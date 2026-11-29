Por Cilene Vieira*

Apesar de ser referida como cidade-parque, de acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, divulgada em 2025, sobre as características urbanas do entorno dos domicílios, Brasília ocupa a quinta posição entre as capitais brasileiras com maior número de árvores nas ruas. Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Palmas (TO) e Curitiba (PR), respectivamente, ocupam as quatro primeiras posições de capitais mais verdes do país.

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Corta para a minha conversa telefônica semanal com meu pai, de 91 anos, que vive no Nordeste — sim, tenho a sorte e o privilégio de ainda poder ligar para meus pais e ouvir deles os relatos da semana — e conhece a capital "como a palma da mão", nas andanças a pé, de ônibus ou metrô, ao longo de 35 anos de visitas.

Entre atualizações sobre saúde, atividades físicas, vida doméstica e a família, eu e meu pai costumamos falar do noticiário, política, futebol e do Flamengo, e de Brasília.

Como se quisesse se transportar pra cá, ele sempre pergunta sobre o clima, se está frio: "o frio daí em junho é muito bom. Tá muito seco aí?".

"Sim, nesses meses, o senhor sabe", respondo.

E, como consolo de quem vive com umidade acima de 90%, ele comenta: "A seca é bronca, mas tem os ipês, que devem estar muito bonitos; os amarelos são um espetáculo".

Quando digo que faz calor nesse período, ele mostra que conhece: "Nesses meses de seca, fica mais quente mesmo. A pele já está rachando? Daqui a pouco acostuma."

Já sobre o clima dessa época de chuva, ele parece entender melhor do que qualquer pioneiro: "Aí amanhece quente, cai uma tempestade e depois fica bem fresquinho. E, às vezes, o ciclo muda, né? Chove bastante pela manhã e ao meio-dia faz um sol de rachar". Quando comento que ele fala como o homem do tempo, conclui: "A chuva em Brasília não tem relógio".

No entanto, como homem do sertão, é do verde que ele mais gosta de falar. Meu pai já comentou várias vezes para mim o quanto ele acha uma bênção quando a seca castiga Brasília, a grama vira palha e "basta duas ou três chuvinhas para tudo ficar verde de novo". "Parece mágica!", admira-se.

Na nossa última conversa, veio a pergunta: "Tá chovendo aí?"

Respondi que tinha chovido várias vezes no dia. "Deve estar tudo verdinho."

Está sim, pai, a cidade está toda verde, tá linda. "As mangueiras e as jaqueiras já devem estar carregadas, e a grama, um tapete." Exatamente!

Foi quando ele lembrou do Parque da Cidade, lugar que conhece bem: "O Parque deve estar muito bonito, uma floresta com grama". Recordando que já caminhou muito no Parque nessa época, ele avisou: "Daqui a pouco a grama precisa ser cortada, senão vira matão."

Fico impressionada como ele lembra desses detalhes, mesmo sem vir ao Planalto há alguns anos por questões de saúde da minha mãe.

"Brasília é muito verde! É a cidade mais verde do Brasil!"

É não, pai. Segundo o IBGE, é a quinta mais verde. Campo Grande, Goiânia, Palmas e Curitiba são mais arborizadas.

"Que conversa! E a grama? O IBGE considerou os quilômetros quadrados da grama verde de Brasília?"

*Cilene Vieira é jornalista e autora do blog Nosso Parque da Cidade, publicado no site www.correiobraziense.com.br