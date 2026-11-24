O Rato é o primeiro signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco ocidental, corresponde a Sagitário. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Mercúrio. Entre seus símbolos, estão a safira e a turquesa, como pedras; a orquídea, como flor; e o zinco e o estanho, como metais. A camomila é a erva associada ao signo, enquanto o jasmim é o aroma que o representa. As cores púrpura e violeta estão relacionadas à sua energia, e o 3 é considerado seu número da sorte.

O nativo do Rato costuma ser extrovertido e inquieto, embora tenha receio de se envolver profundamente com as pessoas. Por vezes, sua sinceridade excessiva pode ofender os outros. No entanto, com o passar do tempo, tende a aprender a expressar suas opiniões e verdades com mais sensibilidade, evitando magoar aqueles com quem convive.

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Quem são os nativos de Rato?

Os nativos do signo de Rato são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

De 31/01/1900 a 18/02/1901;

De 18/02/1912 a 05/02/1913;

De 05/02/1924 a 24/01/1925;

De 24/01/1936 a 10/02/1937;

De 10/02/1948 a 28/01/1949;

De 28/01/1960 a 14/02/1961;

De 15/02/1972 a 02/02/1973;

De 02/02/1984 a 19/02/1985;

De 19/02/1996 a 06/02/1997;

De 07/02/2008 a 25/01/2009;

De 25/01/2020 a 11/02/2021.

Se você nasceu entre 23h e 01h, o seu ascendente é o Rato.

Rato na Grande Corrida do Zodíaco Chinês

Segundo a lenda da Grande Corrida do Zodíaco Chinês, os 12 animais foram convocados pelo Imperador de Jade (ou por Buda, dependendo da versão) para participar de uma competição que definiria a ordem dos signos. Demonstrando inteligência e astúcia, o Rato pegou carona nas costas do Búfalo e saltou pouco antes da linha de chegada, conquistando o primeiro lugar e tornando-se o primeiro animal do Horóscopo Chinês.

Essa passagem da lenda demonstra como o Rato, muitas vezes, é dependente da ajuda dos outros, tendo dificuldade em realizar suas metas com autonomia, comenta Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

Características marcantes

Entre as virtudes do signo do Rato, destacam-se o entusiasmo, a sociabilidade, a franqueza e a alegria. Esse nativo demonstra energia e curiosidade diante dos desafios, além de ter facilidade para criar vínculos e circular entre diferentes grupos. Sua franqueza o torna transparente nas relações, enquanto sua alegria contagia o ambiente.

O Rato também gosta de viajar, é esportista por natureza e mantém boas intenções em tudo o que faz. Além disso, é ambicioso e otimista, sempre confiante de que pode conquistar seus objetivos e abrir novos caminhos ao longo da vida.

A curiosidade e a atração dos nativos de Rato pelo desconhecido os levam a buscar constantemente novas experiências (Imagem: Tasefa design | Shutterstock)

Aspectos que precisa desenvolver

Assim como os outros signos do Horóscopo Chinês, o Rato também apresenta aspectos que precisam ser trabalhados ao longo da vida. Esse nativo tende à inconstância e pode mudar de opinião com facilidade, o que às vezes o torna imprevisível.

Sua curiosidade e atração pelo desconhecido o levam a buscar constantemente novas experiências, mas também podem fazê-lo parecer superficial em certas situações. Além disso, seu comportamento enigmático e mutável é capaz de dificultar a compreensão por parte das pessoas ao seu redor, tornando-o um mistério em muitos momentos.

Nativo do Rato nos relacionamentos

O nativo do Rato é inteligente, curioso e ágil quando o assunto é buscar novas experiências. Ele adora desafios e costuma se adaptar com facilidade às mudanças, mas pode ter dificuldade em manter a fidelidade e tende a se entediar com a rotina.

Quem deseja conquistar alguém regido por esse signo deve respeitar sua necessidade de liberdade e mostrar, com o tempo, que é uma companhia interessante e diferente das demais. Apesar de ser emocional e sensível, o Rato consegue equilibrar o coração e a razão, agindo com prudência e controle diante de decisões importantes.