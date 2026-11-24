Dormir com o cabelo molhado pode trazer consequências para a saúde dos fios e do couro cabeludo (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Após um dia intenso, poucas coisas são tão relaxantes quanto tomar um banho e lavar os cabelos. Aquela sensação de limpeza ajuda a aliviar o cansaço e representa o autocuidado antes de encerrar a rotina. Com a sensação de frescor e os fios limpos, muita gente aproveita para ir direto para a cama, especialmente quando o sono chega sem avisar. Mas esse hábito, aparentemente inofensivo, pode trazer consequências para a saúde dos cabelos e do couro cabeludo.

De acordo com o Dr. Rafael de Cristo, médico especialista em tratamento capilar e professor do curso de Medicina da Uniderp, o principal cuidado está relacionado ao tempo em que o couro cabeludo permanece úmido.

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“O ambiente quente e úmido, associado à pouca ventilação durante o sono, pode favorecer a proliferação de microrganismos e contribuir para alterações no couro cabeludo em pessoas predispostas. Além disso, os fios molhados ficam mais vulneráveis à tração e à quebra”, explica.

Sinais que merecem atenção

O couro cabeludo possui uma microbiota natural, composta por diferentes microrganismos que convivem em equilíbrio. Quando esse ambiente sofre alterações, podem surgir condições como irritações e agravamento de quadros dermatológicos preexistentes.

Entre os sinais que merecem atenção, estão coceira persistente, descamação, vermelhidão e desconforto na raiz. Segundo o médico, esses sintomas não devem ser tratados apenas com mudanças na rotina de lavagem, pois podem estar relacionados a dermatites e outras condições que precisam de avaliação especializada.

Outro ponto importante envolve a estrutura dos fios, aponta o Dr. Rafael de Cristo. “Quando estão molhados, os cabelos apresentam maior fragilidade mecânica e ficam mais suscetíveis à quebra, principalmente durante movimentos repetitivos e atrito com o travesseiro”, esclarece.

Retirar o excesso de água dos fios e evitar prendê-los ainda molhados são medidas que ajudam a preservar a saúde capilar de quem prefere lavar os cabelos à noite (Imagem: siro46 | Shutterstock)

Como proteger os cabelos antes de dormir?

Para quem prefere lavar os cabelos à noite, alguns cuidados ajudam a preservar a saúde capilar:

Evite deitar com a raiz e os fios encharcados;

Utilize uma toalha macia para retirar o excesso de água, sem esfregar com força;

Se utilizar secador , prefira temperaturas moderadas e mantenha uma distância segura dos fios;

, prefira temperaturas moderadas e mantenha uma distância segura dos fios; Evite prender os cabelos ainda molhados;

Higienize regularmente fronhas e acessórios utilizados nos cuidados capilares.

O Dr. Rafael de Cristo reforça que não é necessário evitar a lavagem noturna, mas adaptar a rotina para que os cabelos tenham tempo de secar adequadamente. “O ideal é que a pessoa consiga remover o excesso de umidade antes de dormir, principalmente na região do couro cabeludo. Mais importante do que estabelecer uma regra sobre o horário da lavagem é manter hábitos que respeitem as necessidades dos fios e da pele. Caso apareçam coceira intensa, feridas, descamação persistente ou queda acentuada, a recomendação é procurar um médico para investigar a causa e indicar o tratamento adequado”, orienta.

Por Camila Souza Crepaldi