Quem passar pela Esplanada dos Ministérios neste domingo, 29 de novembro, vai ver uma coisa que Brasília jamais desenhou em sua planta. No gramado em frente à Catedral, vamos formar um coração. De perto, serão pessoas lado a lado. Só de longe será possível enxergar o desenho inteiro. Gosto de pensar que com a paz acontece algo parecido. Vista de perto, ela é feita de gestos que quase sempre passam despercebidos. É quando esses gestos se juntam que a gente consegue ver o que está sendo construído.

Sei que o amor é a força mais poderosa de todas. É ele que cria, é ele que dá origem e é ele que sustenta a vida neste planeta. Pense num recém-nascido. Para chegar até aqui, cada um de nós precisou que alguém amamentasse, nos aquecesse, nos acolhesse e voltasse, noite após noite, ao ouvir nosso choro. Antes de sabermos dizer a palavra amor, já dependíamos daquilo que ela é capaz de pôr em movimento.

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Hoje, tenho a honra e o prazer de comemorar o meu aniversário ao lado dessa galera maravilhosa que se dedica a iluminar este país. Todo aniversário me faz pensar nas pessoas que, com seus cuidados, me trouxeram até aqui. Algumas, como a minha mãe: minha amada Gilkíssima, sabiam o que estavam fazendo por mim. Outras, talvez, jamais tenham suspeitado. Que alegria poder celebrar a vida assim, caminhando pela cidade que amo, ao lado de gente querida e de gente que ainda vou conhecer.

A primeira Caminhada Ilumina Brasil marca o início de um novo ciclo do movimento Amor, Ordem e Progresso, agora Amor na Bandeira. O Ilumina Brasil, a Embaixada da Paz e uma enorme rede de pessoas e iniciativas que se uniram para irradiar amor pelo Brasil hoje vão dar esse primeiro passo. Queremos ver o amor inscrito na bandeira brasileira e presente na nossa cultura e nas decisões da vida pública. Colocar a vida no centro é levar a sério, como país, o cuidado de que todos nós precisamos.

Brasília, venha caminhar com a gente hoje. A concentração começa às 8h, no Memorial dos Povos Indígenas, e a saída será pontualmente às 8h30,em direção à Esplanada dos Ministérios. A participação é gratuita. Quem quiser pode vir de branco. Convide os amigos, reúna a família e compartilhe o convite. No gramado em frente à Catedral, cada pessoa terá um lugar no coração que vamos formar em nosso ato pela paz... Queremos levar esse gesto de AMOR para varias cidades.

Quanto a mim, já sei onde quero estar na manhã do meu aniversário e, com toda sinceridade, espero encontrar você lá.