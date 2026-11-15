Crônica da Revista: Canguru no Cerrado!

Antes de aprender a falar, a andar ou mesmo a enxergar o mundo com nitidez, o ser humano já sabe sentir. A pele é uma de nossas primeiras linguagens. Muito antes de nascer, já percebemos o movimento e, à medida que a audição se desenvolve, os ritmos e os sons abafados que atravessam o corpo materno. Nosso primeiro universo tem uma espécie de trilha sonora. O coração de nossa mãe marca o compasso.

Então, chega o nascimento. Mudam a luz, a temperatura, os ruídos. Os pulmões assumem a tarefa de respirar. E, no meio de tanta novidade, há algo familiar na voz que se aproxima, no calor do peito, nas mãos que sustentam o corpo inteiro. Talvez seja assim que começamos a aprender, muito antes de poder dizê-lo, que o mundo pode ser um lugar seguro.

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Para um bebê que nasce prematuro ou com baixo peso, essa passagem exige cuidados especiais. É aí que a neonatologia encontra, no gesto antigo de trazer um bebê junto ao peito, um recurso de extraordinário valor clínico. O contato pele a pele ajuda a manter a temperatura corporal. Com o apoio à amamentação, ele está no centro do Método Canguru, que reduz o risco de hipotermia, infecções e morte entre recém-nascidos prematuros ou de baixo peso.

O que sempre foi prática intuitiva entre povos tradicionais que amarram os bebês ao corpo da mamãe, virou método, no fim da década de 1970, em Bogotá, e foi incorporado à política de saúde brasileira em 2000. No SUS, ele se traduz também em abrir espaço para a família na unidade neonatal, ensinar mães e pais a reconhecerem os sinais do bebê e a manterem o acompanhamento depois da alta. Para uma mãe ou um pai que passou horas acompanhando cada número no monitor, aprender a perceber quando o filho precisa de uma pausa é também uma maneira de ganhar confiança para cuidar dele.

De 18 a 21 de novembro, Brasília recebe o XV Encontro e Congresso Internacional sobre o Método Canguru e o II Congresso Brasileiro sobre o Cuidado Canguru. Terei a honra de participar da mesa de abertura como Embaixadora da Paz. E quero estender o convite à cidade. Nos dias 20 e 21, a programação do congresso será aberta ao público, com espaço também para as experiências das famílias (cuidadocanguru.com.br).

São 49 participantes internacionais de 18 países. Da Colômbia, onde essa história começou, chegam pessoas de quatro cidades, entre elas Bogotá. O México, o Panamá e os Estados Unidos também estarão representados. Da Europa vêm participantes da Espanha, da França, da Itália, da Noruega, da Suécia e da Suíça. E o caminho até o Cerrado passa ainda pela África do Sul, por Madagascar e pelo Malawi, pela Índia, pela Mongólia, pelas Filipinas, pela Indonésia e pelo Vietnã.

Já estou imaginando o que pode acontecer quando alguém de Bogotá, alguém de Manila e alguém de Zomba se sentam à mesma mesa para discutir uma pergunta tão concreta quanto esta: como fazer para que uma família possa permanecer junto de seu bebê durante a internação? Em um lugar, a resposta pode começar por uma poltrona ao lado da incubadora. Em outro, por rever as regras de acesso à unidade neonatal. É nessas conversas que uma ideia nascida em uma cidade pode mudar a rotina de um hospital do outro lado do mundo.

Sei o que significa abrir espaço para alguém justamente quando essa pessoa mais precisa de nós. Numa unidade neonatal, isso pode ser tão concreto quanto aproximar uma cadeira, acomodar um bebê contra o peito de quem o ama e dar aos dois tempo para ficarem ali. Às vezes, o extremo da sofisticação é ter a pele como continente.