são prioridades para os nativos desses signos. A conexão costuma se desenvolver pela troca de ideias, o que pode favorecer a sintonia inicial. No entanto, o desejo de preservar a autonomia pode dificultar a continuidade da relação. No trabalho, por outro lado, os dois tendem a formar boas parcerias, especialmente em projetos voltados ao bem da sociedade, aos quais costumam dedicar energia.

Sagitário e Peixes

Sagitário e Peixes têm grande compatibilidade para viagens, realização de sonhos e busca por ideais (Imagem: Alla Studio | Shutterstock)

Há aqui uma grande compatibilidade para viagens, realização de sonhos e busca por ideais. Contudo, a sensibilidade excessiva do pisciano tende a acionar o lado extremamente franco do sagitariano. Por sua vez, Sagitário frequentemente dificulta a busca por comprometimento de Peixes. Em relação às experiências espirituais, eles costumam ser bons parceiros.