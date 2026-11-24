Com textura cremosa e sabor suave, a vitamina de abacate é uma ótima alternativa para incluir mais nutrientes no dia a dia. Isso porque a fruta é rica em minerais, como potássio e magnésio, que auxiliam na contração e no relaxamento muscular, ajudando a reduzir cãibras e a fadiga física. Além disso, combinada com ingredientes ricos em proteína, torna-se uma boa opção para quem busca aumentar o ganho de massa muscular. Abaixo, confira a receita!
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Vitamina de abacate rica em proteínas
Ingredientes
- 1/2 abacate maduro
- 1 banana madura
- 1 maçã-verde sem sementes e picada
- 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 scoop de whey protein sabor baunilha
- 170 g de iogurte natural
- 200 ml de leite desnatado gelado
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Descasque o abacate e corte a polpa em pedaços. Descasque a banana e corte-a em rodelas. Em seguida, coloque todas as frutas, o espinafre, o whey protein, o leite desnatado e o iogurte natural no liquidificador. Acrescente o suco de limão e bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!