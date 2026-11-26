Incluir peixes na alimentação é uma maneira de variar o cardápio e acrescentar nutrientes importantes às refeições do dia a dia. O salmão, por exemplo, é fonte de proteínas e de ômega 3. Com sabor marcante, ele combina com ingredientes como limão, ervas frescas e legumes e pode ser preparado na frigideira ou no forno, rendendo pratos saborosos sem exigir muito tempo na cozinha.

A seguir, confira receitas fáceis e leves com salmão para o almoço!

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1. Salmão com molho de alcaparra

Ingredientes

Salmão

4 filés de salmão

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho de alcaparra

2 colheres de sopa de alcaparra

2 dentes de alho descascados e cortados em lâminas

descascados e cortados em lâminas Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de água

Endro a gosto

Modo de preparo

Salmão

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Em uma frigideira em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e grelhe os filés por 5 minutos de cada lado. Retire da frigideira e reserve.

Molho de alcaparra

Na mesma frigideira do peixe, acrescente o azeite e doure levemente o alho em lâminas. Adicione a alcaparra, o suco de limão e a água. Abaixe o fogo e cozinhe, mexendo sempre, até os ingredientes incorporarem e formar um molho levemente encorpado. Desligue o fogo e distribua os filés em uma travessa. Regue com o molho de alcaparra e finalize com endro. Sirva em seguida.

2. Salada de salmão com manga e abacate

Ingredientes

200 g de filé de salmão

1 manga descascada e cortada em cubos

descascada e cortada em cubos 1/2 abacate cortado em cubos

1/2 cebola-roxa fatiada

2 xícaras de chá de mix de folhas verdes

1 colher de sopa de sementes de gergelim

Suco de 1 limão

1 colher de chá de mel

Azeite, folhas de hortelã, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Tempere o salmão com sal e pimenta-do-reino e grelhe até ficar macio. Desfie e reserve. Em uma tigela, coloque o mix de folhas verdes. Distribua os cubos de manga e de abacate por cima. Adicione as fatias de cebola-roxa e as lascas de salmão. Finalize com as folhas de hortelã e salpique o gergelim. Em um recipiente, misture bem o suco de limão, o azeite, o mel, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e sirva em seguida.

3. Almôndegas de salmão com aveia

Ingredientes

300 g de salmão sem pele, sem espinhas e picado

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 ovo

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

2 colheres de sopa de salsinha picada

Suco de 1/2 limão

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador ou processador, triture o salmão até obter uma mistura com textura de carne moída. Transfira para um recipiente e acrescente a aveia, o ovo, a cebola, o alho, a salsinha e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture até incorporar. Modele pequenas almôndegas com as mãos e distribua em uma assadeira untada com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.

Salmão com crosta de gergelim e legumes (Imagem: Giovanna Balzano | Shutterstock)

4. Salmão com crosta de gergelim e legumes

Ingredientes

2 filés de salmão

4 colheres de sopa de gergelim branco

1 colher de sopa de mostarda dijon

1 colher de sopa de suco de limão

1 berinjela cortada em fatias grossas no sentido do comprimento

cortada em fatias grossas no sentido do comprimento 1 cenoura cortada em fatias finas na diagonal

100 g de vagem

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Brotos para finalizar

Modo de preparo

Coloque a berinjela e a cenoura em uma assadeira, regue com parte do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Espalhe os legumes em uma única camada e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Enquanto isso, seque os filés de salmão com papel-toalha e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Pincele a mostarda sobre a parte de cima dos filés. Coloque o gergelim em um prato e pressione sobre as sementes o lado do peixe coberto com mostarda.

Vire as fatias de berinjela e cenoura e junte a vagem e os tomates-cereja, temperados com o restante do azeite e uma pitada de sal. Acomode o salmão na assadeira com a crosta voltada para cima. Volte ao forno por 12 a 16 minutos, conforme a espessura dos filés, até que o salmão esteja cozido e se separe em lascas ao toque do garfo. Distribua os legumes nos pratos, coloque o peixe por cima e, se desejar, finalize com os brotos. Sirva em seguida.

5. Cuscuz marroquino com salmão desfiado

Ingredientes

2 filés de salmão

1 xícara de chá de cuscuz marroquino

1 xícara de chá de água quente

1/2 pepino cortado em cubos

cortado em cubos 8 tomates-cereja cortados ao meio

1/2 cenoura descascada e ralada

1/2 cebola-roxa descascada e picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Suco de 1/2 limão

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o cuscuz marroquino, acrescente a água quente e uma pitada de sal. Tampe e deixe hidratar por 5 minutos. Depois, solte os grãos com um garfo e reserve. Tempere os filés de salmão com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça metade do azeite de oliva e grelhe o peixe dos dois lados até ficar completamente cozido. Desligue o fogo e desfie em pedaços médios.

Em um recipiente grande, misture o cuscuz, o pepino, os tomates-cereja, a cenoura e a cebola-roxa. Acrescente o salmão desfiado e tempere com o restante do azeite de oliva, o suco de limão e a salsinha. Misture delicadamente e sirva em seguida.