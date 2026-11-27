Celebrado em 27 de novembro, o Dia de Nossa Senhora das Graças remete a uma aparição que, segundo a tradição católica, ocorreu em 1830, em Paris. Na ocasião, a Virgem Maria teria pedido à noviça Catarina Labouré que mandasse cunhar uma medalha e prometido abundantes graças a quem a usasse com confiança. Ao longo dos anos, relatos de curas e outras graças atribuídas à intercessão de Nossa Senhora ajudaram a difundir a devoção. Conhecida como Medalha Milagrosa, ela se tornou um símbolo de fé e proteção para os devotos.

O Dia de Nossa Senhora das Graças também convida os fiéis a refletirem sobre a confiança na intercessão de Maria. Para os devotos, a celebração é uma oportunidade de renovar a esperança, fortalecer a espiritualidade por meio da oração e viver a fé no cotidiano.

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A seguir, confira orações para fortalecer a fé e renovar a esperança no Dia de Nossa Senhora das Graças!

1. Oração para realizar um pedido

Eu vos saúdo, ó, Maria, cheia de graça! Das vossas mãos voltadas para o mundo, as graças chovem sobre nós. Nossa Senhora das Graças, vós sabeis quais as graças que são mais necessárias para nós. Mas eu vos peço, de maneira especial, que me concedas esta que vos peço com todo o fervor de minha alma (faça o seu pedido). Jesus é Todo-Poderoso e vós sois a Mãe Dele; por isso, Nossa Senhora das Graças, confio e espero alcançar o que vos peço. Amém.

2. Oração para obter auxílio de Nossa Senhora das Graças

Sim, ó, Virgem Santa, não esqueçais as tristezas dessa terra; lançai um olhar de vontade aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade dos que se amam e que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam, e dai a todos o conforto, a esperança e a paz! Atendei, pois, a minha humilde súplica e alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço por intermédio de vossa santa Medalha Milagrosa!

As orações à Nossa Senhora das Graças ajudam a fortalecer a fé (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)

3. Oração para servir e receber graças

Ó, Imaculada Virgem! Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos derramando graças sobre todos os que vô-las pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade, por causa de nossas numerosas culpas, acercamo-nos de vossos pés, para vos expor as nossas mais prementes necessidades (pedir a graça).

Concedei, pois, ó, Virgem das Graças, este favor que confiantes vos solicitamos, para maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome, e bem de nossas almas, e para melhor servir ao vosso divino Filho, inspirai um profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos firmar sempre, verdadeiros cristãos.

Reze 3 Ave-Marias.

Ó, Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.

4. Oração para uma santa vida

Santíssima Virgem, eu reconheço e confesso vossa Santa e Imaculada Conceição, pura e sem mancha. Ó, puríssima Virgem Maria, por vossa Conceição Imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém.